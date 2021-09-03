Роскомнадзор заблокировал еще шесть VPN-сервисов

Андрей Захаров

Би-би-си

27 минут назад

Автор фото, Getty Images

Роскомнадзор продолжает поход против VPN. Ведомство заблокировало в России еще шесть сервисов, включая такие популярные, как ExpressVPN и Nord VPN.

VPN (от англ. virtual private network) позволяет анонимизировать свою работу в интернете - пользователь сначала заходит на сервер, который использует VPN-сервис, а уже оттуда на конкретный ресурс. Это позволяет обходить блокировки сайтов: технические средства блокировки просто не видят, какой портал является конечной целью пользователя, он видит только обращение к сервису VPN.

В Китае, который российские власти ставят в пример в деле построения "суверенного интернета", сервисы VPN давно блокируются. Соответствующее законодательство принято и в России: компании, которые оказывают услуги VPN, должны блокировать страницы из реестра запрещенных сайтов. В противном случае им грозит блокировка.

В конце мая Роскомнадзор предупредил, что ограничит доступ к VPN-сервисам, которые не приведут свою работу в соответствие с законами России.

"Есть VPN-сервисы, которые не соблюдают требования российского законодательства. Мы с ними работаем, пытаемся решить спорные вопросы. Если VPN не приведут свою деятельность в соответствие с законом, доступ к ним будет ограничен", - говорил "Коммерсанту" глава Роскомнадзора Андрей Липов.

Спустя месяц были заблокированы первые два сервиса (VyprVPN и Opera VPN), теперь - еще шесть.

При этом VPN используют не только граждане, но и, например, банки для дополнительной безопасности соединений. В конце августе Центробанк запрашивал банки, какие VPN они используют, чтобы избежать проблем при возможной блокировке, писал РБК.