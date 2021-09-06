Реабилитацию нацизма предлагают приравнять к экстремизму. Какими могут быть последствия?

Анна Пушкарская

Би-би-си

час назад

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил расширить понятие экстремистской деятельности и приравнять к ней "реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма". Формально прокурор прав, но де-факто многие осужденные по этой статье люди пострадают совершенно избыточно, считает эксперт.

Генпрокурор предложил считать реабилитацию нацизма экстремизмом на международном научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: историческое знание и современные вызовы". По мнению Краснова, эта мера "значительно расширит возможности противодействия таким явлениям".

Какие преступления считаются экстремистскими?

Под "преступлениями экстремистской направленности" в Уголовном кодексе понимаются преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Но списка статей УК, которые относятся к преступлениям, совершенным по мотиву той или иной групповой ненависти, которым руководствуется преступник, в законодательстве нет, сказал Би-би-си директор информационно-аналитического центра "Сова" (признан в России "иноагентом") Александр Верховский.

Поэтому возникает вопрос, относится ли реабилитация нацизма к экстремистским преступлениям. Это действительно не очень понятно и может быть разъяснено на уровне Верховного суда, считает эксперт.

Что предлагается изменить?

Реабилитация нацизма запрещена статьей Уголовного кодекса 354.1, наказание по этой статье - лишение свободы на срок до пяти лет.

По этой статье реабилитацией нацизма считаются совершенно разные деяния - от отрицания нацистских преступлений до унижения чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны.

К той же статье относится оскорбление защитников Отечества и неуважение к памятным датам и дням воинской славы, связанным с защитой Отечества, при этом не очевидно, что речь идет о Великой Отечественной войне.

Если такое преступление будет считаться экстремистским, это существенно расширит последствия для судимых по статье 354.1 - например, за посты в соцсетях с фотографиями нацистских преступников - рассуждает Верховский, отмечая, что "уже сейчас с применением этой статьи возникает много проблем".

Какие будут последствия?

Самым существенным последствием станет включение фигурантов таких дел в реестр лиц, причастных к экстремистской деятельности, который ведет Росфинмониторинг - попадание в этот список на длительный срок ограничит им доступ к банковскому счету.

Кроме того, причастность к экстремизму ограничивает возможность баллотироваться на выборах, доступ к госслужбе, службе в армии по контракту и в правоохранительных органах, а также возможность работы в образовательных организациях и занятия рядом других профессий.

К ужесточению наказания за реабилитацию нацизма признание такого преступления экстремистским не приведет, но осужденные после освобождения могут попасть под административный надзор, прогнозирует Верховский.