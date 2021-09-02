Издание The Bell взломали и отправили рассылку с призывом не ходить на выборы
Утром в четверг подписчики издания The Bell получили письма с призывами не ходить на думские выборы. В The Bell заявили, что издание подверглось взлому.
"Редакция The Bell, в условиях жесткого давления на свободные СМИ, поддерживает бойкот выборов в Государственную Думу и призывает всех поступить также", - говорилось в рассылке.
Авторы письма также предлагали прийти на выборы, но испортить бюллетень, прийти и проголосовать за любую партию кроме "Единой России", а также не голосовать через портал "Госуслуг".
На сайте и в соцсетях The Bell такие материалы не публиковались.
В издании вскоре сообщили, что не отправляли письма подобного содержания.
"Нас снова взломали. Только что наши подписчики получили рассылку со странным провокационным текстом, который мы не писали и не отправляли. Мы разбираемся в произошедшем и просим у всех прощения", - заявили в The Bell.
Издание не первый раз за последнее время подвергается атакам.
25 августа The Bell сообщал о перебоях в работе своего сайта. "Причиной стала внешняя атака, источник и цели которой нам пока непонятны", - отмечало издание.
Еще ранее в The Bell рассказывали, что неизвестные подделали нотариальную доверенность от лица корреспондентки издания Ирины Панкратовой и заказали в салоне связи детализацию ее звонков и смс.
The Bell - издание, специализирующееся на новостях в сфере бизнеса, экономики и финансов. Его в 2017 году основала бывший шеф-редактор РБК и бывший главный редактор "Ведомостей" и российской версии журнала Forbes Елизавета Осетинская.
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