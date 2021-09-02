Virgin Galactic запретили летать. Власти расследуют отклонение от курса во время полета Брэнсона
Федеральное управление гражданской авиации США временно запретило полеты аппаратов компании Virgin Galactic, принадлежащей Ричарду Брэнсону. Разрешение отозвано, пока власти расследуют сообщения о том, что космический аппарат Unity с миллиардером и экипажем отклонился от запланированного курса во время полета 11 июля этого года.
Опасения американских чиновников связаны с публикацией в журнале New Yorker. Ее автор утверждает, что при взлете экипаж ракетоплана получил автоматическое предупреждение об отклонении от заданной траектории. По его данным, после отделения от самолета-носителя Unity на некоторое время вышел за пределы отведенного ему воздушного коридора.
Журналист Николас Шмидл, автор книги о 20-летних попытках Брэнсона реализовать свою мечту о полете в космос, утверждает, что по принятым в компании Virgin Galactic правилам подобное предупреждение должно было привести к прекращению полета. Однако этого не произошло, и ракетоплан успешно поднялся на высоту около 85 километров, а затем приземлился.
Как сказано в публикации, из-за изменения траектории полета Unity рисковал не долететь до запланированного места посадки, поскольку при снижении его двигатель не работает.
Однако Virgin Galactic утверждает, что в публикации журнала New Yorker содержатся "ложные выводы и утверждения", хотя и признает, что полет Брэнсона не обошелся без проблем.
Отклонение от курса
Согласно заявлению компании, на большой высоте ракетоплан столкнулся с неожиданно сильным ветром, поэтому экипаж предпринял все необходимые действия для безопасного продолжения полета.
"Наши пилоты адекватно отреагировали на эти меняющиеся условия полета - в точном соответствии с их навыками и установленными нормативами, - отмечает Virgin Galactic. - Хотя траектория полета отличалась от нашего первоначального плана, Unity успешно достиг космоса и безопасно приземлился в космопорте в Нью-Мексико, сохраняя управляемость и следуя по преднамеренному маршруту". "Эти изменения траектории не подвергали пассажиров и экипаж опасности", - подчеркивает компания. Она также сообщает, что помогает расследованию, которое проводят власти.
Журнал New Yorker заявил Би-би-си, что настаивает на правдивости своей версии произошедшего.
После публикации Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что расследует "нештатную ситуацию, произошедшую 11 июля во время полета SpaceShipTwo над космопортом в Нью-Мексико".
"Virgin Galactic не может продолжать полеты аппарата SpaceShipTwo до момента, пока FAA не одобрит окончательный доклад о расследовании нештатной ситуации, или установит, что вызвавшие ее причины не влияют на безопасность населения", - сообщает управление гражданской авиации.
Это решение, возможно, приведет к переносу следующей миссии Virgin Galactic: назначенному на конец сентября - начало октября полету исследовательской группы итальянских военно-воздушных сил.
Итальянские специалисты намеревались провести 13 экспериментов во время полета, в частности, в те несколько минут, когда аппарат достигает границы космоса и находящиеся на его борту люди испытывают чувство невесомости.
Очень дорогие билеты
Вместе с ними к космосу должна отправиться главный инструктор Virgin Galactic Бет Мозес - для нее это будет уже третий полет на борту аппарата компании Ричарда Брэнсона.
После этого Virgin Galactic намерена значительно обновить и провести техническое обслуживание как ракетоплана Unity, так и самолета-носителя под названием Eve.
В случае, если этому не помешает расследование американского управления гражданской авиации, компания должна возобновить космические полеты к середине следующего года. Затем будут проведены еще одни испытания, а коммерческая эксплуатация может начаться уже во второй половине 2022-го.
За многие годы, пока Брэнсон пытался осуществить свой проект, билеты на Unity купили около 600 человек, каждый из них заплатил от 200 тыс. до 250 тыс. долларов. В августе продажи билетов возобновились, однако цены на них начинаются уже от 450 тыс. долларов.
Акции Virgin Galactic в течение четверга пережили сначала стремительный взлет (после объявления о миссии итальянских экспертов), а затем, когда стало известно о решении FAA, - резкое падение.
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