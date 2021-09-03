В Новой Зеландии сторонник ИГ напал на людей в супермаркете. Он был под надзором полиции

14 минут назад

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В Окленде вооруженный мужчина совершил нападение на посетителей супермаркета. Власти заявили, что это была террористическая атака.

Мужчина напал на посетителей супермаркета Countdown в районе Нью-Линн на юго-западе Окленда. По словам очевидцев, он схватил нож с витрины магазина и начал колоть им покупателей.

Один из свидетелей рассказал изданию Stuff NZ, что люди в истерике начали выбегать из супермаркета, а затем он увидел пожилого человека с ножевым ранением, лежащего на земле.

По последним данным, в результате действий преступника пострадали шесть человек. Трое из них находятся в больнице в критическом состоянии.

Нападавший был застрелен полицейскими на месте в течение минуты.

Как заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, он был сторонником группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России как террористическая организация) и находился под наблюдением властей.

"Это была жестокая и лишенная смысла атака на невинных новозеландцев. Ее совершил человек, который был известен властям как представляющий угрозу", - заявила Ардерн во время пресс-конференции.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Премьер Ардерн и комиссар полиции Костер выступили на пресс-конференции после нападения в Окленде

Мужчина, который прибыл в Новую Зеландию из Шри-Ланки в 2011 году, попал в поле зрения правоохранителей в 2016 году, уточнила Ардерн.

При этом она подчеркнула, что в преступлении виновны "не вера, не культура, не этнос, а отдельный человек, охваченный идеологией, которая никем здесь не поддерживается".

По данным властей, нападавший действовал в одиночку.

Полицейские следили за мужчиной и в день нападения, рассказал комиссар полиции Новой Зеландии Эндрю Костер.

"Но реальность такова, что даже наблюдая за кем-то 24 часа в сутки, вы все равно не можете моментально оказаться рядом с ним", - констатировал он.

В настоящий момент, по словам Костера, у стражей порядка "нет никаких оснований полагать, что существует опасность для общества" в связи с произошедшим.

"Я уверен, что мы сделали все возможное, и тот факт, что мы смогли быстро вмешаться [и ликвидировать угрозу], подтверждает это", - заявил он.

Тем не менее власти и правоохранительные органы проанализируют ситуацию, чтобы понять, все ли было сделано для обеспечения безопасности граждан, заявила премьер-министр.