Похищение домашних животных станет в Англии уголовно наказуемым

45 минут назад

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Похищение домашних животных будет считаться уголовным преступлением в Англии после резкого увеличения числа краж питомцев во время локдаунов.

Кража домашнего животного в настоящее время рассматривается как утеря собственности владельца. Парламентарии, однако, хотят зафиксировать в законодательстве эмоциональные страдания, которые может вызвать утрата домашнего любимца.

Предложение сделать кражу домашних животных уголовно наказуемой, наряду с другими рекомендациям, содержится в отчете специальной рабочей группы, созданной для решения проблемы растущего роста числа таких краж, особенно участившихся во время карантина.

Ее сотрудники подсчитали, что за прошлый год у хозяев украли около двух тысяч собак.

В группу вошли правительственные чиновники, представители полиции, прокуратуры и местных властей. Посильную помощь оказали группы защиты животных, ученые и эксперты.

Согласно отчету, в семи из десяти случаев краж животных, зарегистрированных полицией, пропадали собаки.

Несмотря на то, что правонарушения, предусмотренные Законом о краже 1968 года, наказываются максимальным сроком в семь лет лишения свободы, на деле до таких сроков (и вообще до тюрьмы) доходит редко: суровость приговора частично определяется денежной стоимостью похищенного.

О тяжести наказаний в новом законодательстве пока не известно.

В отчете цитируются данные благотворительной организации Dogs Trust, согласно которым стоимость пяти наиболее ценных пород собак во время первого общенационального локдауна в Великобритании "значительно" выросла, в некоторых случаях на 89%.

Соответственно, эти породы приобрели дополнительную ценность для преступников, особенно в связи с ростом спроса на домашних животных во время карантина.

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Во время первого локдауна в стране с марта по август 2020 года число запросов о покупке щенка в интернет-поисковике Google выросло более чем на 160%.

Рабочая группа также рекомендует:

требовать дополнительную информацию при регистрации микрочипа, особенно при передаче права собственности;

обеспечить более простой доступ к различным базам данных микрочипов, чтобы упростить отслеживание потерянных или украденных собак;

улучшить систему сбора и регистрации данных о кражах домашних животных;

обучать владельцев, как предотвратить кражу.

В качестве других мер рабочая группа также рассматривала возможность требовать удостоверения личности у всех продавцов домашних животных в интернете и разрешить владельцам регистрировать своих собак в полиции, включая фотографии и ДНК, а также контактную информацию и данные с микрочипа.

Предполагается, что эти меры усложнят работу кражи и перепродажу домашних животных, упростят задержание правонарушителей, а выносимые за кражу приговоры будут отражать и нанесенный животному урон.

Как уберечь вашего питомца

не оставляйте животное без присмотра в общественных местах;

меняйте маршрут прогулок;

следите за питомцем и дома - например, если у вас есть сад, держите его на виду и убедитесь, что ворота на замке;

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Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель заявила: "Новое законодательство о похищении домашних животных признает, что животные - это гораздо больше, чем просто собственность, и дает полиции дополнительные инструменты для привлечения воров к ответственности".

Исполнительный директор Королевского общества предотвращения жестокого обращения с животными (RSPCA) Крис Шервуд сказал, что признание похищения домашних животных уголовно наказуемым признает серьезность преступления. "Мы надеемся, что это побудит суды выносить гораздо более суровые приговоры похитителям домашних животных", - сказал он.

По его мнению, реорганизация и упрощение доступа к базе данных микрочипов поможет решить проблемы воровства домашних животных, защиты животных и "безответственного владения домашними животными".