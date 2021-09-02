Наказание Диккенсом. Британский суд приговорил ультраправого экстремиста к изучению классики

10 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В числе прочего экстремист обязан прочитать "Повесть о двух городах" Диккенса

Суд в графстве Линкольншир на востоке Англии приговорил ультраправого экстремиста Бена Джона к чтению английской классической литературы. 21-летний местный житель, который скачивал в интернете ксенофобские материалы и инструкции по изготовлению взрывных устройств, получил два года условно - и приказ читать произведения Чарльза Диккенса, Джейн Остен и других писателей. Правозащитники сочли приговор слишком мягким и требуют его отмены.

Британская полиция называет Джона "сторонником идей превосходства белой расы и идеологии неонацизма". На жестких дисках его компьютера обнаружено почти 70 тыс. документов экстремистского содержания, в том числе антисемитского и расистского характера.

Среди материалов была и "Поваренная книга анархиста" - изданное в начале 1970-х годов пособие по изготовлению взрывчатки и наркотиков из общедоступных бытовых веществ. В России эта книга включена в список экстремистских материалов Министерства юстиции и запрещена. В Великобритании владеть этой книгой формально не запрещается, но она часто рассматривается в качестве доказательства того, что тот или иной экстремист намеревался изготовить взрывное устройство.

Согласно британским законам о борьбе с терроризмом, сбор информации, которая может быть использована для организации теракта, карается тюремным заключением на срок до 15 лет.

Однако Джон получил только два года лишения свободы с двухлетней отсрочкой исполнения наказания. Впрочем, судья Тимоти Спенсер решил добавить к своему традиционному, но довольно мягкому приговору несколько необычное условие.

"Ты читал Диккенса? А Остен? - спросил он Джона во время слушаний. - Начни с "Гордости и предубеждения" [Джейн Остен] и диккенсовской "Повести о двух городах". Еще почитай "Двенадцатую ночь" Шекспира. Подумай о [Томасе] Харди. Подумай об [Энтони] Троллопе".

"4 января ты мне расскажешь, что ты прочел, а я тебя проэкзаменую", - добавил при этом судья.

"Опасный посыл"

Судя по текстам, которые Джон публиковал в интернете, классическая английская литература от него была довольно далека. Впервые он привлек внимание полиции, когда в 2018 году написал письмо под красноречивым названием "Вечный фронт - фашистское подполье в Линкольншире".

Подпись к фото, Еще одно произведение, с которым должен ознакомиться Джон, - "Гордость и предубеждение" Джейн Остен

В январе 2020 года Джона арестовали и вскоре предъявили ему обвинения по законам о борьбе с терроризмом. Полиция заявила, что он стал одним из крайне правых активистов, планирующих совершать преступления по расистским или экстремистским мотивам.

Правозащитная общественная организация Hope Not Hate ("Надежда, а не ненависть"), которая борется с проявлениями расизма и ксенофобии, назвала наказание Джона неадекватным.

"Условное заключение и рекомендованный список английской классики для чтения - это недопустимо мягкий приговор с учетом того, что это преступление, связанное с терроризмом, - заявил в своем открытом письме глава организации Ник Лоулс. - Этот приговор показывает, что склонные к насилию правые экстремисты могут рассчитывать в судах на снисхождение".

"Это опасный посыл с учетом того, что террористическая угроза со стороны крайне правых сейчас растет быстрее всего. Такого рода мягкие приговоры поощряют других молодых людей к поиску и распространению экстремистских материалов, потому что они не боятся последствий своих действий", - считает Лоулс.