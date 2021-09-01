"Мы поддерживаем Украину перед лицом российской агрессии". Байден проводит встречу с Зеленским

1 сентября 2021, 19:43 GMT Обновлено минуту назад

Автор фото, Reuters

Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский проводят переговоры в Вашингтоне. Перед началом личной встречи в Белом доме Байден заверил своего гостя, что Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать территориальную целостность Украины, а также продолжат оказывать Киеву помощь в обеспечении безопасности страны.

"Соединенные Штаты по-прежнему твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом российской агрессии", - заявил президент США в начале переговоров.

Байден уточнил, что во время встречи с Зеленским он намерен обсудить, как именно Соединенные Штаты могут помочь Киеву, "в то время как Украина реализует программу демократических реформ".

Подготовка к визиту украинского президента в Вашингтон велась в течение двух лет, и, как уточнили накануне в администрации США, Зеленский стал вторым лидером европейской страны, которого Байден принял в Белом доме. Ранее Вашингтон посетила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Как заявляли в администрации США накануне встречи, лидеры двух стран также собираются обсудить проблемы, связанные с завершением строительства газопровода "Северный поток-2". В Киеве опасаются, что этот проект Москва может использовать, как политический инструмент, увеличив зависимость Европы от поставок российских энергоносителей.

Об этом в начале переговоров в Вашингтоне заявил и украинский президент, заметивший также, что он намерен получить от главы Белого дома ответ на вопрос о шансах Украины войти в НАТО.

Во время встречи Зеленский особо остановился на проблемах, с которыми сталкиваются украинские власти из-за ситуации в Донбассе и аннексированном Крыму. Отдельно он подчеркнул пока не решенные вопросы обмена пленных.

Как сообщили ранее в Белом доме, сначала встреча президентов двух стран пройдет в расширенном формате, с участием госсекретаря Тони Блинкена, министра энергетики США и высокопоставленных сотрудников Совета национальной безопасности. После этого главы государств проведут встречу в формате "один на один".

Согласно официальным заявлениям, в ходе этой встречи должны быть обсуждены вопросы безопасности, включая предстоящие поставки военной техники и снаряжения из США.

Зеленский: у неонацистов на Украине нет шансов

1 сентября Зеленский также выступил перед лидерами американских еврейских организаций в вашингтонском Мемориальном музее Холокоста и рассказал о судьбе части своей семьи, погибшей во время Второй мировой войны от рук нацистов.

Автор фото, Сайт президента України Подпись к фото, В первый день визита Зеленский также посетил вашингтонский мемориал жертвам Голодомора

Он говорил о четырех братьях, "трех из которых, а также их родителей, жен, детей и всех близких расстреляли немецкие оккупанты, которые ворвались на Украину". "Остался четвертый брат, в то время он был на фронте. Он прошел Вторую мировую, сделал свой вклад в победу над нацизмом и через четыре года вернулся домой, - рассказал Зеленский. - Через два года у него родился сын, через 31 - внук, а через 40 лет его внук стал президентом Украины. Сейчас он стоит перед вами".

"Нацизм проиграл. Непосредственно проиграл - и навсегда", - сказал после этого Зеленский. "К сожалению, сторонники идей нацизма, ксенофобии и неравенства существуют в современном мире в разных странах, в разных проявлениях, - отметил Зеленский. - Какая у них роль и влияние в современной Украине? Меньше, чем ноль. Имеет ли идеология расизма и нетерпимости шансы в современной Украине? Меньше, чем никаких шансов".

Далее Зеленский косвенно ответил некоторым российским чиновникам и журналистам государственных телеканалов, которые часто говорят об угрозе нацизма на Украине. "Убедительный ответ пропаганде некоторых третьих стран, которые иногда называют украинцев нацистами или антисемитами, очевидна - украинцы выбрали меня президентом Украины", - сказал он.

"Джавелины" и "грязный российский газ"

В первый день визита в США официальный Вашингтон объявил о выделении Киеву дополнительно 60 млн долларов на оборонные нужды, а также 45 млн долларов - на гуманитарные. Высокопоставленный сотрудник администрации Байдена сообщил журналистам, что военная помощь будет включать противотанковые ракетные системы "Джавелин", которые США уже начали поставлять Украине в последние годы.

Автор фото, Сайт президента України Подпись к фото, Зеленский наблюдает за подписанием договора между министрами энергетики США и Украины

В сообщении Белого дома отмечается, что с 2014 года США предоставили украинским вооруженным силам помощь на сумму 2,5 млрд долларов, в том числе 400 млн долларов только в этом году.

Во время визита Зеленский также встретился с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм и обсудил с ней ситуацию вокруг строительства российского газопровода "Северный поток-2", предназначенного для поставок газа в обход Украины.

США и Германия недавно отказались от санкций против компаний, которые ведут его строительство. Однако западные страны готовы ввести новые санкции против России, если она будет использовать газопровод как инструмент политического давления.

"Если [газопровод] достроят, то мы еще поборемся - как он будет работать, - сказал Зеленский. - В случае работающего "Северного потока" хотели бы договориться о конкретных вещах и гарантиях со стороны, прежде всего, Соединенных Штатов Америки. Потому что к ним доверия больше, чем к некоторым другим партнерам". В ответ на уточняющий вопрос журналистов, идет ли речь о санкциях, президент ответил: "Да, имею в виду санкции".

На встрече с Грэнхолм Зеленский также назвал российский газ "самым грязным в мире". По словам президента Украины, причина этого - "значительные выбросы метана в процессе добычи и транспортировки, а также коррупция, шантаж и манипуляции".

Россия настаивает, что "Северный поток" поможет сделать экспорт газа в Европу более эффективным и считает проект исключительно экономическим, с чем не соглашается официальный Киев.

Скандальная встреча с Трампом

Во время визита Зеленский проводит свои первые очные переговоры с новым американским лидером, это его вторая поездка в США за время президентства.

Автор фото, AFP via Getty Images Подпись к фото, Неловкость на встрече Трампа и Зеленского в Нью-Йорке была видна невооруженным глазом.

Первый визит Зеленского проходил в гораздо более скандальной обстановке - в сентябре 2019 года украинский лидер посетил Генеральную ассамблею ООН и провел на ней короткую встречу с тогдашним президентом Дональдом Трампом.

Это происходило в момент, когда в США развивался скандал вокруг телефонных переговоров Трампа с Зеленским, во время которых американский лидер пытался заставить Киев расследовать возможные коррупционные связи сына Байдена с украинской газовой компанией Burisma Holdings.

В расшифровке телефонных переговоров Зеленского и Трампа, которые были обнародованы во время расследования, видно, что украинский президент пытался отвечать на просьбы главы Белого дома как можно более дипломатично, но при этом сказал, что назначенный тогда генеральный прокурор Украины "на 100% мой человек".