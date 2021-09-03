Афганистан: вокруг Панджшерской долины усиливаются военные действия

55 минут назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Пулеметчик антиталибского сопротивления в Панджшерской долине

По приходящим из Афганистана сообщением, в окрестностях Панджшерской долины, последнего оплота сопротивления талибам, с минувшей ночи продолжаются упорные бои.

Стороны конфликта дают противоречивую информацию о происходящем.

Представитель "Талибана" (террористическая организация, запрещенная в России) Забихулла Муджахид утверждает, что талибы отбили у "Фронта национального сопротивления" (ФНС) некоторые территории внутри долины и нанесли противнику тяжелые потери.

Представитель ФНС Фахим Дашти заявил Би-би-си, что наступление, ведшееся с двух сторон, отражено, фронт продолжает контролировать все входы в долину и даже выдвинулся за ее пределы.

По его словам, потери талибов составили около 350 человек убитыми, порядка 50 боевиков попали в плен.

У Би-би-си нет возможности получить подтверждение этих данных из независимых источников.

Автор фото, AFP Подпись к фото, По имеющимся сведениям, в Панджшерской долине собрались тысячи вооруженных и подготовленных противников "Талибана"

Обе стороны заявили, что наступление талибов на долину возобновилось после провала попытки договориться об условиях прекращения огня.

Панджшер - единственная из 34 провинций Афганистана, не покорившаяся талибам.

Это окруженная высокими горами долина площадью 3610 кв км с населением в 173 тысячи человек. Она располагается в 125 км к северо-востоку от Кабула и недалеко от ключевой автомагистрали, связывающей север и юг страны.

Природные условия делают ее естественной крепостью. Единственная проезжая дорога через ущелье тянется вдоль реки и окружена высокими горами (до 6 тыс. метров). Вести наступательные боевые действия в таких условиях крайне сложно.

В Панджшере живут афганские таджики, тогда как "Талибан" представляет пуштунское большинство.

После падения Кабула 15 августа Панджшер стал центром притяжения для военнослужащих афганской армии и сил безопасности, не пожелавших сложить оружие.

Там же находится вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который после бегства главы государства Ашрафа Гани заявил, что продолжит борьбу.

"Фронт национального сопротивления" возглавляет 32-летний Ахмад Масуд-младший по прозвищу "Панджшерский львенок".

"Львом" называли его отца Ахмада Шаха Масуда - крупного полевого командира моджахедов, сражавшегося сначала с советской армией, а затем с талибами.

В 2001 году, за несколько дней до начала американской операции в Афганистане, он погиб в результате покушения, устроенного боевиками "Аль-Каиды" (группировка признана террористической и запрещена в России).

По имеющимся оценкам, фронт располагает 12-15 тысячами вооруженных бойцов, в том числе хорошо подготовленных афганских спецназовцев. Силы "Талибана" составляют порядка 50 тысяч человек. Но наступать в горной местности даже при численном превосходстве намного труднее, чем обороняться.

Тем временем поступают сообщения о разногласиях в лагере талибов, тормозящих формирование нового правительства.

Основными соперниками выступают полевой командир Сираджуддин Хаккани, контролирующий со своими людьми Кабул, и сын покойного основателя движения муллы Омара мулла Якуб.