"Новая тема-табу". Мать трехлетнего ребенка арестовали за упоминание "Умного голосования" в "Инстаграме"

Анна Пушкарская, Елизавета Подшивалова

Би-би-си

час назад

Автор фото, a.n.ryabchuck/instagram

В Ростове-на-Дону на пять суток арестовали активистку Беллу Насибян из-за фото с плакатом проекта "Умное голосование". Полиция связала проект с ФБК, признанным в России иностранным агентом и экстремистской организацией, и составила протокол о пропаганде экстремистской символики. Насибян задержали у детсада, куда она вела своего трехлетнего ребенка.

Как рассказала сама Насибян в "Инстаграме", когда она отводила ребенка в детский сад, к ней подошли около 10 человек, среди которых были как полицейские, так и люди в штатском. Они составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций), по которой предусмотрен штраф до 2 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

На записи, ставшей причиной ареста, были плакаты нескольких политиков, в том числе кандидата в депутаты Госдумы Александра Рябчука, в предвыборной кампании которого участвует Насибян (кроме того, она ведет трансляции YouTube-канале RusNews).

Там же, вместе с другими листовками, висел плакат "Умного голосования". Насибян утверждает, что хотела показать, как идет предвыборная кампания, и даже не обратила внимание на плакат.

В протоколе, копия которого была опубликована в соцсетях, говорится, что Насибян "разместила видеозапись, содержащую информацию об "Умном голосовании", являющимся проектом некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией", запрещенной на территории Российской Федерации".

ФБК и региональные штабы Алексея Навального были признаны экстремистскими организациями и запрещены летом этого года по решению российского суда. ФБК также был признан иностранным агентом. За сотрудничество со структурами Навального грозит административная и уголовная ответственность. Проект "Умное голосование" экстремистским признан не был. Его организаторы ставят своей задачей максимально сократить число голосов, поданных за "Единую Россию" на сентябрьских выборах депутатов Госдумы.

Во вторник Первомайский суд Ростова-на-Дону рассмотрел полицейский протокол и арестовал Насибян на пять суток, признав ее виновной в пропаганде символики экстремистской организации.

Суд при этом не принял во внимание то, что Насибян - мать ребенка, которому три с половиной года. Матерей несовершеннолетних по закону нельзя арестовывать по административным делам. В частности, в Москве суд не арестовывал соратницу Навального Любовь Соболь.

Как рассказал Би-би-си адвокат Сергей Ковалевич, представлявший интересы Насибян, суд сослался на то, что информации о ребенке нет в паспорте активистки. Ждать родственников, которые были готовы привезти свидетельство о рождении на заседание, судья, по его словам, не стала.

"Умное голосование" под запретом?

Хотя проект "Умное голосование", запущенный Навальным и его сторонниками, не причислен к числу экстремистских, за листовки с его символикой ранее уже штрафовали активистов.

Экстремистской символикой признаются только те изображения и знаки, которые закреплены в учредительных документах "экстремистской" организации, сказал Би-би-си юрист управляющий партнер юридической фирмы "Марков и Мадаминов" Сергей Марков.

"Навряд ли символика "Умного голосования" была включена в устав ФБК. Подобные судебные решения говорят скорее о желании запретить все, что хоть как-то связано с деятельностью Навального и его сторонников, чем о разумном правоприменении", - считает он.

В конце августа 2021 года Армавирский суд Краснодарского края оштрафовал по той же статье Сергея Соломахина, который приобрел листовки с символикой "Умного голосования". Его привлекли к ответственности по ч.2 ст.20.3 КоАП РФ - она предусматривает штраф до 2,5 тысячи рублей штрафа (для граждан) за "изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или пропаганды атрибутики или символики экстремистских организаций".

В решении суд тогда сослался на некое экспертное заключение, согласно которому листовка "Умное голосование" "имеет все признаки экстремистской напечатанной продукции", представленной "структурой запрещенной общественной организации, призывающей к нарушению избирательного законодательства".

Тысячу листовок, конфискованных у Соломахина, суд постановил уничтожить.

"Фактически была предпринята попытка установить факт изготовления или распространения экстремистских материалов. Причем основанием для признания символики экстремистской, судя по решению, стало только то, что ФБК внесена в перечень экстремистских организаций", - прокомментировал Марков.

"То есть, в решении суда смешиваются вообще-то разные категории экстремистских материалов и экстремистской символики. Это похоже больше на творчество и фантазии, чем на выполнение требований законодательства", - считает Марков.

Глава Центра защиты прав СМИ (организация признана иностранным агентом) Галина Арапова говорит, что оба дела - ростовское и армавирское - это "какая-то новая практика" применения статьи КоАП о запрещенной символике. "В решении суда о признании организации экстремистской должно быть конкретное описание ее символики, например, флаг или логотип, если он не зарегистрирован. Иначе символикой можно признать все что угодно, любое дизайнерское оформление сайта или бланка", - говорит юрист.

Кроме того, отмечает она, у организации может быть масса проектов или продуктов с разной символикой, но это, по мнению юриста, не идентично символике самой организации, к которой можно применять статью 20.3 КоАП. "Здесь очевидна подмена понятий, когда под символику организации подбивают все, что делал ФБК, включая "Умное голосование", - говорит Арапова.

При этом "Умное голосование" не является организацией и не признано и "экстремистским материалом", в соответствующем реестре его нет. По закону материалы организации, признанной экстремистской, автоматически не становятся экстремистскими - по каждому материалу требуется судебное решение и внесение в реестр, это довольно длительная процедура.

"Поскольку сейчас идут выборы, по-видимому, была поставлена задача пресекать все, что касается "Умного голосования", поэтому и применяют те статьи, которые хоть как-то можно притянуть за уши, несмотря на очевидное непопадание в состав правонарушения", - считает юрист.

"Мне кажется, в деле Насибян - это демонстративно жесткий подход, предупреждение, что "можем и посадить", чтобы остальные боялись. Это давление направлено на то, чтобы определённая информация выпала из информационного поля, формирование новой темы-табу", - сказала Арапова.

Она напомнила, что в июле 2021 года организация из Ставрополья ООО «Вулинтертрейд» (специализируется на продаже овечьей шерсти), не имеющая отношения к проекту Навального, зарегистрировала свои права на товарный знак "Умное голосование", причем Роспатент зарегистрировал его менее чем за месяц, хотя обычно на такую процедуру уходит почти год.

1 сентября эта же компания подала иск к ООО "Гугл" - по данным "Известий", она хочет добиться блокировки страниц, где незаконно, по ее мнению, использовано название "Умное голосование". Третьим лицом в деле выступает Роскомнадзор.

"Это звенья одной цепи - попытка блокировки и ограничения распространения информации об "Умном голосовании" любыми доступными способами, даже если они довольно сомнительны с правовой точки зрения", - говорит Арапова.

Отстранение от выборов

В июне ФБК и другие структуры Навального были признаны российским судом экстремистскими и запрещены, сотрудничество с ними, в том числе пожертвования, грозят уголовной ответственностью.

За несколько дней до этого президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на участие в выборах всех уровней для людей, причастных к деятельности организаций, признанных властями экстремистскими и террористическими.

Под причастностью в законе подразумевались "непосредственная реализация целей", из-за которых организация получила статус экстремистской, и "выражение поддержки" этим целям или конкретным мероприятиям структур.