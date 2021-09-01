В Техасе вступил в силу закон о запрете абортов после шести недель

14 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Волна демонстраций защитников права на жизнь прокатилась по всему Техасу

В американском штате Техас вступил в силу закон, запрещающий производить аборты после шести недель беременности.

Техас - второй по размерам территории и численности населения штат США. Он считается консервативным.

Вопрос об абортах продолжает разделять американское общество и остается одним из самых актуальных в национальной повестке дня.

Срок в шесть недель возник в результате того, что в это время у плода начинает биться сердце. Некоторые медицинские авторитеты находят такой подход вводящим в заблуждение.

Закон, один из самых строгих в Америке, вступил в силу после того, как Верховный суд США не отреагировал на экстренное обращение клиник, производящих аборты.

Врачи и борцы за права женщин резко критиковали это законодательное нововведение, которое дает любому частному лицу право подавать в суд на докторов, сделавших аборт позже установленного в нем срока.

Закон, в просторечии называемый "Актом о сердцебиении", был подписан губернатором Техаса республиканцем Грегом Эбботтом в мае этого года.

Организации, включая сеть женских клиник Planned Parenthood и Союз защиты гражданских свобод, безуспешно пытались заблокировать его в Верховном суде.

Утром в среду Союз защиты гражданских свобод сообщил, что суд не ответил на их запрос. По утверждению организации, это означает, что миллионы женщин практически лишились права на аборт.

По данным организации, до 90% абортов в Техасе до сих пор делались на сроках, превышающих шесть недель. Она назвала случившееся грубым нарушением американской конституции.

"Как бы то ни было, мы не отступим и продолжим борьбу. Все имеют право на аборт", - пообещала сеть Planned Parenthood на своей странице в "Твиттере".

За Верховным судом остается право вернуться к этому вопросу позже.

Что именно гласит новый закон?

Согласно имеющему прецедентную силу решению Верховного суда по делу "Роу против Уэйда" от 1973 года, американские женщины наделены правом на аборт до срока, когда плод делается способным самостоятельно выжить вне матки. Это происходит как правило на 22-24 неделе беременности.

Техасский "Акт о сердцебиении" урезает этот срок более чем втрое. По мнению его противников, в первые шесть недель многие женщины еще не успевают осознать, что беременны.

Американская ассоциация акушеров и гинекологов утверждает, что понятие о "сердцебиении" ошибочно. По их мнению, на этом сроке существует только "комочек ткани, которому еще предстоит развиться в полноценное сердце в процессе роста эмбриона".

Оригинальный способ

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сеть клиник репродуктивного здоровья Planned Parenthood - основной производитель абортов в США

Все существовавшие до сих пор в США ограничительные законы подобного рода грозили медикам-нарушителям уголовным преследованием или запретом заниматься врачебной практикой. Авторы "Акта о сердцебиении" впервые прибегли к необычному способу контроля за его соблюдением - праву на гражданское действие.

Каждый человек, а не только житель Техаса, хотя бы он не имел к делу никакого отношения, отныне сможет подать в суд с требованием оштрафовать в его пользу на 10 тысяч долларов любое лицо, которое помогало и содействовало производству нелегального аборта.

Под это определение подпадают не только врачи, но весь персонал клиник, члены семьи, или, к примеру, священнослужители, давшие женщине неправильный, с точки зрения закона, совет.

Исключение сделано только для абортов по медицинским показаниям, на что требуется письменное заключение от врача.

Теперь техасским женщинам, желающим сделать аборт на более позднем сроке, придется выезжать за пределы штата - как замечает отстаивающая "право на выбор" некоммерческая организация Институт Гуттмахера, на расстояние до 400 км.

Ким Шварц из техасского отделения организации противников абортов "Право на жизнь" заявила Би-би-си, что до сих пор судебная система затягивала рассмотрение дел о нелегальных абортах на годы, что является, по ее мнению, нарушением воли народа.

Она сказала, что суды будут выносить решения о наложении штрафов не огульно, а лишь при наличии веских доказательств.

Союз защиты гражданских свобод и другие критики считают, что закон станет инструментом охоты за наживой и средством давления на медиков и самих женщин.

Что об этом думают американцы?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сторонники права на аборт утверждают, что свобода выбора женщины приоритетнее прав неродившегося ребенка

Право на аборт давно стало в США одним из главных морально-политических вопросов, разделяющих нацию. Если один человек говорит "Я за жизнь", а другой - "Я за выбор", то всем понятно, о чем речь.

По данным опроса социологического Центра Пью, за право на аборт "во всех или в большинстве случаев" выступают 59% граждан, 39% высказываются против. Среди сторонников Республиканской партии право на аборт поддерживают 35%.

Эти цифры остются практически неизменными последние два десятка лет.

В консервативном Техасе, по данным апрельского опроса, "Акт о сердцебиении" поддерживает около половины жителей.

Звено в цепочке

Новый техасский закон - лишь одна из многочисленных попыток ограничить право на аборт в штатах, которые контролируют республиканцы.

По данным Института Гуттмахера, в 2021 году их было больше, чем в любой другой год за последние полвека.

В Айдахо, Оклахоме и Южной Каролине в этом году также был установлен шестинедельный порог для принятия женщиной решения о том, сохранять ли ей ребенка, но вступление законов в силу в этих штатах было заблокировано встречными исками.

Противником абортов придают уверенности изменения в составе Верховного суда, где консерваторы и либералы теперь представлены в пропорции 6:3.

Приверженцы "права на выбор" опасаются, что это в конце концов приведет к пересмотру исторического решения по делу "Роу против Уэйда", в результате чего вопрос о праве на аборт перейдет с общенационального уровня в ведение штатов.