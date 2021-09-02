Virgin Galactic запретили летать. Власти расследуют отклонение от курса во время полета Брэнсона

час назад

Автор фото, Virgin Galactic Подпись к фото, Virgin Galactic заявила, что космический аппарат Unity столкнулся с неожиданно сильным ветром

Федеральное управление гражданской авиации США временно запретило полеты аппаратов компании Virgin Galactic, принадлежащей Ричарду Брэнсону. Разрешение отозвано, пока власти расследуют сообщения о том, что космический аппарат Unity с миллиардером и экипажем отклонился от запланированного курса во время полета 11 июля этого года.

Опасения американских чиновников связаны с публикацией в журнале New Yorker. Ее автор утверждает, что при взлете экипаж ракетоплана получил автоматическое предупреждение об отклонении от заданной траектории. По его данным, после отделения от самолета-носителя Unity на некоторое время вышел за пределы отведенного ему воздушного коридора.

Журналист Николас Шмидл, автор книги о 20-летних попытках Брэнсона реализовать свою мечту о полете в космос, утверждает, что по принятым в компании Virgin Galactic правилам подобное предупреждение должно было привести к прекращению полета. Однако этого не произошло, и ракетоплан успешно поднялся на высоту около 85 километров, а затем приземлился.

Как сказано в публикации, из-за изменения траектории полета Unity рисковал не долететь до запланированного места посадки, поскольку при снижении его двигатель не работает.

Однако Virgin Galactic утверждает, что в публикации журнала New Yorker содержатся "ложные выводы и утверждения", хотя и признает, что полет Брэнсона не обошелся без проблем.

Отклонение от курса

Согласно заявлению компании, на большой высоте ракетоплан столкнулся с неожиданно сильным ветром, поэтому экипаж предпринял все необходимые действия для безопасного продолжения полета.

Автор фото, Virgin Galactic Подпись к фото, Unity и самолет-носитель Eve должны пройти техническое обслуживание и модернизацию

"Наши пилоты адекватно отреагировали на эти меняющиеся условия полета - в точном соответствии с их навыками и установленными нормативами, - отмечает Virgin Galactic. - Хотя траектория полета отличалась от нашего первоначального плана, Unity успешно достиг космоса и безопасно приземлился в космопорте в Нью-Мексико, сохраняя управляемость и следуя по преднамеренному маршруту". "Эти изменения траектории не подвергали пассажиров и экипаж опасности", - подчеркивает компания. Она также сообщает, что помогает расследованию, которое проводят власти.

Журнал New Yorker заявил Би-би-си, что настаивает на правдивости своей версии произошедшего.

После публикации Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что расследует "нештатную ситуацию, произошедшую 11 июля во время полета SpaceShipTwo над космопортом в Нью-Мексико".

"Virgin Galactic не может продолжать полеты аппарата SpaceShipTwo до момента, пока FAA не одобрит окончательный доклад о расследовании нештатной ситуации, или установит, что вызвавшие ее причины не влияют на безопасность населения", - сообщает управление гражданской авиации.

Это решение, возможно, приведет к переносу следующей миссии Virgin Galactic: назначенному на конец сентября - начало октября полету исследовательской группы итальянских военно-воздушных сил.

Итальянские специалисты намеревались провести 13 экспериментов во время полета, в частности, в те несколько минут, когда аппарат достигает границы космоса и находящиеся на его борту люди испытывают чувство невесомости.

Очень дорогие билеты

Вместе с ними к космосу должна отправиться главный инструктор Virgin Galactic Бет Мозес - для нее это будет уже третий полет на борту аппарата компании Ричарда Брэнсона.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Полет Ричарда Брэнсона к границе космоса: как это было

После этого Virgin Galactic намерена значительно обновить и провести техническое обслуживание как ракетоплана Unity, так и самолета-носителя под названием Eve.

В случае, если этому не помешает расследование американского управления гражданской авиации, компания должна возобновить космические полеты к середине следующего года. Затем будут проведены еще одни испытания, а коммерческая эксплуатация может начаться уже во второй половине 2022-го.

За многие годы, пока Брэнсон пытался осуществить свой проект, билеты на Unity купили около 600 человек, каждый из них заплатил от 200 тыс. до 250 тыс. долларов. В августе продажи билетов возобновились, однако цены на них начинаются уже от 450 тыс. долларов.