Дайджест: новая доктрина Байдена, Зеленский в Вашингтоне и Венецианский фестиваль
Эра невмешательства
Президент США Джо Байден в обращении к нации во вторник пообещал, что во внешней политике США начинается новая эра: Америка впредь не будет насаждать демократию в других странах военным путем.
Байден назвал вызвавшую жесткую критику в США массовую эвакуацию из Кабула успехом, на который способны только Соединенные Штаты, и заявил, что вариант оставаться в Афганистане после 31 августа не рассматривался. "Война в Афганистане закончена", - подчеркнул президент.
Он пообещал помочь выбраться из Афганистана остающимся там американцам, если они захотят уехать, и пригрозил боевикам ИГ (организация запрещена в России) в Афганистане: "Разбираться с вами мы еще не закончили". Но при этом Байден заявил, что в будущем для войны с терроризмом американцам не обязательны войска на местах.
Джо Байден отметил, что США будут продолжать защищать права и свободы в мире дипломатическими и экономическими методами.
Как сообщает из Вашингтона корреспондент Би-би-си Гари О'Донохью, Джо Байден уже долгие годы привержен идее о том, что США не должны вести в других странах войны, подобные афганской, и не должны пытаться переделывать чужие политические институты на свой манер.
"Это новый байденизм, если хотите, - говорит о'Донохью. - И теперь мы видим, как он устанавливает новый подход - новую доктрину".
Талибы: обещания и реальность
Тем временем, источники Би-би-си в Афганистане сообщают, что талибы не выполняют свое обещание об амнистии афганцам, сотрудничавшим с международной коалицией.
Появляется все больше свидетельств того, что талибы ищут и убивают людей, которых они обещали не трогать. Би-би-си не может независимо подтвердить сообщения о казнях, "Талибан" (организация запрещена в России) отвергает эти обвинения.
Операция "Теплый прием"
Правительство Великобритании объявило, что эвакуированные в Британию афганцы, тесно работавшие в Афганистане с британцами, немедленно получат здесь вид на постоянное жительство. Все они смогут устраиваться на работу без ограничений и в будущем подавать на британское гражданство.
Кроме того, все они должны получить в рамках операции "Теплый прием" жизненно важную поддержку, необходимую для обустройства, поиска работы, продолжения образования и интеграции в свои местные общины, отмечается в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства.
Джо Байден встретится с Владимиром Зеленским
Президент США Джо Байден встретится в среду в Вашингтоне с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Эта встреча дважды откладывалась из-за эвакуации американцев из Кабула, однако на этот раз она должна состояться.
Во вторник министры обороны двух стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. Минобороны США уже сообщило о выделении Киеву нового пакета военной помощи в 60 млн. долларов. Пакет включает поставки противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".
ЕС задумывается о собственной обороне
В среду и четверг в Словении пройдет совещание министров обороны стран ЕС, посвященное формированию собственной обороны Европейского союза и урокам Афганистана.
Министры обороны ЕС обсудят концепцию автономной оборонной доктрины союза "Стратегический компас" и уделят особое внимание борьбе с гибридными угрозами.
В свете только что завершившейся эвакуации из кабульского аэропорта министры обороны ЕС рассмотрят предложения по созданию европейских сил быстрого реагирования.
Венецианский кинофестиваль открывается на острове Лидо
Откроет 78-й Венецианский кинофестиваль картина Педро Альмодовара "Параллельные матери", главные роли в которой исполнили Пенелопа Крус, Росси де Пальма и Айтана Санчес-Хихон. В основном конкурсе примет участие 21 фильм.
За "Золотого льва" поборются картины Аны Лили Амирпур ("Мона Лиза и кровавая луна"), Джейн Кэмпион ("Сила собаки" с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирстен Данст в главных ролях), Гастона Дюпра ("Официальный конкурс" с Антонио Бандеросом и Пенелопой Крус), Мэгги Джилленхол ("Последняя дочь" с Оливией Колман) и Пабло Ларраина ("Спенсер" с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы).
Windows 11 выйдет 5 октября
Новая операционная система Windows 11 выйдет 5 октября, сообщила компания Microsoft.
Она будет устанавливаться на новых компьютерах, поступающих в продажу, а также станет доступна для бесплатного обновления пользователями системы Windows 10, вышедшей в 2015 году.
Microsoft надеется, что к середине 2022 года обновить операционную систему смогут все нынешние пользователи Windows 10, но обещает поддерживать Windows 10 до октября 2025 года.
Американские СМИ об обращении Джо Байдена к нации
Washington Post: похоже на траурную речь
Президент Байден заявил во вторник, что война в Афганистане закончена в своем выступлении, которое больше было похоже не на празднование успешной миссии, а на траурную речь, пишет влиятельная Washington Post.
Выступление состоялось в середине дня вместо того, чтобы начаться в прайм-тайм телеканалов. Именно этого ожидали в завершение продолжавшейся 20 лет войны.
Байден заявил, что Дональд Трамп, подписав соглашение о выводе войск с талибами, оставил ему только две возможности: согласиться с условиями этого договора, или отказаться от него, отправив в Афганистан тысячи новых военнослужащих.
Fox News: это была полная катастрофа
Во вторник президент Джо Байден выступил с самой важной речью за время своего президентства, утверждает телеканал Fox News.
Американцы и весь мир наблюдали за тем, как он проиграл свой единственный шанс объяснить трагический уход из Афганистана и объединить американцев после продолжавшейся 20 лет войны.
Вместо того, чтобы обратиться к нации, которая переживает боль утрат, президент Байден говорил только о себе. Он уворачивался и лгал, обвинял других, и даже заявлял, что наш уход из Афганистана был невероятно успешным, в то время, как почти все видели, что это была полная катастрофа.
Роlitico: Байден попытался переложить вину на других
Президент Джо Байден во вторник заявил, что он несет полную ответственность за его собственные решения, связанные с Афганистаном. Но когда речь зашла об сделанных ошибках, он предложил множество оправданий, пишет Politico.
Более сотни американцев, которых так и не вывезли? Их предупредили 19 раз, сказал он, добавив, что у большинства из них было двойное гражданство.
Кабул пал намного раньше, чем большинство советников и разведслужб это предсказывали? Байден обвинил афганскую армию, заявив, что он проинструктировал свою команду приготовиться именно к этому.
К тому же, он должен был начать эвакуацию раньше хотя бы потому, что его предшественник, Дональд Трамп, заключил сделку с талибами, утверждает Politico.
The Hill: предчувствие гуманитарной катастрофы
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил, что Афганистан ожидает "гуманитарная катастрофа", призвав страны, входящие в организацию, оказать помощь этому государству, напоминает The Hill.
Антониу Гутерреш сообщил, что сейчас почти половина населения Афганистана нуждается в гуманитарной помощи, просто чтобы выжить.
"В условиях серьезной засухи и учитывая приближающуюся зиму, дополнительные поставки продуктов, убежищ для людей и лекарств должны быть немедленно организованы и переданы в страну", - цитирует американское издание главу ООН.
NBC: американцы поддержали уход из Афганистана, но не Байдена
Когда президент Байден принял решение о завершении самой продолжительной войны в истории США, подавляющее большинство американцев поддержало этот шаг, сообщает американский телеканал NBC, ссылаясь на опросы общественного мнения.
В то же время опросы показывают, что сама подготовка и организация выхода американских войск из Афганистана вызвала целый шквал критики в адрес президента. Его действия раскритиковали и республиканцы, и демократы, эксперты по внешней политике и политологи.
Итоги социологического опроса, проведенного Pew Research Center и опубликованного во вторник, показывают, что 54% американцев считают, что уход войск из Афганистана был правильным решением. С этим не согласны лишь 42% опрошенных.
Но при этом только 27% участников опроса считают, что Байден отлично или хорошо справился с ситуацией. 42% американцев уверены, что действия президента были плохими.
Stars and Stripes: эвакуация была провалом
Группа бывших высокопоставленных военных ВС США потребовала отставки министра обороны Ллойда Остина и главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, обвинив их в провале эвакуации из Афганистана, пишет военная газета Пентагона Stars and Stripes.
Организатором требования выступила консервативная группа Flag Officers 4 America, инициировавшая письмо, которое подписали 87 генералов и бывших высших офицеров.
В числе подписавших требование - вице-адмирал ВМФ США в отставке Джон Пойндекстер, который был советником по национальной безопасности президента Рейгана, а также четырехзвездный адмирал Джером Джонсон.
Любовь по ленд-лизу: судьба женщин, полюбивших заграничных моряков
31 августа 1941 года в Архангельск пришел первый корабль союзников с военной помощью СССР по программе ленд-лиза.
Находясь на российском севере, многие молодые матросы и офицеры встретили там свою любовь. После окончания Второй мировой войны их русских жен и подруг подвергли репрессиям, настоящий размах которых до сих пор не известен.
Рассказывает Наталья Голышева-Дейс:
Иногда они все же летают...
Дайджест подготовил Александр Баранов
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды