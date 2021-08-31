Бизнесмена Анатолия Быкова признали виновным в двойном убийстве в 1990-е. Чем он известен?

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Автор фото, Andrei Samsonov/TASS Подпись к фото, Быков был задержан в Красноярске в мае 2020 года

Коллегия присяжных признала красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова виновным в организации двойного убийства 17 лет назад. В 1990-х годах Быков считался одним из самых влиятельных людей в Красноярском крае и был известен своими тесными связями с криминальным миром.

В ходе заседания в Свердловском районном суде Красноярска во вторник присяжные пришли к выводу, что обвиняемый не заслуживает снисхождения. По итогам голосования четверо присяжных признали вину подсудимого доказанной, двое настаивали на недостаточности доказательств.

Следственный комитет завершил расследование дела Анатолия Быкова в январе этого года. По версии следствия, в 1994 году Быков поссорился с одним из участников своей группировки - 23-летним Александром Наумовым, который якобы был недоволен распределением прибыли от их совместной деятельности.

Вскоре после этого неизвестные попытались взорвать автомобиль бизнесмена. Быков, согласно выводам СКР, решил, что покушение на него организовал Наумов вместе со своим приятелем Кириллом Войтенко и приказал своему знакомому Владимиру Татаренкову убить их. 24 июля 1994 года киллеры расстреляли Войтенко и Наумова, когда они ехали на машине.

Исполнителей убийства позднее задержали, они дали показания на Быкова. Сам бизнесмен не признал вину.

Анатолия Быкова обвиняют и по другим статьям, в том числе в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, руководстве преступным сообществом и покушении на убийство.

Быков уже не первый раз предстает перед судом за свою криминальную деятельность. Би-би-си вспоминает самые интересные факты из биографии бизнесмена, известного в криминальном мире под прозвищами "Толя-Бык" и "Челентано".

От учителя до депутата

Анатолий Быков родился в январе 1960 года в Иркутской области в семье рабочего и уборщицы. Учился в строительном техникуме в городе Назарово в Красноярском крае, служил в армии, затем поступил в Красноярский педагогический университет. После окончания вуза Быков несколько лет работал по специальности - учителем физкультуры в школе города Назарово.

В 1990-м году Быков переехал в Красноярск и начал заниматься бизнесом - основал фирму СТМ ("Строительство, технологии, металл"). В 1992 году Быков приобрел 10% акций Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ), второго по величине алюминиевого завода в мире. Через несколько лет Быков дорос до должности главы совета директоров КрАЗа, а его доля в предприятии выросла до 28%.

В 1990-е годы Анатолий Быков в разное время контролировал и другие крупнейшие металлургические и энергетические предприятия Красноярского края.

Закрепившись на металлургическом рынке, Быков пошел в политику: в 1996 году был избран депутатом Назаровского городского Совета, а через год - депутатом заксобрания Красноярского края. С тех пор Быков принимал участие практически во всех региональных избирательных кампаниях, успешно продлевая свой мандат.

Быков был популярным политиком в регионе в том числе и из-за активной общественной деятельности: он владел благотворительными фондами, устраивал концерты и спортивные мероприятия, помогал ветеранам и сиротам, строил храмы и больницы.

Автор фото, Vitaly Ivanov/Tass Подпись к фото, Быков несколько раз переизбирался в парламент Красноярского края

На выборах главы Красноярского края в 1998 году Быков поддержал кандидатуру генерала Александра Лебедя, который тогда и возглавил регион, однако вскоре после этого Быков признался, что "ошибся в нем как в губернаторе". Между чиновниками произошел конфликт, именно при Лебеде против Быкова были возбуждены первые уголовные дела.

В 2015 году политическая карьера Анатолия Быкова завершилась из-за введения так называемого "криминального фильтра" - ограничений на участие в выборах для лиц с непогашенной судимостью по тяжким статьям.

Конфликт с Пашей-Цветомузыкой

Акционирование металлургических предприятий Красноярского края в начале 1990-х годов сопровождалось всплеском криминальной активности в регионе. Так, в июле 1994 года неизвестные жестоко избили гендиректора КрАЗа Ивана Турушева, а через месяц в подъезде своего дома был убит владелец пакета акций КрАЗа и ближайший соратник Турушева Виктор Цимик.

В Красноярске активно действовали многочисленные криминальные группировки, одной из которых, как позднее установило следствие, руководил Анатолий Быков. Тогда же за бизнесменом закрепились клички "Толя-Бык" и "Челентано".

Ближайшими соратниками Быкова стали местные бизнесмены и криминальные авторитеты Вилор Струганов (по прозвищу Паша-Цветомузыка) и Владимир Татаренков (по прозвищу Татарин). Однако вскоре отношения Струганова и Быкова испортились: Паша-Цветомузыка заподозрил своего подельника в том, что он планирует его убить, и решил помочь оперативникам поймать Быкова с поличным, для чего инсценировал собственную смерть.

Противостояние Струганова и Быкова широко освещалось в СМИ и прославило обоих бизнесменов на всю страну. В 2002 году Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к шести с половиной годам условно за организацию покушения на Струганова, а через год он получил еще год тюрьмы за сокрытие следов убийства предпринимателя Олега Губина (по этом делу его амнистировали).

За решетку Быков тогда не попал, но потерял контроль над КрАЗом: пока бизнесмен находился под стражей, контрольный пакет завода консолидировал "Русал", и доля Быкова снизилась с 28% до 4%.

Автор фото, Konstantin Kizhel/Tass Подпись к фото, В 2002 году Быков получил условный срок за организацию покушения

Позднее Быкову удалось добиться в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) признания нарушений в деле об "убийстве" Паши Цветомузыки и получить компенсацию в размере 26 тыс. евро. В 2005 году суд в Красноярске снял с Быкова судимость и погасил условный срок.

Что касается Паши-Цветомузыки, то сотрудничество со следствием не спасло его самого от уголовного преследования: В 2004 году Струганов был приговорен к девяти годам лишения свободы по статьям "Терроризм" и "Покушение на убийство", а вскоре после освобождения в 2011 году снова сел в тюрьму.

Череда обвинений

Весной 2020 года у Анатолия Быкова истек срок запрета занимать избираемые должности из-за судимости, и он заявил о намерении участвовать в выборах в Госдуму. Однако на тот момент предприниматель уже находился в СИЗО по новым обвинениям.

В мае 2020 года Быков был задержан сотрудниками МВД и ФСБ в Красноярске, а в его доме в Красноярске и на даче в Крыму были проведены обыски.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко тогда рассказала, что показания против Быкова по делу о двойном убийстве 16-летней давности дал Владимир Татаренков, который в 1990-е был одним из ближайших соратников бизнесмена, наряду с Вилором Стругановым. Сам Татаренков ранее был осужден на 13 лет лишения свободы.

В сентябре 2020 года СКР сообщил, что следствие получило информацию о возможной причастности Быкова к еще одному преступлению - подстрекательству к убийству вице-президента федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского в 2004 году.

Через месяц после этого в деле появилось еще одно обвинение - на этот раз в подстрекательстве к убийству предпринимателя. Следствие утверждало, что в сентябре 2004 года Быков задумал совершить убийство 42-летнего жителя Красноярска, который являлся учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов. В итоге бизнесмен нанял киллера, который совершил убийство за 50 тыс. долларов, утверждают следователи.