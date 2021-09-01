Экстремальная погода из-за потепления. За последние 50 лет катаклизмов стало впятеро больше

Матт Макграт

Би-би-си

17 минут назад

Автор фото, Getty Images

По данным Всемирной метеорологической организации, количество стихийных бедствий, связанных с погодой, за последние 50 лет увеличилось в пять раз. Ученые утверждают, что природные катаклизмы стали происходить чаще из-за изменения климата и более экстремальных погодных условий.

Впрочем, смертей из-за большего числа штормов, наводнений и засух стало намного меньше. В последние годы стихийные бедствия стали лучше фиксировать: качество наблюдений заметно выросло. И, по данным экспертов, именно новые системы предупреждения и прогнозирования помогли снизить число жертв.

В последние десятилетия среднегодовая температура планеты значительно выросла, что привело к увеличению количества стихийных бедствий, связанных с погодой. Согласно новому атласу ВМО, за 50 лет (с 1970 по 2019 год) случилось более 11 тыс. таких бедствий.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Наводнения в Бангладеш за последние десятилетия унесли огромное число жизней и нанесли значительный экономический ущерб

В результате стихийных катаклизмов погибло более двух миллионов человек, а нанесенный ими экономический ущерб оценивается в 3,64 трлн долларов.

"Во многих частях мира в результате изменения климата растет количество регистрируемых экстремальных метеорологических, климатических и гидрологических явлений, будут увеличиваться также их частота и масштабы", - цитирует ВМО генерального секретаря Всемирной метеорологической организации профессор Петтери Тааласа.

"Это означает увеличение количества волн тепла, засух и лесных пожаров, подобных тем, которые мы наблюдали в последнее время в Европе и Северной Америке, - продолжает Таалас. - В атмосфере стало больше водяного пара, что усугубляет экстремальные дождевые осадки и смертоносные наводнения. Потепление океанов повлияло на частоту и район существования наиболее интенсивных тропических штормов".

Более 90% смертей, связанных с погодными катаклизмами, пришлось на развивающиеся страны. Хуже всего в этом плане оказались засухи, унесшие жизни 650 тыс. человек. При этом экстремальные температуры унесли почти 56 тыс. жизней.

Но за 50-летний период общее число погибших в результате стихийных бедствий быстро снижалось.

"За суровыми статистическими данными скрывается надежда. Усовершенствованные системы раннего предупреждения привели к значительному снижению смертности. Проще говоря, мы спасаем жизни лучше, чем когда-либо ранее", - отметил профессор Таалас.

Хотя число жертв климатических катаклизмов снижается, экономические потери от них растут.

Зарегистрированные убытки за период с 2010 по 2019 год составили около 383 млн долларов в день. Это в семь раз больше, чем в среднем 49 млн долларов в день в период с 1970 по 1979 год.

2017: недешевый год

Три экстремальных природных события с наибольшими финансовыми последствиями произошли в 2017 году.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Город Кингсвуд в Техасе сильно пострадал от урагана "Харви" в 2017 году

Тогда на Соединенные Штаты обрушились ураганы "Харви", "Мария" и "Ирма". Совокупные экономические потери от этих трех стихийных бедствий составили 35% общих убытков от 10 крупнейших катаклизмов в период с 1970 по 2019 год.

Если верить атласу ВМО, новые системы предупреждения помогают спасать жизни, но предстоит еще многое сделать. Только половина из 193 стран, являющихся членами ВМО, имеет системы раннего предупреждения о многих опасных метеорологических явлениях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Последствия урагана "Ирма", опустошившего некоторые части Карибского бассейна и США в 2017 году

Существуют также значительные пробелы в сетях метеорологических и гидрологических наблюдательных станций в Африке, некоторых частях Латинской Америки и в островных государствах Тихого океана и Карибского бассейна.

"Благодаря системам заблаговременного предупреждения удается спасти больше жизней, но верно и то, что число людей, подверженных риску бедствий, увеличивается из-за роста населения в районах, подверженных воздействию опасных явлений, а также повышения интенсивности и частоты погодных явлений, - сказала Мами Мизутори, специальный представитель Генерального секретаря ООН по снижению риска бедствий. - Для решения хронической проблемы, связанной с тем, что огромное число людей ежегодно становятся вынужденными переселенцами в результате паводков, штормов и засухи, необходимо более активное международное сотрудничество".

Мизутори также призвала увеличить инвестиции в международную систему управления рисками бедствий.