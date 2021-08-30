США расследуют гибель в результате ракетного удара 10 афганцев, в том числе детей

30 минут назад

Автор фото, Los Angeles Times/Getty Подпись к фото, Ракета с дрона прилетела точно в цель: от автомобиля мало что осталось

В результате удара с американского дрона по предполагаемому террористу-смертнику в Кабуле погибли 10 членов одной семьи, в том числе шесть детей. Об этом рассказали Би-би-си их родственники. Американские военные говорят, что они могли погибнуть не от самой ракеты, а от последовавших взрывов.

Удар ракетой с дрона был нанесен в воскресенье по автомобилю, стоявшему в одном из кабульских дворов. По словам военных США, в машине был по меньшей мере один боевик "Исламского государства" (организация, признанная террористической и запрещенная в России и других странах).

Собеседники Би-би-си говорят, что некоторые из погибших работали на международные организации, имели визы в США и ждали эвакуации.

Самой младшей из погибших детей, Сумае, было два года, старшему, Фарзаду, - 12 лет.

"Это была ошибка, этот ужасный удар, его нанесли на основе неверной информации", - сказал Би-би-си один из родственников погибших, Рамин Юсуфи.

Отец погибшей двухлетней девочки Эмаль Ахмади, рассказал, что вместе с родственниками они ходатайствовали об эвакуации в США и ждали звонка-вызова в аэропорт.

Один из погибших, Насер, работал переводчиком у американских военных.

"Это ошибка, это огромная ошибка", - повторяет Эмаль.

Подпись к фото, Последствия удара с дрона

Командование американских военных в Кабуле объявило, что расследует сообщения о гибели мирных граждан, и что пока неясно, от чего именно они погибли.

В заявлении военных США говорится, что за ударом ракеты последовали несколько мощных взрывов - вероятно, взрывчатки, находившейся в автомобиле или рядом с ним - и, возможно, люди погибли именно от них.

Вначале, сразу после удара в воскресенье, американские военные заявили, что эта операция позволила предотвратить непосредственную угрозу теракта в кабульском аэропорту, и что планировали его боевики афганского крыла "Исламского государства", "ИГ-Хорасан" (организация запрещена в России).

В четверг в результате двух взрывов террористов-самоубийц возле кабульского аэропорта, в толпе бегущих из страны людей, погибли 170 человек, в том числе 13 американских военных. Ответственность за взрывы взяло на себя "ИГ-Хорасан".

В понедельник противоракетная система американцев перехватила над Кабулом несколько ракет, летевших в сторону аэропорта. Местные средства массовой информации распространили кадры с предполагаемых мест падения перехваченных ракет - горящий автомобиль и дым, поднимающийся над крышами.

США и их союзники в последние дни, по мере приближения 31 августа, дня окончательного ухода американцев из Афганистана, неоднократно предупреждали о нарастающей угрозе терактов в районе аэропорта.

Белый дом заявил, что президент Джо Байден проинформирован о ракетном обстреле и о том, что эвакуация из аэропорта продолжается без заминок. Аэропорт прикрыт американской системой, способной перехватывать ракеты и минометные мины.