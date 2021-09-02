Ураган "Ида" обрушился на Нью-Йорк. Работа транспорта парализована
Тропический шторм "Ида", который нанес серьезный ущерб штату Луизиана на юге США, накануне обрушился на штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси.
В обоих штатах введен режим чрезвычайной ситуации. О введении режима ЧС также объявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. По его словам, город переживает "погодный катаклизм исторических масштабов".
Во многих районах города сильные затопления, из-за чего работа метрополитена и пригородных поездов оказалась практически парализована. Некоторые станции подземки оказались полностью затоплены.
Из-за наводнений отменены сотни рейсов в международном аэропорту имени Джона Кеннеди и аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, а также в Ньюарке, находящемся на территории соседнего штата Нью-Джерси.
Полиция сообщила о гибели шести человек в Нью-Йорке, в том числе в зоне затопления в районах Куинс и Бруклин, а также двух человек в Нью-Джерси.
Как сообщается, в Нью-Йорке люди погибли в затопленных подвалах своих домов, одно тело было извлечено из перевернувшегося автомобиля. В Нью-Джерси один человек утонул в машине, на дом другого упало дерево.
В настоящее время ураган движется на север Восточного побережья США.
На фотографиях и видеозаписях, размещенных в социальных сетях, видны залитые водой станции метро, дома и дороги.
Власти сообщили, что в нью-йоркском Центральном парке всего за час выпали рекордные 8 сантиметров осадков.
Полиция Нью-Йорка запретила выезжать на дороги всем машинам, кроме автомобилей экстренных служб. Пожарные сообщают о вызовах из разных районов города.
Ураган "Ида", получивший 4-ю категорию по шкале Саффира-Симпсона (скорость ветра от 58 до 70 метров в секунду), 30 августа обрушился на южный штат Луизиана и затем, постепенно ослабевая, двигался вдоль Восточного побережья США.
В Луизиане около двух миллионов человек остались без электричества, наблюдались также перебои с водоснабжением. В окрестностях столицы штата Батон-Руж погиб мужчина - на его дом упало дерево.
Ожидается, что в пятницу в Луизиану прибудет президент США Джо Байден.
Эксперты полагают, что глобальные климатические изменения повышают вероятность ливней и наводнений. С начала индустриальной эры, то есть за последние 200 лет, среднегодовая температура на Земле повысилась на 1,2 градуса.
Процесс будет идти и дальше, если существенно не сократить выбросы в атмосферу парниковых газов, предупреждают специалисты.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды