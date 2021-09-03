Бывший лидер каталонских сепаратистов отвергает подозрения в сотрудничестве с Россией

33 минуты назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Карлес Пучдемон отвергает подозрения в сотрудничестве с Кремлем. Его преемник Пере Арагонес (на заднем плане) говорит, что нынешнее правительство Каталонии тут вообще ни при чем

Бывший глава мятежного сепаратистского правительства испанской Каталонии Карлес Пучдемон отверг подозрения в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Статьи о контактах ближайших соратников Пучдемона с россиянами, написанные на основе "утечки" из испанской полиции, появились в четверг и пятницу в нескольких испанских и иностранных изданиях.

В заявлении от имени офиса Пучдемона, ныне живущего в изгнании в Бельгии, эти публикации названы частью кампании, которую, по мнению авторов, испанские центральные власти ведут против сторонников независимости Каталонии.

Испанские газеты, а также американская New York Times и международный журналистский Центр расследований организованной преступности и коррупции (OCCRP) в четверг и пятницу опубликовали описания одного и того же попавшего в их руки документа - доклада испанской полиции о содержимом телефона главы аппарата Пучдемона Жозепа Льюиса Алая.

Из переписки Алая в изложении полиции следует, что он в 2019-2020 гг контактировал с людьми, которые либо официально являются сотрудниками российских спецслужб, либо подозреваются в связях с ними, а также рекомендовал Карлесу Пучдемону не поддерживать публично Алексея Навального и белорусскую оппозицию, чтобы не раздражать Москву.

В заявлении офиса Пучдемона говорится, что места из телефонной переписки Алая вырваны из контекста, а многие другие его сообщения об отношениях с другими странами намеренно опущены.

"Единственная цель утечки - криминализовать и дискредитировать движение за независимость Каталонии в глазах мировой общественности, изображая его дестабилизирующей силой", - говорится в заявлении.

Заявление опубликовал в "Твиттере" сам Жозеп Льюис Алай.

Вскрытие телефона показало

Переданный прессе отчет Гражданской гвардии, составной части полиции Испании, появился по ходу расследования дела о предполагаемых растратах и злоупотреблениях, которое еще в 2016 году было возбуждено в Барселоне против руководителей каталонской автономии.

В октябре 2020 года Жозеп Льюис Алай и еще 20 человек были временно арестованы, и в руки следователей попал телефон Алая.

Газета New York Times подчеркивает, что из отчета полиции не ясно, помогал ли Кремль каталонским сепаратистам, и если да, то в каком объеме.

Автор фото, Europa Press News Подпись к фото, В переписке с адвокатом Пучдемона Гонсало Бойе (на фото) Жозеп Алай советовал не выступать в защиту Навального и белорусских оппозиционеров, чтобы не раздражать Москву

"Но очень скоро после поездок г-на Алая в Москву в 2019 году [в Каталонии] появилась тайная протестная группировка "Демократическое цунами", которая захватила барселонский аэропорт и перекрыла главное шоссе, связывающее Испанию с северной Европой", - пишет американская газета и добавляет, что, по мнению испанской полиции, Алай был причастен к созданию этой группировки.

Вкратце содержание отчета испанской полиции о переписке Алая таково:

Он тесно сотрудничает с молодым российским бизнесменом, живущим в Каталонии, Александром Дмитриенко, который связан, в частности, с приемным сыном Владислава Суркова и которому испанские власти отказали в гражданстве, прямо обвинив его в "выполнении заданий" российских спецслужб (Дмитриенко подал апелляцию).

В ходе двух поездок в Москву в начале 2019 года Алай в сопровождении Дмитриенко встречался с сотрудниками российских спецслужб, официальными и предполагаемыми.

Алай завязал знакомство с Евгением Примаковым, чуть позже назначенным главой "Россотрудничества", писал соратникам, что это очень важный контакт, а также помог разместить в каталонской прессе пророссийский материал.

В переписке с адвокатом Пучдемона Гонсало Бойе Алай советовал Пучдемону не поддерживать публично Алексея Навального и белорусскую оппозицию.

Гонсало Бойе уже сказал журналистам, что его обмен краткими репликами с Алаем вырван из контекста, что он никогда не давал Пучдемону советов насчет отношений с Россией, и что сам Пучдемон публично выступал и в поддержку Навального, и в поддержку белорусских оппозиционеров.

Правда, когда в начале года в Европарламенте обсуждался вопрос об аресте Навального российскими властями, Пучдемон, взяв слово, стал говорить не об аресте, а о том, что евродепутаты, с его точки зрения, не имеют морального права осуждать российские власти, потому что не осуждают преследования каталонских сепаратистов властями Испании.

Обвинения во встречах с сотрудниками российских спецлужб Алай отвергает.

Автор фото, LLUIS GENE Подпись к фото, Карлес Пучдемон живет в изгнании, но заочно избрался в Испании в евродепутаты, а на выборах каталонского парламента в начале этого года присутствовал виртуально

Карлес Пучдемон был главой сепаратистского правительства Каталонии, которое в 2017 году в одностороннем порядке провело референдум об отделении от Испании.

Центральные власти объявили референдум незаконным, противники независимости в самой Каталонии, то есть примерно половина населения, его бойкотировали, а после референдума Мадрид отправил под суд 12 лидеров сепаратистов, и девять из них получили тюремные сроки за подстрекательство к мятежу. В этом году их всех амнистировали.