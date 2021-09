Дайджест: наводнение в Нью-Йорке и возвращение АББА

13 минут назад

Залитое метро и сотни тысяч без электричества

Переговоры с талибами

Бои в Панджшере

ABBA выпустила новые песни. Фанов ждут цифровые гастроли аббатаров

Музыканты представили в интернете фортепианную балладу под названием I Still Have Faith in You ("Я все еще в тебя верю"), она сопровождается видеоклипом, где новая музыка положена на старые кадры выступлений ABBA.