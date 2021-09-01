Доклад: человеческая деятельность ставит многие виды деревьев на грань вымирания

25 минут назад

Автор фото, Prof ShouzhouZhangFairylakeBC Подпись к фото, Половине всех видов магнолий в дикой природе угрожает исчезновение

Как свидетельствуют данные доклада, подготовленного международной группой ученых, не менее 30% различных видов деревьев в дикой природе по всему миру находятся под угрозой исчезновения. По последним прогнозам ученых, 17,5 тыс. разновидностей, включая различные виды дубов, магнолий и тропических деревьев, могут прекратить свое существование.

Это число вдвое превышает количество находящихся под угрозой исчезновения видов млекопитающих, птиц, земноводных и рептилий вместе взятых.

Природоохранные организации призывают к незамедлительным усилиям по защите деревьев от таких угроз, как вырубка лесов, лесозаготовки и изменения климата.

"На планете произрастает около 60 тысяч видов деревьев, и впервые мы теперь знаем, какие из этих видов нуждаются в действиях по сохранению, каковы наибольшие угрозы для них и где они находятся", - сказал доктор Малин Риверс из благотворительного фонда Botanic Gardens Conservation International, действующего при Королевском ботаническом саде в лондонском пригороде Кью.

Автор фото, David Bartholomew Подпись к фото, Доклад о состоянии деревьев во всем мире был проведен 500 экспертами по деревьям и 61 природоохранной организацией

"Для здоровья планеты нам необходимо разнообразие видов деревьев, так как каждый вид играет особуб уникальную экологическую роль", - добавила Сара Олдфилд, сопредседатель Глобальной группы специалистов по деревьям Международного союза охраны природы.

В отчете "Состояние деревьев в мире" говорится, что по крайней мере 30% из 60 тыс. известных видов деревьев находятся под угрозой исчезновения.

Около 142 видов уже исчезли из дикой природы, а 442 вида находятся на самом краю исчезновения, то есть во всем мире осталось менее 50 деревьев этих видов.

Самыми большими угрозами для деревьев во всем мире исследователи называют вырубку лесов для расчистки сельскохозяйственных угодий (затрагивающую 29% видов), лесозаготовки (27%), вырубку для выпаса скота или обустройства ферм (14%), вырубку для застройки (13%) и лесные пожары (13%).

Автор фото, Malin Rivers Подпись к фото, Каждый пятый вид деревьев используется людьми в пищу, как топливо, в качестве древесины, лекарств и многого другого

Изменение климата, экстремальные погодные условия и повышение уровня моря тоже представляют растущую угрозу для деревьев, хотя и в меньшей степени. Но авторы говорят, что знание о рисках и действия по охране природы дают надежду на будущее.

"Отчет предлагает нам дорожную карту для мобилизации более широкого природоохранного сообщества и других ключевых игроков, чтобы обеспечить приоритет сохранению деревьев в программах по защите окружающей среды", - говорит доктор Риверс.

Автор фото, David Bartholomew Подпись к фото, По словам исследователей, тропическа лесам угрожают экстремальные погодные явления и перемены в климате

Что призывают сделать ученые

Сохранение существующих лесов и расширение заповедников и охраняемых территорий.

Сохранение находящихся под угрозой исчезновения видов в ботанических садах или семенных банках в надежде, что однажды они могут быть возвращены в дикую природу (в настоящее время таким образом обеспечивается сохранность около 30% всех видов деревьев)

Образовательная деятельность с расчетом на то, чтобы программы разведения и восстановления лесных массивов выполнялись на научной основе, с нужными деревьями и в нужном месте, включая редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды.

Увеличение финансирования сохранения деревьев.

По оценкам ученых, как минимум одному миллиону видов животных и растений угрожает вымирание. За последние 300 лет площадь лесов в мире уменьшилась примерно на 40%, а 29 стран потеряли более 90% своего лесного покрова.

Из-за чего исчезают деревья