Сбежавший из суда во Владимире "вор в законе" задержан в Испании

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Криминальный авторитет Леван Абуладзе, сбежавший в 2020 году из суда во Владимире, задержан в аэропорту Барселоны, сообщила Национальная полиция Испании.

"Вор в законе" был задержан, когда пытался въехать в страну по фальшивому украинскому паспорту, чтобы анонимно управлять своей организацией, говорится в заявлении полиции.

Задержанный - жестокий и влиятельный "вор в законе", это высший уровень в российской криминальной иерархии, он находился в розыске с прошлого года, когда он сбежал из российского суда, сказано в сообщении.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на полицейские источники, это Леван Абуладзе, известный также как Леван Сухумский. В России он обвиняется по статье о "занятии высшего положения в преступной иерархии", по которой ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Это сравнительно новая статья, она появилась в Уголовном кодексе России в 2019 году.

Ранее Абуладзе четыре года провел в тюрьме по обвинению в незаконном обороте наркотиков и подделке документов. Вскоре его ждал новый судебный процесс.

В декабре 2020 года 45-летнего "вора в законе" доставили в Октябрьский суд Владимира, где должны были продлить меру пресечения - предыдущие два месяца ареста на тот момент истекли.

Адвокаты настояли, чтобы с Абуладзе сняли наручники - поскольку в тот момент он формально не находился под арестом. Перед самым началом судебного заседания Абуладзе отпросился выйти в туалет - и исчез.