Паралимпиада, день 11-й: два золота у россиян, по три - у британцев и украинцев

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Украинец Максим Крипак в пятницу завоевал пятое золото в Токио и стал десятикратным чемпионом Паралимпиад

На Паралимпийских играх в Токио в пятницу российские спортсмены завоевали две золотых медали, а британские и украинские - по три, при этом украинский пловец Максим Крипак стал десятикратным чемпионом. Бронзовую медаль получили литовские голболисты.

В неофициальном общем зачете команда Российского паралимпийского комитета за два дня до конца Паралимпиады опустилась на четвертое место - с третьего ее оттеснили американцы. На первом и втором - китайцы и британцы.

Золото российских пловцов

В команде Российского паралимпийского комитета золото в 11-й день Игр золото добывали только пловцы: Роман Жданов - индивидуально, на дистанции 50 м на спине, а мужская команда - в эстафете 4х100.

К этим двум золотым медалям пять серебряных добавили копьеметатель Алексей Кузнецов, бегун Александр Работницкий на дистанции 1500 метров, байдарочник Леонид Крылов на дистанции 200 м, пловчиха Виктория Ищулова на дистанции 100 метров баттерфляем 100 м (три дня назад она же завоевала золото на 50 метрах вольным стилем) и прыгунья в длину Александра Могучая.

У Могучей это - уже четвертая Паралимпиада, но только первая медаль, причем завоевала ее Александра, сменив спортивную специальность: вначале она была бегуньей.

"То, что медаль я завоевала только на четвертой своей Паралимпиаде, конечно, добавляет ей стоимости. Каждые Игры заканчивались для меня неудачей, потом тренер увидела во мне прыгуна, и я ушла в прыжки. И именно от этого вида легкой атлетики я кайфую больше всего как никогда, бегала я не с таким удовольствием", - цитирует Александру Могучую РИА Новости.

Бронзу в пятницу получил еще один российский пловец Роман Макаров на дистанции 100 метров баттерфляем.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Россиянин Роман Жданов завоевал свое третье золото в Токио, победив в заплыве на 50 метров на спине

Золотые медали завоевали Оуэн Миллер в беге на 1500 метров (он при этом обошёл общепризнанного фаворита, россиянина Работницкого), Джонатан Брум-Эдвардс в прыжках в высоту и Эмма Уиггс в гребле на ва-а - каноэ с поплавком-балансом - на дистанции 200 метров.

"Мы 49 недель в году пропадаем на тренировках на озере в Ноттингеме, но это для меня самый потрясающий вид спорта. Мне ужасно нравится, что я могу оставить свое кресло-каталку на берегу и уплыть прочь, и никто из гуляющих вокруг с собаками не догадается, какие части тела у меня работают, а какие - нет", - сказала журналистам Эмма Уиггс, у которой когда-то из-за инфекции отнялись ноги.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Эмма Уиггс выиграла золото в одном из коронных британских видов спорта - в гребле

Кроме трех золотых медалей, британцы в пятницу завоевали пять серебряных и пять бронзовых. В мужском парном разряде в теннисе на креслах-каталках Алфи Хьюэтт и Гордон Рид проиграли на тай-брейке французам Стефану Уде и Николя Пейферу, в финале в настольном теннисе британская мужская команда уступила китайцам, Софи Ануин заняла второе место в шоссейное велогонке, Стивен Клегг в плавании, на дистанции 100 м баттерфляем, Бет Манро - в тэквондо, а бронзу британцы получили в беге, метании копья, гребле на каноэ и байдарке и в теннисе.

В украинской сборной к двадцати одной уже имевшейся золотой наград Токио еще три добавили гребец-байдарочник Сергей Емельянов (вторым в этом финале пришел россиянин Леонид Крылов, а третьим - британец Роберт Оливер) и пловцы Денис Остапченко (200 м вольным стилем) и Максим Крипак (комбинация, 200 метров).

Десятикратный чемпион

26-летний Максим Крипак при этом стал 10-кратным чемпионом Паралимпийских игр и самым титулованным из украинских паралимпийцев.

Всего у него - 15 медалей двух Паралимпиад. В Токио Крипак завоевал пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали, а пять лет назад в Рио-де-Жанейро - пять золотых и три серебряных награды.

Кроме того, украинцы в пятницу добыли пять серебряных медалей в легкой атлетике, гребле, велогонках и плавании и одну бронзу тоже в плавании.

Литовская мужская команда завоевала в пятницу бронзу в голболе - это особый паралимпийский вид гандбола для незрячих.