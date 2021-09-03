Стэнфорд, Apple, НАСА: что президент Украины делал в США после встречи с Байденом

37 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, После встречи с президентом США Джо Байденом украинский президент отправился встречаться с лидерами самых известных американских организаций

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США посетил знаковые американские организации, такие как Стэнфордский университет, компания Apple и американское космическое агентство НАСА, и обсудил, как они могут сотрудничать с Украиной.

Зеленский в Стэнфорде: "Дракону" на Украине появиться невозможно"

Автор фото, president.gov.ua Подпись к фото, Владимир Зеленский на выступлении в Стэнфордском университете

Вчерашний день украинский президент провел в Стэнфорде - одном из самых известных университетов мира, выпускники которого - политики и основатели успешных компаний в Кремниевой долине. Там он встречался с преподавателями, среди которых - бывший посол США в России Майкл Макфол, и студентами. Встреча прошла в формате вопрос-ответ.

В своем приветственном выступлении Владимир Зеленский вспомнил, как во время предвыборной кампании он с командой сидел в небольшом офисе и генерировал идеи, в которые не верил никто. По его словам, ему часто говорили то же, что и основателю Apple Стиву Джобсу: "Это невозможно".

"Мог ли я, обычный парень из простой семьи, из обычного - но прекрасного - промышленного города на востоке Украины [Зеленский родился в Кривом Роге - прим. Би-би-си], представить, что буду выступать здесь? Нет. Но все возможно. Правда, для этого как минимум нужно было стать президентом Украины", - пошутил Зеленский.

Теперь выражение "все возможно", по его словам, стало не только его личным кредо, но и кредо современной Украины.

Он также поделился, как когда-то написал своему другу в мессенджере WhatsApp, что Украина 30 лет не создавала ничего прорывного, вроде крупнейшего в мире самолета или искусственного спутника Земли.

"Мы очень мечтали это изменить. Оказывается, единственным вариантом для этого было стать президентом и привести к власти других, новых людей", - сказал Владимир Зеленский.

На встрече Зеленский говорил на трех языках: английском, украинском и русском.

Когда один из студентов задал ему вопрос, связанный с известной пьесой Евгения Щварца "Дракон", Зеленский перешел на русский.

"Есть такая сказка - "Убить дракона". Там человек, который убивает злодея - дракона, со временем сам становится драконом. Вы чувствуете, что тоже становитесь драконом?" - спросили Зеленского.

"Украинское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы ни хотел, кто бы себе что ни придумал, "дракону" на Украине появиться невозможно. Крылья подрежут", - ответил президент Украины.

Зеленский в Apple: "Siri на украинском"

Автор фото, САЙТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Подпись к фото, С главной Apple Тимом Куком Владимир Зеленский встретился в штаб-квартире компании в Купертино

Президент рассказал Тиму Куку о развитии украинского ИТ-сектора и обсудил с ним возможность строительства на Украине дата-центра Apple для сервисов iCloud.

Зеленский заявил, что уже сейчас миллионы украинцев могут воспользоваться государственными услугами с помощью своего смартфона.

Он также рассказал Куку, что 23 августа в стране вступил в силу закон, приравнивающий электронные паспорта к бумажным.

Закон дает гражданам право использовать цифровые документы во время путешествий на поезде или самолете в пределах Украины. Также их можно предъявлять во время медицинского обслуживания или банковских операций.

Еще один вопрос, который Владимир Зеленский задал Тиму Куку, касался голосового помощника Siri. Сейчас в настройках Siri русский язык есть, а украинского нет.

Зеленский предложил расширить языковые возможности Siri, добавив туда украинский.

Что на такое предложение ответили в Apple, пока не известно.

Зеленский в НАСА: "Украина должна вновь стать космической державой"

Автор фото, EPA Подпись к фото, Билл Нельсон и Владимир Зеленский во дворе офиса НАСА

На встрече с руководителем Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) Биллом Нельсоном украинский президент обсудил совместные проекты в сфере космоса.

Речь, в частности, шла о возможности украинских компаний присоединиться к участию в проекте "Антарес" и программе исследования Луны "Артемида".

"Украина должна вновь стать космической державой. Сегодня плодотворно обсудили с директором НАСА Биллом Нельсоном проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями", - написал Зеленский в "Твиттере".

Он также добавил, что ожидает руководителя НАСА с визитом на Украине.