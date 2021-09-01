Два укола в год понизят холестерин: в Англии рекомендовали препарат нового поколения

час назад

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Жители Англии и Уэльса в скором времени могут получить доступ к дорогому, но очень эффективному препарату, снижающему уровень холестерина. Причем по линии Национальной службы здравоохранения (NHS) - то есть бесплатно.

Национальная служба здравоохранения рассчитывает, что новый препарат инклизиран, если вводить его пациентам дважды в год, может спасти около 30 тысяч жизней в течение десятилетия.

Препарат (продается под маркой Leqvio) стоит около 2000 фунтов (2750 долларов) за дозу, но компания Novartis, производящая лекарство, согласилась поставлять его со скидкой, размер которой не раскрывается.

В предварительной версии рекомендаций Национального института передового клинического опыта (NICE) отмечается, что инклизиран снижает уровень плохих жиров в крови, когда другие, более дешевые лекарства, например статины, не работают или работают недостаточно эффективно.

NICE, сертифицирующий лекарственные препараты в Англии и Уэльсе, рекомендует его как вариант для людей, перенесших инсульт или сердечный приступ, которым не помогают другие препараты, снижающие уровень холестерина.

Эксперты надеются, что это поможет снизить риск дальнейших опасных для жизни сердечно-сосудистых проблем.

Хотя доказательств долгосрочной эффективности препарата пока нет, медики полагают, что его можно начать использовать, полагаясь на уже имеющиеся данные.

В Шотландии, где имеется собственная инстанция для сертификации лекарственных средств, инклизиран был рекомендован к ограниченному применению в августе.

В рекомендациях NICE указывается, что уколы инклизирана должны делаться медсестрой, например в клинике врача общей практики.

Что такое холестерин?

Холестерин — это производное жиров, липид, содержится в некоторых продуктах питания, а также вырабатывается в печени.

Существуют разные типы, но слишком много "плохого" холестерина - липопротеинов низкой плотности - может закупорить артерии, увеличивая риск сердечных заболеваний и инсульта.

Главные причины образования липопротеинов низкой плотности - жирная пища, недостаток физической нагрузки, избыточный вес, курение и употребление алкоголя. Наследственность тоже играет определенную роль.

Если после изменения диеты и образа жизни уровень холестерина не снижается, возможно, потребуются медицинские препараты.

Если широко применяемые статины замедляют выработку холестерина в печени, то инклизиран работает по другому принципу: он стимулирует печень удалять вредный холестерин.

Инклизиран выключает или заглушает ген PCSK9, в результате чего печень поглощает больше "плохого" холестерина низкой плотности из крови и расщепляет его.

Препарат можно использовать и вместе со статинами.

"Инклизиран потенциально может стать переломным моментом в предотвращении преждевременной смерти тысяч людей от сердечных приступов и инсультов, - говорит Мейндерт Бойзен, заместитель главы NICE и директор Центра оценки медицинских технологий. - Поэтому мы рады, что можем рекомендовать его по линии Национальной службы здравоохранения".

"Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются одной из основных причин смерти, поэтому замечательно, что теперь у нас есть такое эффективное и удобное лекарство для людей, живущих с опасно высоким уровнем холестерина, - считает Аманда Притчард, исполнительный директор Национальной службы здравоохранения. - Внедрение инклизирана спасет множество жизней, будучи при этом справедливым по отношению к налогоплательщикам".