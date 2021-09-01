Паралимпиада: у россиян еще семь золотых медалей и второе место в командном зачете

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Андрей Калина завоевал свое второе золото в Токио

Восьмой день Паралимпиады в Токио оказался удачным для российских спортсменов: они завоевали семь золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. В общем медальном зачете российская сборная вышла на второе место, обойдя Великобританию.

Всего у россиян 89 медалей: 32 золотых, 20 серебряных и 37 бронзовых медалей. На первом месте - Китай со 147 медалями, а на третьем - Великобритания, чьи паралимпийцы завоевали 86 медалей.

Плавание

Российский пловец Андрей Калина показал лучший результат в комплексном плавании на 200 метров. Второе место занял австралиец Тимоти Ходж, третьим стал француз Юго Дидье. Это уже второе золото Калины на Паралимпиаде в Токио: неделю назад он взял первое место в стометровке брассом.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Андрей Калина во время заплыва

"Хотелось сегодня попасть на пьедестал, потому что я на международной арене выступаю с 2002 года и мне никогда не поддавался комплекс. Медаль - вознаграждение за труд, и я больше рад за результат", - сказал он после заплыва.

Спортсмены выступали в категории SM9, в которой представлены люди с поражением опорно-двигательного аппарата.

Виктория Ищулова выиграла свое второе золото в плавании вольным стилем на 50 метров, поставив при этом мировой рекорд - 29,91 секунды.

Мария Павлова взяла золото в заплыве на 100 метров брассом, преодолев это расстояние за 1 минуту 31,44 секунды. Ранее Павлова уже выиграла бронзу на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Егор Ефросинин взял серебро на 100 м брассом в классе SB7, где выступают спортсмены с разными формами инвалидности, в том числе ампутации и церебральный паралич.

Дарья Лукьяненко завоевала серебряную медаль в плавании на дистанции 100 м брассом с результатом в 1 минуту 17,55 секунды. Соревнования проводились в категории SB12, в которой принимают участие люди, имеющие интеллектуальные нарушения, которые приводят к трудностям с распознаванием образов, последовательностью и памятью.

Легкая атлетика

Галина Липатникова завоевала золотую медаль в толкании ядра в категории F36, в которой соревнуются спортсмены с нарушением опорно-двигательного аппарата. Липатникова показала результат 11,03 метра. Она опередила испанку Мириам Мартинес Рико (9,62) и китаянку Цинь Ву (9,36).

Еще одно золото в этот день получил Муса Таймазов, который победил в соревнованиях по метанию клаба, при этом установив новый мировой рекорд - 35,42 метра. Таймазов выступал в категории F51 (спортсмены с нарушением опорно-двигательного аппарата).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Галина Липатникова с золотой медалью

В другой категории, F32, российская спортсменка Евгения Галактионова завоевала бронзу.

Елена Иванова завоевала серебро в забеге на 100 метров с результатом 14,60 секунды, уступив лишь китаянке Юцинь Ши, установившей мировой рекорд: 13,61 секунды. Забег проходил в категории Т36, в которой представлены люди с поражением опорно-двигательного аппарата.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Андрей Вдовин установил новый мировой рекорд

Андрей Вдовин одержал победу на дистанции 400 метров в классе Т37 (атлеты с нарушением опорно-двигательного аппарата) с новым мировым рекордом - 49,34 секунды. Президент России Путин отреагировал на его успех поздравительной телеграммой.

Бронзовую медаль в этом забеге получил еще один россиянин - Чермен Кобесов с результатом в 50,44 секунды. После финиша спортсмен надел футболку с фотографией своей матери. "Эмоции, конечно, зашкаливают, в моей жизни много чего случилось. Самое страшное - когда ты теряешь маму, а потом исполняешь ее заветную мечту. Это непередаваемые ощущения", - сказал Кобесов.

Велоспорт

Российский велосипедист Руслан Кузнецов выиграл золото в шоссейной гонке в категории H3 (люди с поражением опорно-двигательного аппарата).

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