Со второй попытки: ровер "Персеверанс" взял пробу марсианской горной породы

4 минуты назад

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH Подпись к фото, Отсутствие горки пыли вокруг скважины означает, что, скорее всего, проба была взята успешно

Американское космическое агентство НАСА сообщило, что марсоходу "Персеверанс" (упорство) удалось со второй попытки извлечь пробу из внутренней части большого куска горной породы, условно названной "Рошетт".

На фотографии видно, что бур марсохода просверлил аккуратную дыру, а отсутствие пыли вокруг нее подтверждает, что проба не рассыпалась, как это произошло при первой попытке бурения месяц назад.

Инженеры НАСА должны были понять, что послужило причиной неудачи. Все системы и механизмы марсохода работали как положено, однако контейнер для пробы оказался пустым.

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH Подпись к фото, Первая попытка пробурить марсианский валун в августе этого года закончилась горсткой пыли

Они пришли к выводу, что, скорее всего, причиной неудачи послужила неверная оценка плотности и твердости внутренней части породы. По словам Дженнифер Троспер, главы проекта "Персеверанс" из калифорнийской Лаборатории реактивных двигателей НАСА, проблема заключалась в том, что "порода реагировала не так, как мы ожидали". "Скорее всего, техника тут ни при чем", - отметила она.

Если вторая попытка "Персеверанс" действительно окажется успешной, это станет первым образцом горной породы, взятым на другой планете, который теоретически должен прибыть на Землю. Пробы лунного грунта были собраны с поверхности, тогда как проба "Персеверанс" взята из внутренней части породы, не подвергавшейся воздействию внешней среды.

Если все пойдет по плану, то в течение года марсоход должен собрать более двух десятков образцов из внутренних частей различных горных пород, которые будут доставлены на Землю в ходе совместной американо-европейской программы.

"Персеверанс" приземлился в марсианском кратере Езеро в феврале этого года. Это ударный кратер, возникший от падения метеорита, с диаметром около 49 км, и расположенный в 20 градусах к северу от экватора планеты. Считается, что миллиарды лет назад он был заполнен водой и представлял собой озеро.

По мнению ученых, в отложениях на дне кратера могут содержаться свидетельства древних микроорганизмов - конечно, если принять в качестве рабочей гипотезы то, что на Марсе действительно существовали какие-то формы жизни.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Персеверанс" и роботизированный вертолет Ingenuity на Марсе. Такими их изобразили художники НАСА перед началом миссии в 2020 году

Марс в его нынешнем виде с жизнью не совместим. На его поверхности слишком холодно, чтобы вода могла находиться в жидком состоянии, а слишком тонкая атмосфера пропускает высокие уровни солнечной радиации, которая потенциально стерилизует верхние слои почвы.

Однако, скорее всего, так было не всегда, и порядка 3,5 млрд лет назад по поверхности Марса текли водные потоки. Систематический сток воды привел к образованию речных долин, стекающихся к ударным кратерам. Их следы видны до сих пор. Атмосфера, содержащая двуокись углерода CO2, была более плотной и предохраняла поверхность от вредной радиации.

Вода считается общим компонентом всех форм жизни, следовательно, разумно предположить, что давным-давно на Марсе существовали какие-то живые организмы.

Автор фото, Roel van der Hoorn Подпись к фото, Первый четкий снимок марсианской поверхности, переданный космическим аппаратом "Викинг-1"

В 70-х годах XX века американские космические аппараты "Викинг-1" и "Викинг-2" проводили поиск современной микробиологической жизни в марсианской почве. Однако результаты оказались неубедительными.

В начале 2000-х другие космические аппараты НАСА были отправлены на Марс с одной-единственной целью "отслеживать воду". Марсоходы "Оппортьюнити" (возможность) и "Спирит" (дух) обнаружили обширные геологические свидетельства того, что в прошлом на планете была вода в жидкой форме.

Марсоход "Кьюриосити" (любознательность) в 2012 году обнаружил, что место его приземления, кратер Гейл, раньше был озером, в котором теоретически могла развиваться жизнь. Он также зафиксировал углеродсодержащие молекулы, которые являются "строительными блоками" живых организмов.

Автор фото, NASA/JPL-Caltech/Malin Space Science Systems Подпись к фото, "Автопортрет", или "селфи" "Кьюриосити" с поверхности Марса

Сейчас эта миссия перешла к "Персеверансу", который будет исследовать аналогичную среду на наличие биологических маркеров.

По словам Кена Уилфорда, ученого из Калифорнийской лаборатории НАСА, задача, которую ставят разработчики марсоходов, теперь поменялась: "Викинги" искали ныне живущие организмы, теперь же мы ориентируемся на то, чтобы исследовать места, где жизнь могла существовать раньше. Имеющиеся у нас данные говорят, что Марс мог быть обитаемым на протяжении первого миллиарда лет своей истории".

В оборудование "Персеверанса" включена специальная система, которая позволяет пробурить породу, взять пробу размером с палец и поместить ее в титановый контейнер. Однако до того, как контейнер будет герметически закупорен, марсоход должен сфотографировать его содержимое.

Именно на этой стадии ученые обнаружили, что контейнер, куда должен быть помещен первый образец, был пуст. Механизм для извлечения проб просто раздробил его в пудру, которая осела вокруг пробуренной скважины.

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH Подпись к фото, Вроде бы на этот раз проба была успешно взята

Похоже, что со второй попытки успех более вероятен, потому что на снимках, отправленных марсоходом, четко виден кусок породы у входа в контейнер. Теперь марсоход должен как следует проанализировать образец, уже находящийся у него внутри.