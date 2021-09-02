К 95-летию Винни-Пуха в Британии выпустили памятные монеты

17 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Винни-Пух - один из немногих персонажей мультфильмов, который получил собственную звезду на Аллее славы Голливуда

Если вы слышали об игре "Палочки Винни-Пуха", забудьте пока о ней - пришло время "Монеток Пуха": Королевский монетный двор Великобритании решил почтить Винни-Пуха серией коллекционных монет.

("Пустяки", или "Палочки Винни-Пуха", по-английски Poohsticks - популярная в Британии игра, навеянная эпизодом из сказки Александра Милна. Участники бросают палочки в реку с моста, выигрывает тот, чья палочка первой доплывет к финишной прямой.)

14 октября этого года исполняется 95 лет с выхода сказки о приключениях плюшевого мишки, вошедшей в мировую детскую классику.

Изображения на девяти видах золотых, серебряных и специальных цветных монет номиналом в 50 пенсов основаны на знаменитых рисунках художника Эрнеста Шепарда для первого издания "Винни-Пуха".

Культовый персонаж знаменит часто цитируемыми мудрыми изречениями, в том числе, например, таким: "Иногда самые маленькие вещи занимают самое большое место в вашем сердце".

Презентация серии монет "Винни-Пух и его друзья" прошла в четверг. Монеты поступят в продажу ближе к концу года и будут постепенно выпускаться в течение трех лет. Их можно будет приобретать как в наборе, так и по отдельности.

На одной из них будут отчеканены изображения всех восьми главных героев сказки - Винни-Пуха, Пятачка, Совы, ослика Иа-Иа, Кролика, Тигры, Кенги и Крошки Ру.

Автор фото, The Royal Mint Подпись к фото, Набор коллекционных монет "Винни-Пух и его друзья" появится в продаже к концу 2021 года

За внешний вид монет отвечал Дэниел Торн, дизайнер Королевского монетного двора, расположенного в Южном Уэльсе. По его словам, работа стала для него "фантастическим опытом и серьезным испытанием".

"Я вдохновлялся любимыми публикой классическими изображениями и текстами, и одновременно постарался внести что-то новое. Надеюсь, коллекционеры оценят каждую из монет", - заявил художник во время презентации.

Автор фото, The Royal Mint Подпись к фото, Дэниел Торн - автор изображений на монетах "Винни-Пух и его друзья"

"Привязанность к Винни-Пуху, как и к нумизматике, переходит из поколения в поколение", - сказала директор Монетного двора по выпуску металлических монет Клэр Макленнан.