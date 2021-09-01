Майор украинской армии получил пять лет тюрьмы. Он застрелил бойца за видео в "Инстаграме"

Святослав Хоменко

Би-би-си, Киев

час назад

Автор фото, Getty Images

Суд в Донецкой области Украины приговорил к пяти годам лишения свободы майора Вооруженных сил Украины Виталия Винника, который застрелил своего подчиненного Олега Томашука из-за поста в "Инстаграме".

Убийство произошло весной 2017 года в прифронтовой Авдеевке после того, как солдат опубликовал пост, в кадр которого попало место расположения его подразделения.

Обвиняемый утверждал, что не помнит момента выстрела. Две экспертизы и не дали однозначного ответа на вопрос о психологическом состоянии майора в момент совершения выстрела. Суд счел, что Винник все же был способен контролировать свои действия.

Видео из Авдеевки

Согласно тексту приговора Красноармейского суда Донецкой области от 27 августа этого года, в марте 2017 года солдаты части Вооруженных сил Украины №0849, дислоцированной в прифронтовой Авдеевке, выехали на стрельбы.

22-летний Олег Томашук (имен погибшего солдата и осужденного офицера нет в приговоре суда, размещенного в Едином реестре судебных решений, однако они звучали в ходе судебных заседаний и были обнародованы изданием "Судебный репортер" - прим. Би-би-си), начал снимать видео на телефон. В кадр попали несколько его сослуживцев, а также позиции украинской армии на территории одного из заброшенных предприятий Авдеевки. Позже Томашук выложил отснятые фото и видео в свой "Инстаграм" (на данный момент недоступен).

Согласно тексту приговора, вечером 20 марта 2017 года кто-то, судя по всему, из сторонников самопровозглашенных республик Донбасса, перепубликовал эти материалы на Youtube и озаглавил их "Украинский боец-инстаблогер раскрыл положение секретных позиций ВСУ". Видео сопровождалось комментарием о том, что фото и видео якобы содержат точные геотеги расположения солдат в Авдеевке.

Автор фото, Instagram Подпись к фото, На момент гибели Олегу Томашуку было 22 года. Сейчас его Интаграм-аккаунт не доступен для посторонних пользователей

Уже спустя пару часов начальнику отделения связи военной части майору Виталию Виннику позвонил помощник начальника штаба и "нецензурно отругал" его за то, что бойцы выложили в интернет видео, на котором был запечатлен командный пункт, и это уже активно обсуждает в соцсетях противник.

На то время, вспоминают свидетели, сообщения и звонки с "благодарностью за сдачу позиций" получал и сам Томашук.

Майор Винник приказал бойцам построиться перед его комнатой, а затем приказал выйти из строя тех солдат, которые ехали в запечатленном на видео УАЗе.

Бойцы зашли в комнату Винника. Там он включил им на телефоне видео, которое уже разошлось по российским СМИ и живо комментировалось пользователями и читателями, и спросил у Томашука, понял ли он, что натворил.

Согласно показаниям одного свидетеля, Томашук примерно минуту пытался убедить майора, что ничего страшного не случилось, и никакой сверхсекретной информации на видео нет.

Этот же свидетель заявил, что солдаты часто выходили в город, поэтому все жители Авдеевки прекрасно знали, где именно они дислоцировались. "[Солдатам] неоднократно доводили до ведома приказы о запрете использования мобильной связи, мобильных телефонов и интернета… [Томашук] нарушил этот приказ… Ранее также случались аналогичные ситуации, и виновных военнослужащих наказывали выговором и снятием 10% премии", - пересказывает приговор его показания.

По словам других свидетелей, Томашук против обвинений Винника не возражал, а признал, что его действия - это "все равно, что государственная измена".

В любом случае, после недолгого диалога Винник взял в руку пистолет, до того лежавший у него на кровати - майор как раз занимался его чисткой, и приказал Томашуку подойти к нему на несколько шагов.

Майор перезарядил пистолет. Свидетели вспоминают, что перед смертью Томашук успел крикнуть: "Не надо, пожалуйста" и отвернуться от майора. Винник поднял руку и выстрелил Томашуку в голову. Ранение оказалось смертельным.

Версия майора

Майор Винник, по его словам, спросил у бойцов в своей комнате, знают ли, в связи с чем он собрал их - на что кто-то из них ответил, что догадывается.

Винник достал из кармана телефон, включил видео, снятое Томашуком, а параллельно - "проводил беседой об огромном риске, которому подвергают всех военнослужащих те, кто распространяет видеофайлы в интернете".

"В это время у [Винника] начали подкашиваться ноги и начал ощущаться какой-то страх, - говорится в приговор суда. - Перед его глазами предстала ужасная картина артиллерийского удара летом 2014 года под Амвросиевкой - грохот, уничтоженные позиции, большое количество погибших, куда-то бегущие люди, много крови. Вспомнил, как еще за 15 минут до артиллерийского удара он общался с военнослужащими, а после этого много из них были разорваны на куски".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 2014 году приграничная Амвросиевка несколько раз подвергалась масштабным артиллерийским обстрелам

"Как потом оказалось, эта ситуация в 2014 году случилась в том числе и из-за того, что бойцы фотографировались на технике, на позициях, выкладывали эти снимки в интернет, что дало врагу возможность вычислить координаты для нанесения артиллерийского удара", - пересказывает приговор суда слова Винника.

Приграничный город Амвросиевка часто попадал под артиллерийские обстрелы в ходе активной фазы боевых действий на Донбассе летом 2014 года. Во время одного из таких обстрелов контузию получил и сам Винник.

События, из-за которых в комнате Винника собрались бойцы, и заставили майора, по его показаниям, вспомнить о том обстреле.

"В этот момент что-то случилось, [Винник] услышал сильный грохот, но что именно произошло, он никак не мог понять. Он смотрел то на пистолет, то на пол, а потом развернулся и посмотрел на кровать, патроны, кобуру, снова на пистолет и себе под ноги, где уже лежал [Томашук] в большой луже крови. Винник чувствовал ужас и шок, поскольку произошло страшное событие. Осуществленный им выстрел объясняет внезапным психологическим фактором, это была рефлекторная мышечная память", - говорится в приговоре.

Дальнейшие события майор, по его словам, помнит фраментами: говорит, что его били по лицу, поливали водой, чтобы привести в сознание. Точно так же фрагментами он помнит, как его вывезли из части на военном автомобиле и передали полицейским. Окончательно пришел в себя Винник только в полицейском участке.

Пять лет

На заседании суда обвиняемый извинился перед потерпевшим - отцом погибшего солдата - и попросил не карать его сурово.

В свою очередь, потерпевший заявил, что майор не компенсировал ему моральный ущерб от гибели сына, и пообещал требовать у суда максимальное наказание для Винника - как говорится в приговоре, "чтобы тот дольше прожил".

Одним из ключевых вопросов при рассмотрении этого дела было то, осознавал ли майор Винник свои действия в момент выстрела.

В деле фигурируют две психолого-психиатрические экспертизы. Одна из них, проведенная менее чем через месяц после смерти Томашука, показала, что в момент выстрела Винник "пребывал в состоянии временного расстройства душевной деятельности (реакция "короткого замыкания")" и не мог осознавать свои действия и контролировать их.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Авдеевка, в которой базировалось подразделение Томашука и Винника, расположена вблизи линии фронта

Другая, проведенная в августе 2017 года, показала, что в момент совершения преступления Винник пребывал в состоянии выраженного эмоционального возбуждения, существенно влияющего на сознание и поведение, - "идентичного физиологическому аффекту". Однако, говорится в этой экспертизе, он все-таки мог осознавать свои действия и контролировать их.

В итоге суд постановил принять во внимание именно вторую экспертизы, ссылаясь на то, что она проходила не в амбулаторном режиме, а в результате длительного наблюдения за обвиняемым в условиях медицинского стационара.

Судили Виталия Винника именно по статье о предумышленном убийстве; она предусматривает от семи до 15 лет лишения свободы.

Тем не менее, суд принял во внимание два смягчающие обстоятельства: чистосердечное раскаяние майора и состояние, идентичное аффекту, в котором он совершил убийство. Суд приговорил майора к пяти годам лишения свободы и постановил выплатить семье погибшего солдата 150 тысяч гривен (около 4,7 тыс. евро) в качестве компенсации морального ущерба.