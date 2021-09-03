Россия отменила самоизоляцию для приезжающих из Британии

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Россия с субботы, 4 сентября, отменяет требование об обязательной двухнедельной изоляции для прибывающих в Россию из Великобритании, следует из постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

Требование действовало с конца декабря 2020 года. Решение тогда было принято на фоне рисков распространения в Европе "британского" штамма коронавируса.

Также в декабре прошлого года российский оперативный штаб по предупреждению распространения Covid-19 приостановливал авиасообщение с Великобританией. Прямые авиаперелеты между двумя странами были возобновлены со 2 июня после улучшения эпидемиологической обстановки в Соединенном Королевстве.

Ранее на этой неделе отменить обязательную изоляцию для въезжающих из Британии предложил Роспотребнадзор.

В начале июля изменились правила возвращения российских туристов из-за рубежа.

С 7 июля россияне, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, освобождены от обязательной сдачи двойного ПЦР-теста при въезде в Россию. Также сдавать тест не обязаны те граждане страны, кто в течение последних шести месяцев переболел Covid-19. Остальные при возвращении из-за границы обязаны сдать один тест, а до получения его результатов соблюдать самоизоляцию.

В июле этого года смертность среди зараженных коронавирусом в России стала самой высокой с начала пандемии. По данным Росстата, в июле в России умер 50 421 зараженный - это максимальный показатель месячной смертности и почти вдвое больше, чем в июне, когда по уточненным данным, скончались 27 443 человека с коронавирусом.

Предыдущий рекорд был установлен в декабре 2020 года. Тогда, согласно данным Росстата, умер 45 331 пациент с коронавирусом (из этого числа в 27 012 случаях Covid-19 был основной причиной смерти).