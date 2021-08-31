ЕСПЧ признал ненадлежащим расследование убийства Натальи Эстемировой

Анна Пушкарская

Би-би-си, Санкт-Петербург

час назад

Автор фото, Sergei Uzakov/TASS Подпись к фото, Наталья Эстемирова на пресс-конференции в Грозном в 2006 году после решения ЕСПЧ по делу о расстреле 60 селян в Новых Алдах. Правозащитница была главной добытчицей доказательств

Европейский суд по правам человека признал нарушение Россией статьи о праве на жизнь Европейской конвенции в деле об убийстве правозащитницы Натальи Эстемировой в 2009 году. Суд признал отсутствие эффективного расследования, но счел недоказанной вину государства в преступлении. Россия должна выплатить сестре убитой 20 тысяч евро. ЕСПЧ становится все более благосклонным к правительствам государств, сказал Би-би-си юрист.

Наталья Эстемирова работала в правозащитном центре "Мемориал" (сейчас признан организацией, выполняющей функции иностранного агента) и расследовала дела о похищениях людей, пытках и внесудебных казнях в Чечне.

Она была похищена возле своего дома в Грозном в 8:30 утра 15 июля 2009 года. Уже к 13 часам ее коллеги из "Мемориала" сообщили о похищении в МВД Чечни и прокуратуру - они нашли свидетелей, которые видели, как Эстемирову заталкивали в белую "Ладу" ВАЗ-2107, и слышали, как она кричала, что ее похищают. В 16:30 тело Эстемировой с огнестрельными ранениями было найдено в Ингушетии рядом с федеральной трассой "Кавказ".

По версии следствия, Эстемирову похитили бандиты под руководством боевика Алхаруза Башаева. При этом к моменту, когда об этом было объявлено, сам Башаев уже был убит в ходе спецоперации.

Жалобу против России подала в 2011 году сестра убитой Светлана Эстемирова. Ее интересы представляли юристы "Мемориала" и Европейский центр защиты прав человека.

Они доказывали, что российские власти несут ответственность за убийство правозащитницы и неэффективно расследовали ее гибель, чем нарушили статью 2 (право на жизнь) Европейской конвенции о защите прав человека.

Что решил ЕСПЧ

ЕСПЧ признал это нарушение в части отсутствия надлежащего расследования. Однако то, что Эстемирова была похищена представителями государства и что государство причастно к ее убийству, суд счел недоказанным.

При этом суд решил, что Россия, отказавшись представить в Страсбург большую часть уголовного дела об этом убийстве, нарушила статью 38 конвенции. Эта норма обязывает государство соблюдать порядок рассмотрения дел в ЕСПЧ.

Суд установил, что непредоставление властями России полной копии материалов уголовного дела подорвало его способность оценить качество расследования. При этом он обнаружил противоречия в представленных экспертных заключениях и признал расследование неэффективным.

Власти России должны, насколько это возможно, попытаться расследовать обстоятельства похищения и убийства Эстемировой, установить и при необходимости наказать виновных, говорится в решении.

Россия должна выплатить Светлане Эстемировой 20 тысяч евро компенсации.

Что говорят правозащитники

"Я именно такого решения и ожидал. То, что расследование дела Эстемировой не проводилось хоть сколько-нибудь эффективно, настолько очевидно, что отрицать это невозможно. Но я думал, что брать на себя ответственность за обвинение России в гибели Наташи ЕСПЧ не рискнет", - сказал Би-би-си член совета "Мемориала" Олег Орлов, руководивший организацией на момент гибели Эстемировой.

Российские власти в ходе расследования пришли к выводу, что Эстемирову убили боевики под руководством Башаева. К моменту выдвижения этой версии как основной сам Башаев был уже убит в ходе спецоперации, а реальных доказательств этой версии нет, напомнил Орлов. Это, по его словам, и подтвердил ЕСПЧ.

Он напомнил, что только в январе 2010 года был проведен обыск в пустующем доме Башаева, при котором был найден пистолет, из которого убили Эстемирову, и фальшивое удостоверение на имя сотрудника полиции с вклеенной фотографией Башаева.

Позже обнаружили автомобиль, обломок глушителя которого якобы был обнаружен на месте убийства.

"Но официальная экспертиза указала, что кусочки не совпадают, в машине не обнаружено ни следов одежды, ни следов крови Наташи - стоит чуть-чуть копнуть, и все эти доказательства не выдерживают никакой критики. Что и выяснилось в Европейском суде", - пояснил Орлов.

При этом ЕСПЧ, по его оценке, в последние годы все более осторожен в выводах о признании вины государства в подобных случаях - суду для этого нужны не косвенные, а прямые доказательства, что человек находился в руках спецслужб или правоохранителей.

"ЕСПЧ игнорирует представленные доказательства, в том числе непосредственно связанные с эпизодом с убийством Наташи, - сказал Би-би-си руководитель международной практики правозащитной группы "Агора" Кирилл Коротеев (он участвовал в подготовке процессуальных документов для "Мемориала" в этом деле). - В частности, тот факт, что ее похитили в Чечне и вывезли в Ингушетию при наличии блокпостов на дороге, которые тогда активно функционировали. Еще в момент коммуникации жалобы российским властям ЕСПЧ задавал им вопрос о проезде через блокпосты. До сих пор в Страсбурге признавали, что машины с похищенными не могли без контроля и досмотра пересечь блокпосты, и трактовал такие обстоятельства в пользу заявителей".

Кроме того, по его словам, в деле была масса косвенных доказательств - например, полное отсутствие реакции со стороны полиции в первые моменты после похищения, когда Эстемирова еще была жива.

"ЕСПЧ выносил десятки и сотни решений по делам об исчезновениях в Чечне и Ингушетии, в которых пересечение похитителями блокпостов признавалось прямым доказательством вины государства. Были и дела, где суд в случае отсутствия реакции властей на обращения, когда был шанс спасти человека, признавал нарушенным обязательство государства защитить жизнь", - напомнил Коротеев.