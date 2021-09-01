СМИ: соратник бывшего схиигумена Сергия задержан по "экстремистской" статье
Всеволод Могучев, помощник отлученного от церкви бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), задержан по уголовному делу, возбужденному по "экстремистской" статье 282 УК РФ - о возбуждении ненависти, сообщают СМИ. Могучев выполнял роль пресс-секретаря Сергия, в вину ему могут поставить видеоролики.
О том, что Могучева задержали по подозрению в экстремизме, "Коммерсанту" рассказал его адвокат Михаил Толмачев. По его данным, соратника бывшего схиигумена задержали в Тюменской области в городе Ишим, где он находился с женой - она занимается иконописью.
Вечером Могучева доставят для проведения следственных действий в Екатеринбург, где сейчас находится старший следователь по особо важным делам Александр Стальмахович - он вел предварительное следствие по делу отца Сергия, пишет "Коммерсант".
О задержании Могучева со ссылкой на свои источники сообщили ТАСС, РИА Новости и Интерфакс. Собеседники ТАСС и Интерфакса сказали, что, по их данным, соратника опального схиигумена задержали в поезде, когда он уже возвращался в Екатеринбург.
"Пресс-секретарь раскольника Сергия Всеволод Могучев задержан, - сообщил источник Интерфакса. - Повод для задержания - уголовное дело, возбужденное главным следственным управлением СКР по ч.2 ст.282 УК РФ" (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, совершенные публично, в том числе с использованием СМИ или интернета).
Могучев активно давал комментарии журналистам и размещал видео в интернете, когда начался конфликт между властями и РПЦ с одной стороны и настоятелем Среднеуральского женского монастыря с другой.
В конце декабря 2020 года ОМОН взял штурмом Среднеуральский монастырь, который находится в Свердловской области. С тех пор Сергий (Романов) находится под арестом в Москве. Еще раньше его отлучили от церкви и лишили сана, но он оставался в монастыре вместе со своими сторонниками в течение нескольких месяцев и отказывался его покидать.
Схиигумена лишили сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов. Он неоднократно заявлял, что не намерен покидать монастырь, куда приезжали его многочисленные поклонники. Бывшие обитатели монастыря рассказывали Би-би-си о жестоких нравах, царивших в обители под началом Сергия.
На него самого завели уголовное дело по трем статьям УК РФ: о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и о самоуправстве.
Что касается Могучева, то ранее его привлекали лишь к административной ответственности. Суды в Екатеринбурге и Верхней Пышме назначили ему в общей сложности 45 суток ареста по трем делам - один раз о неповиновении полиции и дважды по административной статье о возбуждении ненависти либо вражды (ст.20.3.1 КоАП РФ).
Поводом для обвинений в возбуждении ненависти тогда стали репост видеоролика с отцом Сергием во "Вконтакте" и еще один ролик, который вышел на канале "Царский крест".
Сейчас, по словам собеседника Интерфакса, в основу уголовного дела легла информация о видеороликах, размещенных на канале "Всеволод Могучев". "Видеоконтент пропагандировал ненависть и вражду по отношению к иудеям и мусульманам", - пересказал позицию следствия источник агентства.
Агентство РИА Новости также пишет, что поводом для возбуждения дела могли стать видеоролики, которые "организационная преступная группа во главе с Романовым" публиковала на канале Могучева, возбуждая, по мнению следствия, ненависть к иудеям и мусульманам.
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