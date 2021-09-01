Начальник изолятора в подмосковной Истре признал вину по делу о побеге пяти подсудимых

25 минут назад

Автор фото, Russian Ministry of Internal Affairs Подпись к фото, МВД опубликовало кадры осмотра камеры, в которой содержались беглецы

Врио начальника изолятора временного содержания в подмосковной Истре, откуда в начале августа сбежали пять человек, полностью признал вину в превышении должностных полномочий. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщается на сайте подмосковного управления Следственного комитета (СКР).

Начальнику изолятора, чье имя ведомство не называет, предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт "в" части 3 статьи 286 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статей - 10 лет лишения свободы.

На допросе у следователя сотрудник полностью признал свою вину. Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится в сообщении СКР.

По версии следствия, подсудимый приказал своим подчиненным поместить фигурантов одного и того же уголовного дела в одну камеру. Это, как считают следователи, дало им возможность общаться друг с другом и вырабатывать позицию защиты с целью осложнить ход расследования уголовного дела и его дальнейшее рассмотрение в суде.

Кроме того, считает следствие, нахождение в одной камере позволило заключенным разработать план побега. В сообщении СКР также указано, что в ту же камеру был незаконно помещен Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова.

"Кроме этого, [врио начальника изолятора] допустил оставление в открытом виде так называемых "кормушек" - дверей камер для передачи продуктов питания", - заявили в ведомстве.

Побег из изолятора произошел 6 августа. Среди пятерых сбежавших заключенных был Мавриди, обвиняемый в убийстве, а также четверо мужчин, обвиняемых в краже.

11 августа двое беглецов были задержаны. На следующий день полиции сдался третий участник побега. На допросе он заявил, что не знает о местонахождении остальных беглецов, так как, по его словам, они разбежались в разные стороны и связь не поддерживали, сообщало агентство Интерфакс.

18 августа в одном из поселков Новгородской области задержали четвертого участника побега.