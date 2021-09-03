Стэнфорд, Apple, НАСА: что президент Украины делал в США после встречи с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США посетил знаковые американские организации, такие как Стэнфордский университет, компания Apple и американское космическое агентство НАСА, и обсудил, как они могут сотрудничать с Украиной.
Зеленский в Стэнфорде: "Дракону" на Украине появиться невозможно"
Вчерашний день украинский президент провел в Стэнфорде - одном из самых известных университетов мира, выпускники которого - политики и основатели успешных компаний в Кремниевой долине. Там он встречался с преподавателями, среди которых - бывший посол США в России Майкл Макфол, и студентами. Встреча прошла в формате вопрос-ответ.
В своем приветственном выступлении Владимир Зеленский вспомнил, как во время предвыборной кампании он с командой сидел в небольшом офисе и генерировал идеи, в которые не верил никто. По его словам, ему часто говорили то же, что и основателю Apple Стиву Джобсу: "Это невозможно".
"Мог ли я, обычный парень из простой семьи, из обычного - но прекрасного - промышленного города на востоке Украины [Зеленский родился в Кривом Роге - прим. Би-би-си], представить, что буду выступать здесь? Нет. Но все возможно. Правда, для этого как минимум нужно было стать президентом Украины", - пошутил Зеленский.
Теперь выражение "все возможно", по его словам, стало не только его личным кредо, но и кредо современной Украины.
Он также поделился, как когда-то написал своему другу в мессенджере WhatsApp, что Украина 30 лет не создавала ничего прорывного, вроде крупнейшего в мире самолета или искусственного спутника Земли.
"Мы очень мечтали это изменить. Оказывается, единственным вариантом для этого было стать президентом и привести к власти других, новых людей", - сказал Владимир Зеленский.
На встрече Зеленский говорил на трех языках: английском, украинском и русском.
Когда один из студентов задал ему вопрос, связанный с известной пьесой Евгения Щварца "Дракон", Зеленский перешел на русский.
"Есть такая сказка - "Убить дракона". Там человек, который убивает злодея - дракона, со временем сам становится драконом. Вы чувствуете, что тоже становитесь драконом?" - спросили Зеленского.
"Украинское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы ни хотел, кто бы себе что ни придумал, "дракону" на Украине появиться невозможно. Крылья подрежут", - ответил президент Украины.
Зеленский в Apple: "Siri на украинском"
Президент рассказал Тиму Куку о развитии украинского ИТ-сектора и обсудил с ним возможность строительства на Украине дата-центра Apple для сервисов iCloud.
Зеленский заявил, что уже сейчас миллионы украинцев могут воспользоваться государственными услугами с помощью своего смартфона.
Он также рассказал Куку, что 23 августа в стране вступил в силу закон, приравнивающий электронные паспорта к бумажным.
Закон дает гражданам право использовать цифровые документы во время путешествий на поезде или самолете в пределах Украины. Также их можно предъявлять во время медицинского обслуживания или банковских операций.
Еще один вопрос, который Владимир Зеленский задал Тиму Куку, касался голосового помощника Siri. Сейчас в настройках Siri русский язык есть, а украинского нет.
Зеленский предложил расширить языковые возможности Siri, добавив туда украинский.
Что на такое предложение ответили в Apple, пока не известно.
Зеленский в НАСА: "Украина должна вновь стать космической державой"
На встрече с руководителем Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) Биллом Нельсоном украинский президент обсудил совместные проекты в сфере космоса.
Речь, в частности, шла о возможности украинских компаний присоединиться к участию в проекте "Антарес" и программе исследования Луны "Артемида".
"Украина должна вновь стать космической державой. Сегодня плодотворно обсудили с директором НАСА Биллом Нельсоном проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями", - написал Зеленский в "Твиттере".
Он также добавил, что ожидает руководителя НАСА с визитом на Украине.
Нельсон, в свою очередь, отметил мужество и героизм украинцев, который они проявляют со времен Евромайдана и Революции Достоинства.
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