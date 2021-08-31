Паралимпиада в Токио: пять золотых медалей и мировой рекорд у российских спортсменов

17 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Российский пловец Андрей Николаев стал золотым призером Паралимпиады-2020

Седьмой день Паралимпиады для спортсменов из России прошел успешно: пловцы завоевали золотые медали, в толкании ядра установлен новый мировой рекорд.

Российский пловец Андрей Николаев завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Спортсмен стал первым на дистанции 400 метров кролем в классе s8. Вторым стал итальянец Альберто Амодео, третьим - представитель США Мэттью Торрес.

Автор фото, Rex Features Подпись к фото, Пловчиха Валерия Шабалина завоевала три золота Парадимпиады -2020

Россиянка Валерия Шабалина завоевала золото Паралимпийских игр в комплексном плавании на 200 метров в классе SM14. Второй и третьей стали представительницы Великобритании Бетани Ферт и Луиз Фиддес.

Для Шабалиной это уже третья золотая медаль: она выиграла в плавании на 100 метров баттерфляем и на 200 метров вольным стилем.

Золото также завоевали Михаил Асташов на соревнованиях по велоспорту и Антон Кулятин в беге на 1500 метров для спортсменов с нарушением зрения.

Российская команда расположилась на третьей строчке медального зачета, завоевав в общей сложности 70 медалей: 24 золотых, 13 серебряных и 33 бронзовых. Лидирует Китай, представители которого в сумме получили 127 медалей.

Мировой рекорд в толкании ядра

Российский спортсмен Владимир Свиридов завоевал золотую медаль в толкании ядра среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Автор фото, Press Assosiation

31-летний Свиридов показал результат 16,67м и установил новый мировой рекорд, превзойдя свое достижение на 35см. Серебро завоевал Яссин Гениши из Туниса, немец Себастьян Дитц стал бронзовым призером.

Скандал с фотографией

В пресс-службе Международного паралимпийского комитета прокомментировали отказ украинского паралимпийца Игоря Цветова фотографироваться с атлетами из России на Играх в Токио.

"Протоколы COVID-19 на Паралимпийских играх в Токио-2020 предусматривают, что спортсмены должны собираться вместе на верхней ступеньке пьедестала почета во время церемонии награждения, только если они носят маски для лица. Из видеозаписи церемонии видно, что оба российских спортсмена без масок. Поэтому украинский спортсмен имеет право не присоединяться к ним на верхней ступеньке пьедестала почета", - такой комментарий получила газета "Спорт-экспресс" в пресс-службе организации.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Украинский паралимпиец Игорь Цветов не стал фотографироваться на пьедестале с атлетами из России

Ранее Цветов завоевал серебряную медаль в забеге в классе T35 на 100 м. Первым с мировым рекордом стал россиянин Дмитрий Сафронов, а третье место занял другой представитель из России - Артем Калашян.

Украинский паралимпиец Игорь Цветов прокомментировал в "Фейсбуке" свой отказ фотографироваться с российскими спортсменами на церемонии награждения Паралимпиады в Токио.

"Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам, а кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое... С Украиной в сердце", - написал Цветов.

Аплодисменты афганскому атлету

Хоссейн Расули, один из двух паралимпийцев, эвакуированных из Афганистана на прошлой неделе, все же смог принять участие в соревнованиях в Токио.

26-летний спортсмен, который обычно выступает как спринтер, вместо этого участвовал в соревнованиях в прыжках в длину. Он финишировал последним, но установил свой личный рекорд, прыгнув на 4,46м, чем вызвал аплодисменты со стороны соперников.

Автор фото, Reuters

Расули прилетел в Японию в субботу вечером со своим товарищем по команде Закией Худадади, который будет участвовать в соревнованиях по тхэквондо в четверг.

Расули, который лишился левой руки в результате взрыва мины, надеялся участвовать в соревнованиях в беге на 100 м, но опоздал на них.

Тогда он решил принять участие в соревнованиях по прыжкам в длину. В понедельник вечером он смог потренироваться всего 90 минут перед тем, как войти в категорию T47 вместе со спортсменами из США, Китая и представителями Паралимпийского комитета России.