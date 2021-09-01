"Не время умирать". Вышел финальный трейлер нового Джеймса Бонда

47 минут назад

Автор фото, PA Media

Вышел финальный трейлер нового Джеймса Бонда "Не время умирать". После релиза трейлера нового фильма о Джеймсе Бонде фанаты и критики предполагают, что эта серия станет для актера Дэниэла Крейга, играющего главного героя, последней.

По сюжету в новом фильме "Нет времени умирать" Бонд оставил активную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Но наслаждаться размеренной жизнью ему приходится недолго. Его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ обращается к агенту 007 с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается гораздо более сложной, чем ожидалось, и выводит Бонда на след таинственного злодея, вооруженного новой опасной технологией.

В трейлере есть все, что поклонники Джеймса Бонда привыкли видеть в фильмах о нем: сам герой, красивая женщина, даже несколько, Aston Martin, злодей и вид Лондона с высоты птичьего полета.

Название фильма - "Не время умирать" - уже стало предметом многочисленных саркастических шуток и мемов в интернете, так как релиз нового Бонда был намечен на 2020 год, год пандемии коронавируса, унесшей миллионы жизней по всему миру.

Автор фото, PA Media

Выход фильма несколько раз переносили, и вот похоже в этот раз он все таки увидит свет. В России и Великобритании официальная премьера в кинотеатрах состоится 30 сентября 2021 года, в США - 8 октября.

Помимо Крэйга, в фильме "Не время умирать" играют Рами Малек, Леа Сейду, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Джеффри Райт, Кристоф Вальц, Рэйф Файнс, и другие. Режиссер фильма Кэри Фукунага.

Финальный трейлер и диалоги в нем заставили фанатов предположить, что "Не время умирать" станет последней серией для Джеймса Бонда в исполнении Дэниэла Крейга

Так, в трейлере есть сцена, когда Бонд понимает, что его девушка Мадлен Суонн (Леа Сейду) скрывает от него ужасный секрет. Он обращается за помощью к своему величайшему врагу Блофельду (Кристоф Вальц).

Блофельд спрашивает его: "Джеймс, судьба объединяет нас. Теперь твой враг - мой враг. Как это случилось?"

Бонд философски отвечает: "Ну, когда живешь достаточно долго...."

Еще одна фраза за которую зацепились фаната и кинокритики, считающие, что Джеймс Бонд в лице Дэниэла Крейга в "Не время умирать" все-таки умрет - это сам слоган 25-й части бондианы.