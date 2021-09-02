Умер греческий композитор Микис Теодоракис. Это он придумал сиртаки, который многие считают народным танцем

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Знаменитый греческий композитор, автор мелодии к танцу сиртаки Микис Теодоракис скончался в четверг в возрасте 96 лет.

Микис Теодоракис известен как создатель классической музыки, а также песен и музыки к танцам в народном стиле.

Мировую популярность Теодоракису принесла музыка к фильму Михалиса Какоянниса "Грек Зорба" (1964 год). В частности, для этого фильма он написал мелодию к танцу сиртаки, который ошибочно многие считают народным греческим танцем. На самом деле, он был создан специально для кинокартины "Грек Зорба" на основе старинного греческого танца воинов - хасапико.

Теодоракис также стал автором музыки к еще к нескольким фильмам Михалиса Какоянниса, а также других режиссеров. Среди прочих, он написал музыку к фильму Сидни Люмета "Серпико", где главную роль сыграл Аль Пачино.

Микис Теодоракис родился 29 июля 1925 года на острове Хиос.

Во время Второй мировой войны он участвовал в движении Сопротивления. После мировой войны в Греции началась гражданская война, в которой Теодоракис сочувствовал коммунистическим повстанцам. Из-за этого в период с 1947 по 1949 годы его несколько раз арестовывали, одно время он находился в концлагере на острове Макронисос, где подвергся пыткам.

В последующие годы Теодоракис также активно участвовал в политической жизни Греции.

В 1964-1967 годы он был депутатом парламента от Единой левой демократической партии. В 1967 году после прихода к власти в Греции черных полковников исполнение музыки Теодоракиса было запрещено, а сам он в течение пяти месяцев находился в тюрьме, затем - ссылке.

В 1969 году его поместили в концлагерь Оропос (под Афинами) и снова пытали. Тогда с требованием осободить композитора выступили многие известные деятели культуры, и в 1970 году Теодоракис был освобожден. После освобождения он был вынужден уехать во Францию. Вернуться в Грецию он смог в 1974 году, после падения хунты.

В 1980-х и начале 1990-х годов несколько раз избирался в парламент, причем от столь разных политических сил, как греческая компартия и консервативная партия "Новая демократия", в правительстве которой он занимал пост министра без портфеля.