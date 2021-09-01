Дайджест: новая доктрина Байдена, Зеленский в Вашингтоне и Венецианский фестиваль

час назад

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Эра невмешательства

Президент США Джо Байден в обращении к нации во вторник пообещал, что во внешней политике США начинается новая эра: Америка впредь не будет насаждать демократию в других странах военным путем.

Байден назвал вызвавшую жесткую критику в США массовую эвакуацию из Кабула успехом, на который способны только Соединенные Штаты, и заявил, что вариант оставаться в Афганистане после 31 августа не рассматривался. "Война в Афганистане закончена", - подчеркнул президент.

Он пообещал помочь выбраться из Афганистана остающимся там американцам, если они захотят уехать, и пригрозил боевикам ИГ (организация запрещена в России) в Афганистане: "Разбираться с вами мы еще не закончили". Но при этом Байден заявил, что в будущем для войны с терроризмом американцам не обязательны войска на местах.

Джо Байден отметил, что США будут продолжать защищать права и свободы в мире дипломатическими и экономическими методами.

Как сообщает из Вашингтона корреспондент Би-би-си Гари О'Донохью, Джо Байден уже долгие годы привержен идее о том, что США не должны вести в других странах войны, подобные афганской, и не должны пытаться переделывать чужие политические институты на свой манер.

"Это новый байденизм, если хотите, - говорит о'Донохью. - И теперь мы видим, как он устанавливает новый подход - новую доктрину".

Талибы: обещания и реальность

Тем временем, источники Би-би-си в Афганистане сообщают, что талибы не выполняют свое обещание об амнистии афганцам, сотрудничавшим с международной коалицией.

Появляется все больше свидетельств того, что талибы ищут и убивают людей, которых они обещали не трогать. Би-би-си не может независимо подтвердить сообщения о казнях, "Талибан" (организация запрещена в России) отвергает эти обвинения.

Операция "Теплый прием"

Правительство Великобритании объявило, что эвакуированные в Британию афганцы, тесно работавшие в Афганистане с британцами, немедленно получат здесь вид на постоянное жительство. Все они смогут устраиваться на работу без ограничений и в будущем подавать на британское гражданство.

Кроме того, все они должны получить в рамках операции "Теплый прием" жизненно важную поддержку, необходимую для обустройства, поиска работы, продолжения образования и интеграции в свои местные общины, отмечается в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства.

Джо Байден встретится с Владимиром Зеленским

Президент США Джо Байден встретится в среду в Вашингтоне с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Эта встреча дважды откладывалась из-за эвакуации американцев из Кабула, однако на этот раз она должна состояться.

Во вторник министры обороны двух стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. Минобороны США уже сообщило о выделении Киеву нового пакета военной помощи в 60 млн. долларов. Пакет включает поставки противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

ЕС задумывается о собственной обороне

В среду и четверг в Словении пройдет совещание министров обороны стран ЕС, посвященное формированию собственной обороны Европейского союза и урокам Афганистана.

Министры обороны ЕС обсудят концепцию автономной оборонной доктрины союза "Стратегический компас" и уделят особое внимание борьбе с гибридными угрозами.

В свете только что завершившейся эвакуации из кабульского аэропорта министры обороны ЕС рассмотрят предложения по созданию европейских сил быстрого реагирования.

Венецианский кинофестиваль открывается на острове Лидо

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Золотой Лев" - эмблема и главный приз Венецианского кинофестиваля

Откроет 78-й Венецианский кинофестиваль картина Педро Альмодовара "Параллельные матери", главные роли в которой исполнили Пенелопа Крус, Росси де Пальма и Айтана Санчес-Хихон. В основном конкурсе примет участие 21 фильм.

За "Золотого льва" поборются картины Аны Лили Амирпур ("Мона Лиза и кровавая луна"), Джейн Кэмпион ("Сила собаки" с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирстен Данст в главных ролях), Гастона Дюпра ("Официальный конкурс" с Антонио Бандеросом и Пенелопой Крус), Мэгги Джилленхол ("Последняя дочь" с Оливией Колман) и Пабло Ларраина ("Спенсер" с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы).

Windows 11 выйдет 5 октября

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Новая операционная система Windows 11 выйдет 5 октября, сообщила компания Microsoft.

Она будет устанавливаться на новых компьютерах, поступающих в продажу, а также станет доступна для бесплатного обновления пользователями системы Windows 10, вышедшей в 2015 году.

Microsoft надеется, что к середине 2022 года обновить операционную систему смогут все нынешние пользователи Windows 10, но обещает поддерживать Windows 10 до октября 2025 года.

Американские СМИ об обращении Джо Байдена к нации

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Washington Post: похоже на траурную речь

Президент Байден заявил во вторник, что война в Афганистане закончена в своем выступлении, которое больше было похоже не на празднование успешной миссии, а на траурную речь, пишет влиятельная Washington Post.

Выступление состоялось в середине дня вместо того, чтобы начаться в прайм-тайм телеканалов. Именно этого ожидали в завершение продолжавшейся 20 лет войны.

Байден заявил, что Дональд Трамп, подписав соглашение о выводе войск с талибами, оставил ему только две возможности: согласиться с условиями этого договора, или отказаться от него, отправив в Афганистан тысячи новых военнослужащих.

Fox News: это была полная катастрофа

Во вторник президент Джо Байден выступил с самой важной речью за время своего президентства, утверждает телеканал Fox News.

Американцы и весь мир наблюдали за тем, как он проиграл свой единственный шанс объяснить трагический уход из Афганистана и объединить американцев после продолжавшейся 20 лет войны.

Вместо того, чтобы обратиться к нации, которая переживает боль утрат, президент Байден говорил только о себе. Он уворачивался и лгал, обвинял других, и даже заявлял, что наш уход из Афганистана был невероятно успешным, в то время, как почти все видели, что это была полная катастрофа.

Роlitico: Байден попытался переложить вину на других

Президент Джо Байден во вторник заявил, что он несет полную ответственность за его собственные решения, связанные с Афганистаном. Но когда речь зашла об сделанных ошибках, он предложил множество оправданий, пишет Politico.

Более сотни американцев, которых так и не вывезли? Их предупредили 19 раз, сказал он, добавив, что у большинства из них было двойное гражданство.

Кабул пал намного раньше, чем большинство советников и разведслужб это предсказывали? Байден обвинил афганскую армию, заявив, что он проинструктировал свою команду приготовиться именно к этому.

К тому же, он должен был начать эвакуацию раньше хотя бы потому, что его предшественник, Дональд Трамп, заключил сделку с талибами, утверждает Politico.

The Hill: предчувствие гуманитарной катастрофы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил, что Афганистан ожидает "гуманитарная катастрофа", призвав страны, входящие в организацию, оказать помощь этому государству, напоминает The Hill.

Антониу Гутерреш сообщил, что сейчас почти половина населения Афганистана нуждается в гуманитарной помощи, просто чтобы выжить.

"В условиях серьезной засухи и учитывая приближающуюся зиму, дополнительные поставки продуктов, убежищ для людей и лекарств должны быть немедленно организованы и переданы в страну", - цитирует американское издание главу ООН.

NBC: американцы поддержали уход из Афганистана, но не Байдена

Когда президент Байден принял решение о завершении самой продолжительной войны в истории США, подавляющее большинство американцев поддержало этот шаг, сообщает американский телеканал NBC, ссылаясь на опросы общественного мнения.

В то же время опросы показывают, что сама подготовка и организация выхода американских войск из Афганистана вызвала целый шквал критики в адрес президента. Его действия раскритиковали и республиканцы, и демократы, эксперты по внешней политике и политологи.

Итоги социологического опроса, проведенного Pew Research Center и опубликованного во вторник, показывают, что 54% американцев считают, что уход войск из Афганистана был правильным решением. С этим не согласны лишь 42% опрошенных.

Но при этом только 27% участников опроса считают, что Байден отлично или хорошо справился с ситуацией. 42% американцев уверены, что действия президента были плохими.

Stars and Stripes: эвакуация была провалом

Группа бывших высокопоставленных военных ВС США потребовала отставки министра обороны Ллойда Остина и главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, обвинив их в провале эвакуации из Афганистана, пишет военная газета Пентагона Stars and Stripes.

Организатором требования выступила консервативная группа Flag Officers 4 America, инициировавшая письмо, которое подписали 87 генералов и бывших высших офицеров.

В числе подписавших требование - вице-адмирал ВМФ США в отставке Джон Пойндекстер, который был советником по национальной безопасности президента Рейгана, а также четырехзвездный адмирал Джером Джонсон.

Любовь по ленд-лизу: судьба женщин, полюбивших заграничных моряков

Автор фото, Фото из архива Архангельской таможни Подпись к фото, Разгрузка грузов в порту г Молотовска (сейчас Северодвинск) во время войны

31 августа 1941 года в Архангельск пришел первый корабль союзников с военной помощью СССР по программе ленд-лиза.

Находясь на российском севере, многие молодые матросы и офицеры встретили там свою любовь. После окончания Второй мировой войны их русских жен и подруг подвергли репрессиям, настоящий размах которых до сих пор не известен.

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