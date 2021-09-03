"Нам интересна конкретная цифра". ЦИК проверит предполагаемый инструктаж по фальсификации выборов в подмосковном Королеве

час назад

Автор фото, Kirill Kukhmar/ TASS

Центризбирком России направил в подмосковный Королев оперативную группу после публикации в "Новой газете". Она опубликовала аудиозапись совещания, на котором, как утверждается, глав избирательных комиссий города инструктировали о том, с каким результатом должно завершиться голосование на выборах в Госдуму и Мособлдуму.

Газета передала оказавшуюся в ее распоряжении аудиозапись в ЦИК.

В Центризбиркоме уточнили, что речь идет о "материалах, в которых содержится информация о возможных нарушениях в ходе избирательной кампании в Королеве".

ЦИК направил официальные письма генпрокурору, главе Следственного комитета, губернатору Подмосковья с "настоятельной просьбой в максимально короткие сроки принять все необходимые меры для предотвращения возможных фальсификаций".

"Полагаем, что если информация подтвердится, то должна быть обеспечена неотвратимость наказания виновных, включая уголовную ответственность - тем более, если это будет квалифицировано, как групповой сговор", - отмечается в телеграм-канале ЦИК.

Накануне "Новая газета" опубликовала фрагменты аудиозаписи предполагаемого инструктажа по проведению выборов в Госдуму и Мособлдуму в подмосковном Королеве. Запись журналистам передал один из участников совещания, уточняло издание.

"Конкретная цифра и конкретная партия"

На аудиозаписи ведущая "инструктажа" рассказывает, как должны выглядеть результаты голосования и как технически обеспечить в итоговых протоколах желаемые цифры.

По данным издания, на инструктаже присутствовали руководители участковых избирательных комиссий Королева, а также два заместителя мэра города.

Голос ведущей инструктажа, по словам собеседников "Новой газеты", похож на голос советницы главы Королева Жанны Прокофьевой.

На аудиозаписи женщина назвала результат, который избиркомам нужно обеспечить по партийным спискам: "Нам интересна конкретная цифра и конкретная партия - 42-45% по партсписку".

Название партии она не произнесла. Однако назвала имена кандидатов от "Единой России": "[Сергей] Пахомов - в Госдуму, Сергей Айкович Керселян - в Мособлдуму".

Из ее слов следует, что такую задачу якобы поставило главное управление территориальной политики правительства Московской области.

Автор фото, Nikolai Cherkasov/TASS

Основным механизмом возможной фальсификации, судя по содержанию записи, должны стать дубликаты избирательных списков, которыми нужно заменить листы с настоящими подписями избирателей.

Выборы должны состояться 17-19 сентября.

"Не сработает хоть умное, хоть глупое голосование"

"Тот [список], который будет сдаваться, он достаточно объемный получается, на 45%. Его я советую начать изготавливать сразу после получения листов списка избирателей", - говорит женский голос на аудиозаписи.

"Если вы всё сделаете грамотно, то не сработает хоть умное, хоть глупое, хоть какое голосование", - резюмировал голос, принадлежащий, по предположению газеты, советнице главы Королева Жанне Прокофьевой.

Би-би-си позвонила Жанне Прокофьевой, которая, по предположению газеты, и давала эти инструкции главам комиссий. Чиновница ответила, что ничего не знает о публикации в "Новой газете", не читает это издание и не понимает, о чем идет речь.

Заместители главы Королева Сергей Иванов и Павел Котов отказались от разговора, сославшись на занятость.

Мэр Королева Александр Ходырев в разговоре с Би-би-си назвал материал "Новой газетой" фейком.

"По одной простой причине: главным доказательством должно быть физическое лицо, которое должно прокомментировать и сказать: вот она или он говорили то-то", - сказал Ходырев.

По словам мэра Королева, он прочитал статью в "Новой газете", а также ознакомился с материалами по этой теме радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь" (внесен в России в реестр СМИ-иностранных агентов).

"Никто никаких ни цифр, ни установок не давал", - подытожил Ходырев.

По его словам, совещание по выборам было, но вопросы фальсификации голосования там не обсуждались.

"К сожалению, многие участки расположены в школах и мы сейчас думаем, как организовывать места для голосования, отменить ли учебный процесс в пятницу, или будем совмещать процесс учебы вместе с голосованием. Вот такие проблемы организационные - их и решали", - сказал мэр Королева.

"Одиозные лица"

Центризбирком в последние годы неоднократно критиковал работу избиркома Королева и одним из главных адресатов критики была Прокофьева.

В октябре 2016 года стало известно о 12 жалобах на нарушения в ходе выборов в Госдуму. После этого глава ЦИК Элла Памфилова поручила провести проверку работы ТИК Королева, а также рассмотреть вопрос о целесообразности пребывания на своём посту председателя территориальной избирательной комиссии Жанны Прокофьевой.

В феврале 2017 года Прокофьева написала заявление об отставке и ушла с должности.

В 2019 году та же "Новая газета" опубликовала расследование о возможных фальсификациях на выборах в Королеве. После этого Прокофьева была вынуждена давать объяснения рабочей группе Мособлизбиркома.

ЦИК в пятницу подчеркнул недопустимость повторных нарушений.