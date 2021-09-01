СМИ: соратник бывшего схиигумена Сергия задержан по "экстремистской" статье

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Автор фото, Donat Sorokin/TASS Подпись к фото, Пресс-секретарь монастыря Всеволод Могучев во время интервью на территории Среднеуральского женского монастыря. Июль 2020 года

Всеволод Могучев, помощник отлученного от церкви бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), задержан по уголовному делу, возбужденному по "экстремистской" статье 282 УК РФ - о возбуждении ненависти, сообщают СМИ. Могучев выполнял роль пресс-секретаря Сергия, в вину ему могут поставить видеоролики.

О том, что Могучева задержали по подозрению в экстремизме, "Коммерсанту" рассказал его адвокат Михаил Толмачев. По его данным, соратника бывшего схиигумена задержали в Тюменской области в городе Ишим, где он находился с женой - она занимается иконописью.

Вечером Могучева доставят для проведения следственных действий в Екатеринбург, где сейчас находится старший следователь по особо важным делам Александр Стальмахович - он вел предварительное следствие по делу отца Сергия, пишет "Коммерсант".

О задержании Могучева со ссылкой на свои источники сообщили ТАСС, РИА Новости и Интерфакс. Собеседники ТАСС и Интерфакса сказали, что, по их данным, соратника опального схиигумена задержали в поезде, когда он уже возвращался в Екатеринбург.

"Пресс-секретарь раскольника Сергия Всеволод Могучев задержан, - сообщил источник Интерфакса. - Повод для задержания - уголовное дело, возбужденное главным следственным управлением СКР по ч.2 ст.282 УК РФ" (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, совершенные публично, в том числе с использованием СМИ или интернета).

Могучев активно давал комментарии журналистам и размещал видео в интернете, когда начался конфликт между властями и РПЦ с одной стороны и настоятелем Среднеуральского женского монастыря с другой.

В конце декабря 2020 года ОМОН взял штурмом Среднеуральский монастырь, который находится в Свердловской области. С тех пор Сергий (Романов) находится под арестом в Москве. Еще раньше его отлучили от церкви и лишили сана, но он оставался в монастыре вместе со своими сторонниками в течение нескольких месяцев и отказывался его покидать.

Схиигумена лишили сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов. Он неоднократно заявлял, что не намерен покидать монастырь, куда приезжали его многочисленные поклонники. Бывшие обитатели монастыря рассказывали Би-би-си о жестоких нравах, царивших в обители под началом Сергия.

На него самого завели уголовное дело по трем статьям УК РФ: о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и о самоуправстве.

Что касается Могучева, то ранее его привлекали лишь к административной ответственности. Суды в Екатеринбурге и Верхней Пышме назначили ему в общей сложности 45 суток ареста по трем делам - один раз о неповиновении полиции и дважды по административной статье о возбуждении ненависти либо вражды (ст.20.3.1 КоАП РФ).

Поводом для обвинений в возбуждении ненависти тогда стали репост видеоролика с отцом Сергием во "Вконтакте" и еще один ролик, который вышел на канале "Царский крест".

Сейчас, по словам собеседника Интерфакса, в основу уголовного дела легла информация о видеороликах, размещенных на канале "Всеволод Могучев". "Видеоконтент пропагандировал ненависть и вражду по отношению к иудеям и мусульманам", - пересказал позицию следствия источник агентства.