СМИ: пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уехала из России
Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш покинула Россию, сообщает Интерфакс со ссылкой на два источника.
По словам одного из собеседников агентства, она выехала в Хельсинки.
О том, что Ярмыш уехала из России, также сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. "Она вылетела из России в одно из сопредельных государств", - сказал он.
16 августа Преображенский суд Москвы приговорил Ярмыш к полутора годам ограничения свободы, признав ее виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на акции сторонников Навального 23 января.
Согласно приговору, в течение полутора лет Ярмыш запрещено выходить из дома с 22 вечера до 6 утра, участвовать в массовых мероприятиях, менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и без согласования выезжать за пределы Москвы и Московской области.
Обвинение также просило оставить Ярмыш меру пресечения в виде домашнего ареста до вступления приговора в силу, однако суд от этого отказался.
В августе Преображенский суд Москвы вынес приговоры другим соратникам Навального, которые проходили обвиняемыми по "санитарному делу". Брат Навального Олег получил один год лишения свободы условно, политика Николая Ляскина приговорили к году ограничения свободы, а бывшего юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан в России экстремистской организацией) Любовь Соболь - к полутора годам ограничения свободы.
13 августа генпрокуратура обжаловала приговор Соболь и потребовала его ужесточить - в частности, запретить соратнице Навального покидать пределы Москвы. За пять дней до этого СМИ сообщили, что Соболь покинула Россию, хотя сама она это не комментировала.
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