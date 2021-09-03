Дайджест: наводнение в Нью-Йорке и возвращение АББА

13 минут назад

Автор фото, Reuters

Залитое метро и сотни тысяч без электричества

Более 40 человек погибли под ударами урагана "Ида", обрушившегося на северо-восточное побережье США и вызвавшего наводнения и торнадо.

В Нью-Йорке проливные дожди залили метро и многие квартиры в полуподвальных этажах. Один человек погиб в собственной машине.

В Луизиане сотни тысяч жителей по-прежнему остаются без электричества. Восстановление энергоснабжения займет здесь несколько недель.

Президент США Джо Байден заявил о "климатическим кризисе", надвигающемся на США и другие страны, и предупредил, что Соединенные Штаты должны быть готовы к будущим природным катаклизмам.

Борьбу с ними Байден назвал делом жизни и смерти и призвал направить на решение этих задач инвестиции исторических размахов.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Нью-Йорке оказались затопленными многие улицы

Влияние глобального повышения температуры на ураганы изучено еще недостаточно полно, но известно, что потепление верхних слоев океана приводит к нагреванию воздуха над ним, что придает ураганам дополнительную энергию.

Переговоры с талибами

Кабульский аэропорт может вновь открыться уже в пятницу, сообщают из Катара. Министр иностранных дел этой страны подтвердил, что Катар ведет переговоры с талибами и Турцией о восстановлении коммерческих авиарейсов из афганской столицы.

Глава британского МИДа Доминик Рааб будет в Пакистане, встретится там с со своим пакистанским коллегой Шахом Махмудом Куреши и посетит границу с Афганистаном.

"Талибан" сообщает, что новое правительство в Афганистане будет объявлено в ближайшие дни, однако пока не известно, что оно будет собой представлять.

Бои в Панджшере

Автор фото, AFP Подпись к фото, В Панджшерской долине сконцентрировано большое число противников "Талибана"

Тем временем тяжелые бои ведутся в Панджшерской долине, где сторонники Ахмада Массуда оказывают ожесточенное сопротивление талибам.

"Талибан" ( организация запрещена в России) заявил, что отбил у бойцов Национального фронта сопротивления часть территории и нанес им урон в живой силе.

Панджшер - единственная часть Афганистана, не находящаяся под контролем талибов. туда съехалось большое количество противников этой исламистской группировки. Среди них - и бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех.

ABBA выпустила новые песни. Фанов ждут цифровые гастроли аббатаров

Автор фото, Baillie Walsh Подпись к фото, ABBA исполнила все свои хиты в специальных костюмах, фиксирующих движения

Легендарная шведская поп-группа ABBA выпустила первые две новые песни за последние 40 лет.

Музыканты представили в интернете фортепианную балладу под названием I Still Have Faith in You ("Я все еще в тебя верю"), она сопровождается видеоклипом, где новая музыка положена на старые кадры выступлений ABBA.

Гаражная амнистия вступила в силу

Автор фото, Erik Romanenko/TASS

С 1 сентября в России вступил в силу закон об упрощенном порядке регистрации гаражей и земли под ними (так называемая гаражная амнистия).

Эксперты полагают, что эта мера в какой-то мере сможет защитить права владельцев гаражей, но принять ее следовало гораздо раньше.

Guardian: как папа Римский по ошибке процитировал Путина

В пространном интервью испанскому радио СОРЕ папу Римского Франциска спросили о том, что он думает об уходе американцев из Афганистана.

Папа ответил, что был тронут словами Ангелы Меркель, которую он назвал одной из величайших личностей в мировой политике.

Понтифик попытался перевести эти слова на испанский: "Необходимо положить конец безответственной политике вмешательства извне и строительства демократии в других странах, игнорируя традиции их народов".

Хотя, как пишет Guardian, эта фразу можно интерпретировать по-разному, папа отметил, что почувствовал в ней мудрость.

Слова эти, однако, произнесла не Меркель. Это заявление сделал Путин во время визита немецкого канцлера, когда он обвинил Запад в попытке построить в Афганистане демократию по своим лекалам.

Меркель на пресс-конференции с Путиным признала, что попытки создать условия для того, чтобы афганцы могли сами определить свое будущее, не привели к успеху.

"Мы не хотели навязывать какую-либо систему Афганистану", - подчеркнула Меркель.

"Но мы видели, что миллионы девочек были счастливы пойти в школу и что женщины могли участвовать. В Афганистане сейчас много людей, которые очень, очень расстроены тем, что там происходит сейчас", - цитирует немецкого канцлера газета Guardian.

NYT: спектакль "Горбачев" как глоток свежего воздуха в современной России

New York Times рассказывает об идущем в московском Театре Наций спектакле "Горбачев" латвийского режиссера Алвиса Херманиса. Эту пьесу автор статьи Иван Нечепуренко называет одой любви четы Горбачевых.

Когда в августе 1991 года Горбачев вернулся в Москву из Крыма, где он оказался под домашним арестом, он не присоединился к тысячам восторженных москвичей, праздновавших на улицах столицы его и свою победу над путчем.

Он поехал в больницу к жене Раисе, перенесшей инсульт.

Этот эпизод, пишет NYT, имел решающее значение для новейшей истории России и стал центральным в спектакле.

"Я все-таки был женат не на стране, а на этой женщине", - скажет потом Горбачев.

"Я был женат на своей жене и тем вечером поехал к ней в больницу, - говорит со сцены мастерски играющий Горбачева Евгений Миронов. - Может быть, это было самое важное решение в моей политической жизни".

Ставя это решение во главу угла, спектакль совершает нечто экстраординарное в российской сценической культуре. Пьеса представляет лидера государства как человека, а не как грандиозного демиурга, ответственного за его будущее.

Спектакль показывает Горбачева как личность, для которой чувства и моральные обязательства перед женой были важнее политической целесообразности.

В стране, где автократы, включая нынешнего, тщательно оберегают свой имидж и личную жизнь, этот спектакль - глоток свежего воздуха, пишет Иван Нечепуренко в газете New York Times.

Сердечные ритмы под стук колес

Подпись к фото, Врач Бородин - бессменный начальник медицинских поездов

В десятках тысяч населенных пунктов России нет медицинских учреждений. Там, где они есть, часто не хватает персонала. Пытаясь обеспечить доступ к медпомощи, власти прибегают к нетривиальным схемам.

Корреспондент Би-би-си Олег Болдырев путешествовал по Транссибу в медицинском поезде.

Том Стоппард о вечной мерзлоте, прикрывающей антисемитизм

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