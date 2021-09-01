"Мягкий террор": кто стоит за опросами МВД по утечкам данных сторонников Навального

Анна Рында, Владимир Дергачев

Би-би-си

4 часа назад

Автор фото, Alexander Demyanchuk/TASS

C середины августа сотрудники МВД опрашивают россиян из "утекших баз" сторонников Алексея Навального. Полицейские добиваются от граждан заявлений на лидера от оппозиции по уголовному делу об утечке данных. В "ОВД-инфо" насчитали 1421 случай опроса сторонников Навального из "утекших баз" минимум в 11 регионах.

"Профилактические опросы" перед выборами идут по требованию управления внутренней политики президента, утверждают источники Би-би-си. Таким образом власти хотят запугать активных сторонников Навального и предотвратить возможность новых протестов после выборов в Госдуму.

В ночь на 17 августа в Москве полицейские начали массовый обход жителей, данные которых якобы были в утекших в сеть "списках ФБК" (Фонд борьбы с коррупцией - внесен в реестр "иноагентов" в России, признан экстремистской организацией и запрещен в стране). Тогда проект "ОВД-инфо" сообщил о как минимум 90 визитах силовиков.

Беседы с "пострадавшими от утечки данных" строятся приблизительно одинаково. Пострадавшего настоятельно просят написать заявление о "незаконной передаче персональных данных" на Алексея Навального. Попутно полицейские задают вопросы относительно донатов Фонда борьбы с коррупцией.

Силовиков интересует, каким образом человек попал в базу фонда - действительно ли он регистрировался на сайтах "Свободу Навальному" и "Умное голосование". Кроме того, полицейские намекали на уголовную ответственность за прямую поддержку запрещенных проектов Навального.

По рассказам правозащитников, к людям "из базы Навального" полицейские чаще всего приходят поздно вечером - нередко после 22:00, чаще всего это люди в штатском и представляются они уголовным розыском или сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

География опросов

К 31 августа, по данным проекта, поступило 1460 подобных сигналов по всей стране: полицейские либо лично ходили по адресам, либо обзванивали адресатов. При этом реально опрошенных полицией людей может быть куда больше.

Первые десять дней подобные "рейды" проходили только в Москве. По данным правозащитного проекта "ОВД-инфо", за прошлую неделю география рейдов заметно расширилась до 11 регионов. Помимо Москвы, силовики пришли к предполагаемым сторонникам Алексея Навального в следующих регионах:

Петербург, Кисловодск, Владивосток, Самара, Саранск, Тула, Ярославль, Саратовская область (Саратов и Энгельс), Ленинградская область (Старая Ладога, Кудрово, Всеволжск) и Московская область (Дубна, Жуковский, Красногорск, Протвино, поселок Развилка, Одинцово, Электрогорск, Реутов, Раменское, Сергиев Посад, Подольск, Балашиха, Зарайск и Химки).

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Кем интересуются полицейские

С подобной просьбой полицейские звонили и одному из журналистов Би-би-си, его родственнику и соседу. Полицейский в разговоре с журналистом Би-би-си затруднился назвать долю опрошенных, согласившихся написать заявления.

О визитах силовиков сообщали многие московские журналисты из независимых СМИ.

"Весь день был за городом, приезжаю, а моя бдительная соседка говорит: тебя тут два мента искали", - писал журналист Андрей Лошак 18 августа в "Фейсбуке".

К спецкору "Новой газеты" Илье Азару 18 августа приходили полицейские в штатском с вопросами по утечке данных, но не застали его дома.

Замглавреда "Холода" Михаилу Зеленскому 20 августа позвонил человек, представившийся сотрудником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО Москвы. Журналисту предложили написать заявление об утечке персональных данных из базы ФБК. Издание опубликовало запись разговора.

"Мы проводим проверку по факту утечки в интернет персональных данных лиц, которые оказывали помощь, содействие Фонду борьбы с коррупцией. Скажите, вы оказывали таковые ФБК? Донатили, возможно, деньги? Предоставляли персональные данные?" - спрашивает на записи неизвестный, представившийся полицейским.

Опрашивают даже тех, кто не регистрировался в проектах Навального.

О ночном визите полицейских 19 августа сообщил депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов. Полиция не застала его дома - он был на встрече с кандидатами в Госдуму. Сотрудники МВД решили опросить соседей.

"У меня нет и не может быть претензий к Алексею Навальному: я не делал ему переводов и мои персональные данные не могли оказаться в украденной у него базе, похищением которой никто не занимается, равно как и отравлением Алексея", - подчеркнул Тимонов.

Петербургское издание "Фонтанка" рассказало о телефонной беседе с полицейским петербуржца, который несколько лет назад подписывался на новости ФБК. Со слов жителя Петербурга, днем 28 августа на его сотовый позвонил человек, который представился оперуполномоченным УМВД Приморского района. Он спросил о связях с организацией Навального. Как у полиции оказался его мобильник, "пострадавший" не знает. Он много лет не живет в Приморском районе.

Журналисты "Фонтанки" связались с человеком, представившимся полицейским, и спросили про цель беседы.

"Смотрите, какая ситуация. Фонд признан экстремистской организацией. Соответственно, ФСБ и "экстремизм" (Центр "Э" - Би-би-си) проводили обыски и взяли данные людей, которые состоят в Фонде. У нас в Приморском районе таких граждан 340", - попытался объяснить журналистам человек, представившийся оперативником.

Он отметил, что многие из тех, кто находится в оказавшихся у полиции списках, "там [в ФБК] не состояли".

"Ну просто кто-то ролик смотрел на YouTube, кто-то еще свои дела там делал. И их данные фиксировались и попадали в этот Фонд. Правительством и ведомствами было принято решение данных граждан опрашивать. Грубо говоря, чтобы они давали объяснение: не состою. Вот есть у них [у ФБК] такая штука: "Умно голосуй". Люди заходят, и их данные остаются. Надо опросить: либо человек состоит и придерживается взглядов, либо данные случайно попали, и их из этого Фонда исключают", - рассказал собеседник "Фонтанки".

На вопрос, почему обзвоном занимается уголовный розыск, он ответил: "А этим все занимаются, потому что много таких адресов. Сотрудников не хватает".

Некоторые "пострадавшие", которых навещали полицейские, высказывали сомнения в том, что силовики приходят только к тем, кто был в "базе Навального". Они отмечали, что не регистрировались на сайтах "Свободу Навальному" и "Умное голосование".

Соратник Навального Владимир Милов писал в "Твиттере", что к его другу приходила полиция и хотела побеседовать с его сыном. "Они прямым текстом сказали: хотят, чтобы он написал заявление, что недавно его персональные данные были слиты в интернет командой Навального. Но сын ни разу не оставлял своих данных на сайтах Навального. Его лишь задерживали зимой на уличных акциях", - привел слова друга Милов.

"Радио Свобода" (внесено в реестр СМИ-иностранных агентов) опубликовало рассказ жителя Санкт-Петербурга по имени Георгий, к которому по его московскому адресу, где живут его родственники, пришли полицейские, хотя он оставлял на сайте Навального только адрес электронной почты. По словам собеседника издания, в феврале он оказался в числе задержанных на одной из акций в поддержку Навального в Петербурге, хотя попал на акцию случайно и в митинге не участвовал. До суда дело не дошло, но его паспортные данные в протоколе остались.

Утечки данных и реакция ФБК

15 апреля с сайта "Свободу Навальному!", где можно было зарегистрироваться в качестве участника акции в поддержку голодающего в колонии политика, произошла утечка адресов электронной почты пользователей. Базу e-mail опубликовали анонимные хакеры. Позже в интернете появились обогащенные базы с этими же электронными адресами, к которым добавили домашние адреса, телефоны, места учебы и работы.

Некоторым фигурантам баз начали приходить анонимные письма с угрозами рассказать о поддержке Навального работодателю.

В середине мая "Дождь" (внесен в реестр СМИ-иностранных агентов) сообщил, что в Московском метрополитене были уволены несколько сотрудников, чьи имена оказались в утекшей базе данных сторонников Навального.

В Роскомнадзоре заявили, что ответственность за нее должны нести те, кто собирал эти данные, и начали проверку.

По версии ФБК, в утечке данных тех, кто зарегистрировался на акции в поддержку Навального, якобы виновен бывший сотрудник фонда Федор Горожанко. Сам он называет подобные обвинения "враньем".

В июле анонимный пользователь портала "Хабр" описал механизм утечки данных пользователей другого проекта Навального - "Умное голосование". Проблема заключалась в ошибке конфигурации домена в сервисе дашборда, благодаря которой в поисковике Google удалось найти открытую веб-панель для доступа к IT-инфраструктуре ФБК. Из-за лазейки можно было "стащить хорошее количество почт [пользователей] и данных, когда и что именно на эту почту было выслано".

Бывший IT-специалист ФБК, основатель сервиса RedShieldVPN Владислав Здольников также нашел проблемы с анонимностью в новой системе сбора донатов: сервис добавляет в отчет о платеже данные о том, через какой сайт и куда совершена транзакция. Он предположил, что в ФБК не могли не знать насчет опасности для жертвователей.

Соратник Навального Леонид Волков назвал полицейские опросы "терактом" для запугивания доноров организации и участников "умного голосования"

"История с якобы "утечками", обходы избирателей и бесконечное их запугивание - чтобы люди боялись регистрироваться, даже скачивать приложение, и чтобы боялись делиться рекомендациями через "сарафанное радио", - писал Волков в "Твиттере".

22 августа в "Фейсбуке" Волков признал, что в ФБК "никогда не стояла и не может стоять задача "сделать так, чтобы у Путина в руках не оказалось списков сторонников Навального". По его словам, "за последние несколько лет мы много раз сами и добровольно отдавали государству большие массивы данных наших сторонников", например, через петиции на сайте Российской общественной инициативы.

Позже в команде Навального пообещали исправить уязвимости на своих сайтах и наградить тех сторонников, которые укажут на них.

Правовые последствия опросов

Опрошенные Би-би-си юристы указывали на риски репостов и донатов структурам Навального.

Что касается опросов фигурантов утекших баз, то адвокат Вадим Багатурия, эксперт Youtube-канала "Фрейтак Медиа", не видит здесь больших рисков.

Он назвал действия полиции "мягким террором": фактически никакой ответственности граждане понести не могут, а вот поддержку оппозиции после визита полиции, скорее всего, поумерят.

По его словам, действия полиции правомерны, т.к. в ее функции входит профилактика и пресечение правонарушений. "Беседа с человеком из базы ФБК будет оцениваться в МВД, как служебное мероприятие", - добавил он.

Гражданам, к которым приходят полицейские, следует помнить о праве не свидетельствовать против себя и близких, предусмотренном статьей 51 Конституции РФ, рекомендовал адвокат. "Реализация такого права позволяет очень дипломатично пресечь любое развитие темы", - отметил Багатурия.

Зачем это силовикам и при чем здесь Кремль

Внимание силовиков в первую очередь сосредоточено на сторонниках Навального, сказал Би-би-си источник, близкий к ФСБ и не уполномоченный официально комментировать ситуацию. По его словам, в списки попадают те, кто регистрировались на ресурсах Навального или "светились на митингах".

"Всех людей в списках на обзвон власти воспринимают как актив протеста, - объяснил он. - Если они готовы были голосовать за Навального, регистрировались на его ресурсах или выходили на митинги, значит, их можно рассматривать как его актив. Чтобы не гадать, выйдет этот актив или нет после выборов, власти решили заранее пресечь эту возможность", - объяснил источник Би-би-си.

Собеседник Би-би-си считает, что таким образом силовики намекают сторонникам Навального на потенциальные уголовные дела в случае протестной активности по итогам выборов в Думу.

"Без актива на улицах не будет и "пассива" - тех, кто присоединяется к тем, кто первым выходит на протесты. Поэтому тактика - припугнуть актив. Пока на всех этих людей их списка дела заводить не собираются, чтобы не разогреть протестную волну", - продолжил источник.

Он утверждает, что заказчиком обзвонов является управление внутренней политики президента, а техническим исполнителем - структуры МВД под кураторством ФСБ.

"УВП подрядило МВД [обзванивать активистов] - они с января (тогда в стране начались протесты из-за ареста Навального. - Би-би-си) этим озадачены, - подтвердил источник Би-би-си, близкий к Следственному комитету. - На раскрытие преступлений времени нет, а этой ерундой маются".

"Медуза" и "Настоящее время" (внесены в реестр СМИ-иностранных агентов) еще в майском расследовании связали утечки данных сторонников Навального с людьми, близкими к администрации президента.

Би-би-си отправила запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову с вопросом о возможных связях полицейских опросов с кремлевской администрацией. А также запрос в пресс-службу главка МВД о целях опроса сторонников Навального.