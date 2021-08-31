"Яндекс" за миллиард долларов выкупает у Uber доли в трех своих сервисах

час назад

Автор фото, Gavriil Grigorov/TASS

Российский интернет-гигант "Яндекс" полностью выкупит доли международной компании Uber в "Яндекс.Еде", " Яндекс.Лавке" и " Яндекс.Доставке", а также в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов, говорится в сообщении "Яндекса". Сумма сделки составит почти 1 млрд долларов.

Сделку уже одобрили советы директоров обеих компаний, закрыть ее планируется до конца года.

В группе компаний "Яндекс.Такси" - совместном предприятии "Яндекса" и Uber - останутся сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов. При этом "Яндекс" увеличивает долю в "Яндекс.Такси" до 71% и в течение двух лет сможет приобрести оставшуюся часть за 1,8-2 млрд долларов, следует из сообщения "Яндекса".

"В результате сделки "Яндекс" рассчитывает ускорить темпы развития бизнеса на быстрорастущем рынке электронной коммерции и фудтеха за счет более тесной интеграции сервисов и упрощения управленческих процессов", - сказано в заявлении компании.

Утром во вторник акции "Яндекса" на Московской бирже отреагировали ростом на сообщение о новой сделке с Uber. Стоимость бумаг интернет-компании поднималась выше 5,4 тысячи рублей за акцию, что на 1,2% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Представители Uber пока сделку не комментировали.

В июле 2017 года "Яндекс" и Uber объявили о решении объединить свои сервисы такси в России, Беларуси, Казахстане, Грузии, Азербайджане и Армении. В феврале 2018 года компании объявили о закрытии сделки.

В объединенной компании "Яндекс" получил 59,3% акций, Uber - 36,9%, а сотрудники новой компании - 3,8%. Uber инвестировал в новую компанию 225 млн долларов, а "Яндекс" - 100 млн долларов, сообщал генеральный директор "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян.

В июне прошлого года финансовый директор "Яндекса" Грегори Абовский заявил, что "Яндекс" заинтересован в увеличении своей доли в "Яндекс.Такси". О возможной покупке "Яндексом" доли Uber в совместном предприятии тогда же сообщало агентство Блумберг со ссылкой на свои источники.

Что еще пытался купить "Яндекс"?

Российский интернет-гигант в последние годы уже не раз пытался выкупить активы компаний-партнеров или приобрести доли в других успешных компаниях, однако это ему не всегда удавалось.

В феврале "Яндекс.Такси" объявил о покупке части активов группы компаний "Везет" (управляет сервисами заказа такси "Везет", "Такси Сатурн", Fasten и Red Taxi) за 178 млн долларов. Сделку пыталась заблокировать Федеральная антимонопольная служба, однако в итоге стороны изменили условия договора, чтобы не противоречить установкам ведомства.

16 июля стало известно, что "Яндекс" закрыл сделку по покупке 100% банка "Акрополь" у гендиректора "Связного" Евгения Давыдовича. Сумма сделки составила 1,1 млрд рублей, что примерно соответствовало стоимости активов банка. В результате поглощения "Яндекс" получил лицензии "Акрополя", в том числе универсальную банковскую лицензию.

Осенью 2020 года "Яндекс" вел переговоры о покупке банка "Тинькофф" за 5,5 млрд долларов, однако в октябре "Тинькофф" объявил о прекращении переговоров с "Яндексом". В компании сообщили, что "Яндекс" не смог согласиться с окончательными условиями сделки, в связи с чем все переговоры с акционером банковской группы Олегом Тиньковым были прекращены.