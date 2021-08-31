Кипр защищается от нефтяного пятна в Средиземном море после утечки в Сирии

59 минут назад

Автор фото, Baniyas al-Balad Подпись к фото, Так выглядело нефтяное пятно у побережья Сирии сразу после утечки

Власти Кипра пытаются не пропустить к острову нефтяное пятно, которое образовалось в Средиземном море после утечки топлива на электростанции, расположенной на средиземноморском побережье Сирии.

По заявлению сирийского правительства, на прошлой неделе утечка топлива произошла из емкости с топливом на тепловой электростанции, которая работает на территории нефтеперерабатывающего завода Банияс. Эта часть Сирии находится под контролем правительства в Дамаске. Судя по спутниковым снимкам, нефтяное пятно распространилось вдоль побережья Сирии, а затем двинулось в сторону Кипра.

Автор фото, Wim Zwijnenburg/Orbital EOS Подпись к фото, Спутниковые снимки показали, что нефтяное пятно движется к северному побережью Кипра

Правительство Кипра обнаружило пятно на спутниковых снимках в понедельник, после чего его размер увеличился, нефть продолжала двигаться. Сейчас она оказалась недалеко от мыса Апостола Андрея - самой северо-восточной точки полуострова Карпас, расположенного в самопровозглашенной Турецкой республике Северного Кипра, примерно в 130 км от сирийского Банияса.

Во вторник вечером газета Cyprus Mail сообщила со ссылкой на представителей турецких киприотов, что пятно подошло к мысу Апостола Андрея на расстояние 15 морских миль, но затем течение поменялось и нефть направилась обратно к берегам Сирии.

Власти северного Кипра также создали около Карпаса 400-метровое заграждение, чтобы не дать пятну дойти до берега. Ожидается, что к пятнице в этот район также прибудут два корабля из Турции, которые помогут собрать нефть с поверхности воды.

Ранее компьютерное моделирование показало, что пятно могло достичь полуострова Карпас уже во вторник вечером.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Так выглядит берег северного Кипра, в районе которого находится пятно

Через день после объявления об утечке сирийское государственное информационное агентство Sana сообщило, что пятно достигло города Джабле, расположенного примерно в 20 км к северу от места аварии.

По данным властей Сирии, спасатели начали очищать каменистые участки побережья, используя оборудование для откачки топлива и рассыпая песок, который должен впитывать нефть.

По всей видимости, вначале сирийские власти преуменьшали масштабы происшествия. Руководитель управления портов Сирии Абдул Карим Али заявил, что "утечка топлива была небольшой", и "предотвратить ее было нельзя".

Однако затем изображения с европейского спутника Sentinel-1 показали, что нефтяное пятно распространилось вдоль побережья, почти достигнув города Латакия и его размер составляет около 150 кв. метров.

Автор фото, Baniyas al-Balad Подпись к фото, Экологи опасаются, что сирийское правительство преуменьшило масштабы утечки топлива

Премьер-министр Турецкой республики Северного Кипра Эрсан Санер уверяет, что власти внимательно следят за передвижением нефтяного пятна в сотрудничестве с Турцией - единственной страной, признавшей север Кипра в качестве независимого государства.