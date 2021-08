Гендерно нейтральная фея в "Золушке", Моника Левински и Вертинский: что смотреть в сентябре

Ярослав Забалуев

Для Би-би-си

36 минут назад

Автор фото, "Первый Канал"

Гендерно нейтральная фея-крестная помогает кубинской Золушке, Клайв Оуэн превращается в Билла Клинтона, Евгений Стычкин снимает о конфликте "бумеров" и "зумеров", а последний мужчина на Земле ищет невесту. И это далеко не все герои и сюжеты фильмов и сериалов, которые можно посмотреть в сентябре.

"Золушка" (Cinderella)

3 сентября, Amazon Prime

Новая адаптация сказки Шарля Перро уже успела наделать шуму в связи с тем, что фею-крестную там сыграл Билли Портер, в исполнении которого персонаж стал гендерно нейтральным.

В ответ на нападки звезда сериала "Поза" и открытый гей усмехнулся, мол, у магии не может быть ни пола, ни гендера. Изменения, впрочем, на сей раз носят отнюдь не косметический характер.

Так саму Золушку, которая здесь выступает и рассказчицей, сыграла Камила Кабейо - стремительно набирающая популярность певица родом с Кубы. В ее исполнении затюканная героиня превратилась в сильную и волевую - неслучайно ей покоряются и принц Роберт (Николас Голицын) и король, которого сыграл Пирс Броснан.

"Сколько стоит жизнь" (Worth)

3 сентября, Netflix

В этом году исполняется 20 лет трагедии 11 сентября, и именно этим событиям посвящен новый полнометражный фильм Netflix. Его герой - юрист Кен Файнберг (Майкл Китон), который назначен главой фонда, заведующего компенсациями семьям погибшим.

На пути к исполнению скорбного долга Кен сталкивается с бюрократией и бесчеловечным цинизмом системы, еще толком не осознавшей случившегося. Компанию Китону в кадре составили Стэнли Туччи и Эми Райан, а режиссерское кресло заняла Сара Коланджело - постановщица фильма "Воспитательница".

"Американская история преступлений: Импичмент" (American Crime Story)

7 сентября, FX

Главный многостаночник современного телекино Райан Мерфи в этом сезоне развивает активности, параллельные его многомиллионному контракту с Netflix. Только что он выпустил не только новый сезон "Американской истории ужасов", но и спин-офф-альманах с почти таким же названием.

Теперь руки дошли до реанимации менее популярного, но едва ли не более остроумного и утонченного проекта-антологии. Вслед за осмысленными в первых двух сезонах грехами О. Джея Симпсона и убийства Версаче очередь дошла до по-прежнему популярной и любимой в России истории адюльтера президента Билла Клинтона. В сериале его сыграл Клайв Оуэн, Монику Левински - Бини Фелдштейн, в роли Хиллари Клинтон - Эди Фалко.

"Контакт"

9 сентября, PREMIER

Несколько лет назад Евгений Стычкин стал стремительно ломать сложившееся амплуа "хорошего парня" - сыграл нескольких морально амбивалентных героев в кино и Сталина на сцене ("Девушка и революционер"). Теперь он пересел в режиссерское кресло и снял свой первый сериал, посвященный взаимоотношениям "бумеров" и "зумеров".

Дочь (Ирина Паутова) забанила своего отца (Павел Майков) в соцсетях, дабы ограничить вторжение в личное пространство. В ответ папа - инспектор по делам несовершеннолетних - попросил одного из подопечных создать ему фейковый аккаунт и добавиться к дочери в друзья, позволив погрузиться в жизнь поколения, о котором он не имеет никакого понятия. Жанр фильма обозначен как "драма", но очевидно, что напряжение будет возрастать от серии к серии и скучать не придется.

"Чистильщик" (The Cleaner)

10 сентября, BBC (в России — Кинопоиск HD)

Пол Уикстед (Грег Дэвис) - специалист высочайшего класса в весьма неприятном деле - уборке мест преступления. Однако "Чистильщик" - это не детектив и не хоррор, а комедия положений, основанная на одноименном немецком сериале.

В сочетании с британскими традициями криминального кино такой сюжет может дать вполне взрывной результат. Одну из ролей в сериале сыграла великолепная Хелена Бонем Картер.

"Кейт" (Kate)

10 сентября, Netflix

Опасная наемница (Мэри Элизабет Уинстэд) после миссии в Токио получает дозу смертельного яда и теперь у нее есть всего сутки на поиск противоядия.

Энергичный боевик для Netflix поставил автор "Белоснежки и охотника 2" Седрик Николя-Троян, антагониста же сыграл популярный японский певец Мияви. Боевые сцены снимали крупным планом, поэтому актерам приходилось драться без дублеров для достижения максимально реалистичного эффекта. Ну а душевный комфорт фильму обеспечил сыгравший одну из ролей Вуди Харрельсон.

"Сцены из супружеской жизни" (Scenes from a Marriage)

12 сентября, HBO Max

Про желание переснять одноименный шедевр Ингмара Бергмана в свое время говорил даже Андрей Звягинцев, однако до конца дело удалось довести Хагаю Левину - одному из авторов сериала "Любовники".

Это обстоятельство особенно интригует, учитывая, что недавно завершившаяся романтическая эпопея во многом, пожалуй, наследовала бергмановской картине. Тем интереснее, что супругов, чьи чувства вспыхивают с новой силой после развода, сыграли одни из лучших артистов своего поколения - Джессика Честейн и Оскар Айзек. Действие, разумеется, перенесено в современную Америку.

"Американская ржавчина" (American Rust)

12 сентября, Showtime (в России "Амедиатека")

Нашумевший несколько лет назад роман Филиппа Мейера "Американская ржавчина" хвалили за свежий взгляд на кризис американской мечты, а автора сравнивали с Фолкнером и Стейнбеком.

Речь в этом эпическом произведении идет о полицейском из Пенсильвании, который пытается защитить сына возлюбленной, обвиненного в убийстве. Теперь роман получил долгожданную экранизацию, а главную роль сыграл Джефф Дэниелс - один из тех актеров, которые умеют вызывать доверие зрителей одним легким движением мимических мышц.

"Y: Последний мужчина" (Y: The Last Man)

13 сентября, FX

Сериал с интригующим названием основан на одноименной серии комиксов. Рассказывается там о том, как загадочная болезнь в считанные минуты уничтожает всех млекопитающих мужского пола на планете.

Ну то есть почти всех: вскоре выясняется, что Йорик Браун (Бен Шнетцер) и его ручной капуцин Амперсенд каким-то образом сумели пережить болезнь и теперь вынуждены скрываться от ее последствий. В интересах Йорика - найти свою невесту, в интересах нового правительства - исследовать Брауна, чтобы понять, как вернуть миру мужчин. Шоураннер сериала Майк Грин - соавтор сценариев "Логана", "Бегущего по лезвию 2049" и последнего "Чужого".

"Вертинский"

13 сентября, KION, Первый канал

Александр Вертинский - одна из фигур, обреченных на создание кинобиографии: здесь и искусство, и декаданс, и опасные путешествия, и не менее опасные привычки.

Автор фото, "Первый Канал"

За нее - сразу после фильма про Льва Толстого - взялась Авдотья Смирнова. Детали сюжета до премьеры держатся в тайне, известны лишь исполнители центральных ролей. Так Паулина Андреева стала Верой Холодной, Виктория Исакова перевоплотилась в Марлен Дитрих, ну а роль великого шансонье исполнил Алексей Филимонов.

"Утраченный символ" (The Lost Symbol)

16 сентября, Peacock (в России — more.tv)

"Инферно" - последний фильм о выдуманном Дэном Брауном профессоре Роберте Лэнгдоне - вышел пять лет назад. С тех пор Браун успел написать про Лэнгдона еще одну книжку, так что Тому Хэнксу скоро вновь придется примерить на себя личину интеллектуала, решающего важнейшие проблемы человечества.

Пока же руки кинематографистов дошли до романа "Утраченный символ". Его экранизация станет приквелом фильмов с Хэнксом, а роль молодого Лэнгдона, расследующего исчезновение своего учителя, сыграл Эшли Цукерман.

"Шпион, пришедший с холода" (The Spy Who Came in from the Cold)

17 сентября, BBC

Романы Джона Ле Карре, события которых разворачиваются с учетом мифологии холодной войны, как показывает практика, ничуть не устаревают. Компания Paramount Television решила развить успех "Ночного портье" и "Маленькой барабанщицы", адаптировав для телевидения один из самых известных романов Ле Карре.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Фильм с таким названием по роману Джона Ле Карре уже снимали. Теперь из романа сделали сериал

Его действие разворачивается в Германии шестидесятых и рассказывает о борьбе британских разведчиков с коллегами из ГДР. Главную роль - шефа разведки Алека Лимаса - сыграл Эйдан Гиллен.

"Основание" (Foundation)

Самый амбициозный на данный момент проект Apple TV+ - экранизация титанического цикла романов Айзека Азимова.

В центре сюжета - основатель науки психоистории Гэри Сэлдон (Джаред Харрис), который предсказывает конец существующий цивилизации и создает "Основание" - организацию, которая не даст человечеству прийти в совсем уж бесповоротный упадок.

"Полуночная месса" (Midnight Mass)

24 сентября, Netflix

После нескольких полнометражных хорроров ("Окулус", "Уиджи") Майкл Флэнаган удачно нашел себя в качестве создателя очень драматичных многосерийных хорроров.