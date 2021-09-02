Дайджест: Байден пообещал поддержку Украине. Талибы формируют правительство

55 минут назад

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Байден обещает поддержку

Президент США Джо Байден встретился в среду в Белом доме с украинским лидером Владимиров Зеленским и пообещал, что Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать территориальную целостность Украины, а также продолжат оказывать Киеву помощь в обеспечении безопасности страны.

Как и многие иностранные лидеры, сообщает из Вашингтона корреспондент Би-би-си Энтони Зуркер, президент Зеленский был обеспокоен тем, что означает уход американцев из Кабула с точки зрения дальнейшей поддержки Соединенными Штатами их союзников.

После того, как Байден заявил, что у США нет национальных интересов в Афганистане, Зеленский мог задаться вопросом о том, а есть ли они теперь у американцев на Украине.

На эту тему уже высказался секретарь Совбеза России Николай Патрушев, заявивший в интервью "Известиям", что после ухода американцев из Кабула похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине.

Байден, однако, твердо пообещал поддержку Украине в ее противостоянии российской агрессии.

Талибы формируют правительство

Автор фото, EPA Подпись к фото, В новых органах власти Афганистана не будет тех, кто служил в правительстве страны в последние 20 лет

В Кандагаре встречаются лидеры "Талибана" (организация запрещена в России), чтобы обсудить формирование нового правительства, которое, как ожидается, будет объявлено в ближайшие дни.

Как пишет газета Hindustan Times, борьбу за влияние в новом правительстве ведут лидеры группировки "Сеть Хаккани" (запрещена в России), которая считается одной из самых боеспособных в "Талибане", и мулла Мухаммед Якуб - сын основателя "Талибана" муллы Омара.

Верные мулле Якубу силы контролируют Кандагар, традиционный оплот талибов в Афганистане, а "Сеть Хаккани" держит под контролем Кабул. Более подробно о раскладе сил в руководстве талибов - в нашем материале:

Представители талибов сообщили Би-би-си, что в новом составе правительства не будет тех, кто служил в нем в последние 20 лет. В нем будут женщины, но не на министерских постах.

Талибы также пообещали, что в ближайшие пару дней вновь откроется кабульский аэропорт.

ФБК прекратил существование как юридическое лицо

Автор фото, Reuters

Согласно данным на сайте ФНС, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального был ликвидирован 31 августа.

ФБК, как и другие организации, связанные с Навальным, был признан российскими властями экстремистским.

Бывший директор ФБК Иван Жданов сообщил, что в связи с его ликвидацией подал заявление на имя министра юстиции Чуйченко об исключении фонда из списка иноагентов.

Первый "Ы" и другие приключения первоклассников

Автор фото, Vitaly Nevar/TASS

Начался учебный год, и в российских школах едва хватает алфавита для обозначения первых классов. В соцсетях разошелся видеоролик из Краснодара, где дети стоят с табличками 1 "Ы", 1 "Х", 1 "Ф" и 1 "Я".

Анна Рында рассказывает о том, почему так происходит:

New York Times: Украинцы обескуражены уходом США из Афганистана

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Президент Зеленский искал в Вашингтоне подтверждения того, что США не отвернутся от Украины

Демонстративная поддержка Украины американским президентом была необходима Киеву, отмечает NYT, рассказывающая о встрече лидеров двух стран.

Украинцы были обескуражены внезапным и беспорядочным уходом американцев из Афганистана. "Их беспокоит то, что обязательства, взаимопонимание и их уверенность в Соединенных Штатах могут оказаться под угрозой", - цитирует газета бывшего посла США в Киеве Уильяма Б. Тейлора-младшего.

"Они отчаянно хотят верить, что давняя поддержка Украины со стороны всех администраций США будет сохраняться, - говорит Уильям Б. Тейлор-младший. - Но они не могут не беспокоиться, когда видят, как быстро и с каким замешательством Соединенные Штаты покидают страну, в которой присутствовали 20 лет".

Целью Байдена было со всей ясностью продемонстрировать приверженность США идее украинского суверенитета, говорят официальные лица в Вашингтоне.

Зеленский стал вторым после канцера ФРГ Меркель иностранным лидером, которого за все время после своей инаугурации принял в Белом доме Джо Байден. Это ясный сигнал о том, что Украина остается приоритетом для американской администрации.

Поддержка Украины чрезвычайно важна для нынешней администрации США, сделавшей укрепление демократических норм дома и за рубежом своей ключевой задачей, говорят американские эксперты.

Дети, которых прячут родители

Автор фото, Vladimir Averin/Goodhouse.ru Подпись к фото, Дима (на переднем плане) и Гор, сыновья Фатимы Медведевой. Фото: Владимир Аверин для журнала "Домашний очаг"

"Ребенка с особенностями развития невозможно было увидеть на детской площадке даже в собственном дворе, - рассказывает президент Центра проблем аутизма Екатерина Мень. - Мы имели дело с огромным количеством травмированных семей, которые рассказывали, что вынуждены уходить с ребенком в безлюдные места или выходить на улицу, когда темно. Семьи прятали детей, и жили так годами".

Многие родители, однако, не хотят так жить дальше. Подробности в материале Виктории Сафроновой:

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