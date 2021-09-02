Прокурор: Бритни Спирс не нападала на домработницу

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бритни Спирс освободили от всех обвинений в нападении на домработницу

Бритни Спирс не нападала на домработницу, все обвинения в отношении певицы сняты, заявили в прокуратуре округа Вентура. Расследование в отношении поп-звезды началось в августе, после того как домработница Спирс обвинила ее в том, что она пыталась вырвать у нее из рук телефон и ударила ее.

Окружной прокурор округа Вентура Эрик Насаренко заявил, что прокуратура не будет предпринимать никаких действий в отношении певицы из-за недостаточности доказательств и отсутствия травм у домработницы.

Адвокат Спирс Мэтью Розенгарт сказал, что обвинение было "сенсационной бульварной выходкой".

"Если бы дело касалось какого-то Джона Смита, а не Бритни Спирс, оно бы прошло незамеченным и вряд ли бы заводилось. Любой может выдвинуть обвинение, но это дело не должно было заходить так далеко, и мы рады, что офис окружного прокурора поступил правильно", - заявил адвокат.

16 августа полиция была вызвана в дом Спирс недалеко от Лос-Анджелеса из-за сообщений, что она и ее домработница поругались из-за собаки певицы. Домработница предъявила полиции телефон с поврежденной защитной пленкой, которая якобы была порвана во время драки.

Эта новость появилась на фоне ожесточенной судебной тяжбы Спирс с ее отцом из-за опекунства, которое контролировало ее жизнь и финансы.

Адвокаты певицы обвинили Джейми Спирса в том, что он намерено затягивал рассмотрение дела, чтобы как можно дольше оставаться опекуном своей дочери.

В итоге 69-летний Спирс согласился отказаться от контроля над финансами американской поп-звезды, которыми он руководил с тех пор, как в 2008 году она была признана неспособной заботиться о себе.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Обвинение в побоях появилось на фоне судебной тяжбы с отцом-опекуном

На этой неделе адвокат Бритни Спирс потребовал, чтобы отец отказался от опеки как можно скорее, обвинив его в попытке вымогательства денег у дочери. В августе Джейми Спирса заявил, что он отойдет в сторону после того, как определенные вопросы будут решены.

39-летняя исполнительница хитов Baby One More Time и Toxic ранее заявила суду Лос-Анджелеса, что опекунство - закон, обычно предназначенный для очень старых или больных, - было оскорбительным для нее.