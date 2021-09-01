От "ашек" до "яшек": почему в российских школах так много классов и в каких хотят учиться сами дети

Анна Рында

Би-би-си

53 минуты назад

Автор фото, Vitaly Nevar/TASS

В российских школах едва хватает алфавита для обозначения первых классов. В первый день учебного года в социальных сетях широко разошелся видеоролик из Краснодара, где дети стоят с табличками 1 "Ы", 1 "Х", 1 "Ф" и 1 "Я". Для старшего поколения это выглядит странно, но теперь так обозначают классы по всей стране. Би-би-си рассказывает, почему так происходит, и что об этом думают сами дети.

Как сообщили региональные СМИ, в краснодарской школе №94 в этом году - 840 первоклассников и 29 первых классов, а праздничную линейку пришлось проводить в две смены.

Пользователи соцсетей, для которых более привычна ситуация, когда в одной параллели не больше пяти-шести классов - то есть классы от "А" до "Е", отреагировали на ситуацию шутками и недоумением.

Также появление 1 "Я" класса в краснодарской школе стало поводом для обсуждения в соцсетях тем миграции в южные регионы России и высокой плотности населения на юге страны.

"Краснодар стал настолько большим городом, что уже только в одной школе есть по 28 первых классов, да, есть 1 "Ы" класс", - прокомментировал один из пользователей "Твиттера".

На самом деле появление первых "Ф", "Ы" и "Я" мало связано с ростом населения или рождаемости.

В Москве школы, набирая первоклассников, доходят до середины алфавита: школьники попадают, например, в классы "Л" и "П".

Десятки параллельных классов - это следствие укрупнения школ, объединения учебных заведений в так называемые кластеры. Процесс объединения школ уже несколько лет идет во многих регионах России, главным образом - в крупных городах. Зачастую этот процесс сопровождается протестами родителей, нежеланием руководства школ объединяться и даже судебными разбирательствами.

В столице реформа школьной системы стартовала в начале 2010-х годов, когда мэром стал Сергей Собянин, а департамент образования Москвы возглавил Иосиф Калина.

До реформы финансирование московских школ во многом определялось их статусом (школа это или гимназия и т.д.), а после деньги стали выделять, исходя из количества детей в каждом учебном завдении. Чтобы решить проблему "непопулярных" школ с малым количеством учеников и переполненных престижных, власти стали их объединять.

Власти заявляли, что объединение школ в кластеры необходимо в первую очередь для повышения качества образования. Инициаторы реформы обещали, что повысится доступность профильного образования в старших классах, у школьников будет более широкий выбор дополнительных занятий, конкуренция между учителями будет выше, а возможностей для профессионального роста педагогов - больше.

Однако, как выяснили в 2016 году исследователи из Института образования Высшей школы экономики, на практике все оказалось сложнее.

Согласно исследованию, доступность профильного образования в старших классах, действительно, немного выросла, однако "простым" классам достаются не лучшие педагоги, успеваемость в целом по школе не выравнивается, кружков стало больше за счет появления платных секций, а число детей, посещающих бесплатные кружки, практически не изменилось.

Педагоги также говорили о росте нагрузки и появлении новых неоплачиваемых обязанностей, но при этом учителя укрупненных школ были чуть более довольны своей зарплатой, чем их коллеги из "обычных" школ.

Многие критики реформы и исследователи указывают на существенные негативные изменения в результате укрупнения школ, но процесс объединения учебных заведений в кластеры продолжается.

Это означает, что первоклассники в ближайшем будущем будут приходить в 1 "А", 1 "К" и, возможно, 1 "Я".

Автор фото, Vitaly Nevar/TASS

Русская служба Би-би-си спросила самих первоклассников, в класс с какой литерой они хотели бы попасть и что они думают о той букве, которая досталась их классу.

"Это какие-то непонятные буквы"

В школе в Ростове-на-Дону, куда в первый класс идет 7-летний Платон, в этом году - 20 первых классов, по 30 и больше человек в каждом. Платон хотел бы попасть в класс "А", но попал в "Е".

"Потому что первое сентября, первый класс и первая буква алфавита, - говорит первоклассник. - Но и мой класс мне тоже нравится, тут есть мои друзья из детского сада. Ещё мне бы хотелось в "П" класс, потому что это первая буква моего имени. А вот в "У" класс я бы не хотел, потому что они последние идут на линейку и вообще везде будут последние".

Первоклассница Саша из Москвы также не очень довольна буквой, которая досталась ее классу: "Г" - очень твердая. Вот "В" мягкая, я бы хотела быть в 1 "В". Еще у нас 1 "К" и 1 "Л", там я бы тоже не хотела быть. Это какие-то непонятные буквы. А после 1 "Г" нет 1 "Д". Непонятно. Но вообще это не очень важно, какая у тебя буква, надо только запомнить свою".

Арсений пошел в 1 "Л" класс в Москве и говорит, что ему не нравится доставшаяся его классу буква.

"Я бы хотел чтобы у меня "А" была. "А" - это моя любимая буква, на "А" начинается мое имя. Ну ладно, пусть останется буква "Л", - объясняет Арсений.

Аглая пошла в школу в Москве в 1 "П" класс. Сначала она сказала родителям, что ей все равно, какая буква достанется ее классу, потом подошла к плакату с алфавитом, посчитала и заметила: "Не так уж [буква П] и далеко".

Александра - ученица 1 "Л" класса московской школы - говорит, что она довольна тем, какая буква досталась ее классу: "Я думаю, что "Л" - это хорошая буква. Мне нравится буква "Л", потому она красиво называется, и еще у нее красивая форма".

А первокласснику Тихону, который теперь учится в 1 "Л" классе в Москве, буква "Л" не нравится.