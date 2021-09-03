ЦБ России и "Сбер" опасаются мирового кризиса и обвала цен на нефть. Насколько это реально?

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Доходы россиян могут снизиться из-за падения спроса и цен на нефть

Банк России допустил наступление нового затяжного мирового финансового кризиса в 2023 году. Глава "Сбера" Герман Греф, в свою очередь, прогнозирует падение доходов россиян и энергетического экспорта России к 2035 году. Опрошенные Би-би-си эксперты полагают, что опасения кредитных организаций во многом оправданы.

В докладе, опубликованном на сайте ЦБ, предусмотрены четыре основных сценария развития российской экономики на ближайшие три года - один базовый и три альтернативных.

Согласно базовому сценарию, поступательный рост мировой и российской экономики продолжится, темпы прироста ВВП России в 2021 году составят 4,0-4,5%, а с 2022 года стабилизируются в диапазоне 2-3%; возвращение годовой инфляции к цели ЦБ в 4% ожидается к концу 2022 года.

Согласно самому пессимистичному прогнозу, в 2023 году в мире может снова произойти глобальный финансовый кризис, не менее разрушительный, чем кризис 2008-го.

Главной предпосылкой для такого кризиса, по оценкам экспертов ЦБ, может стать рост долгов государств и компаний со слабыми показателями финансовой устойчивости.

В этом случае инвесторы станут массово продавать рискованные активы, а долговые проблемы в странах с развивающимися рынками обострятся, предполагают аналитики. При таком сценарии ВВП России к 2023 году уменьшится на 1,4-2,4%, а инфляция вырастет до 6,5%.

По мнению экономиста, директора Института стратегического анализа компании "Финансовые и бухгалтерские консультанты" Игоря Николаева, такие риски действительно существуют, потому что государства в последние годы наращивают долги, совокупный объем которых очень значителен.

"Долги надо обслуживать. Если это по тем или иным причинам невозможно, то, как правило, это означает дефолт. Что это такое, Россия прекрасно знает по августу 1998 года", - напоминает он.

Однако в целом ситуация с долгами в мире сегодня не так драматична, и накопленные долги не всегда означают наступление кризиса, отмечает экономист.

"Уже десятки лет говорят о том, что госдолг США абсолютно ненормальный и вот-вот должен обернуться страшным кризисом, но кризиса из-за глобального долга США пока так и не случилось. Конечно, это не может продолжаться до бесконечности, риски кризиса из-за наращивания госдолга существуют, но, скорее всего, он произойдет не в 2023 году, а позднее", - рассуждает Николаев.

Дорогой энергетический переход

Кризисный прогноз ЦБ предполагает, что средняя цена на нефть снизится до 40 долларов за баррель. Падение цен и спроса на нефть прогнозируют и аналитики "Сбера": они связывают это прежде всего с ускоряющимся переходом на "зеленую" энергетику.

"Возможные последствия для энергетического экспорта России к 2050 году от энергоперехода - это падение энергетического экспорта на 179 млрд долларов к 2035 году, к 2050-му - на 192 млрд долларов. Потенциальное падение производства к 2050 году нефти и газового конденсата в России составит 72%, газа - на 52%, энергетического угля - на 90%", - сказал глава "Сбера" Герман Греф, выступая на Восточном экономическом форуме в пятницу.

Автор фото, Igor Onuchin/Tass Подпись к фото, Переход на экологичные источники энергии в мире происходит неравномерно

По его словам, если Россия не будет поспевать за темпами "зеленой" трансформации мировой экономики, то к 2035 году доходы россиян могут упасть на 14%, а потери российского бюджета составят примерно 5 трлн рублей.

Минэнерго России еще в октябре 2019 года признало, что замедление роста мирового спроса на нефть может смениться спадом после 2030-х годов. Немного более оптимистичный прогноз давал в прошлом году ОПЕК: в организации считают, что спрос на нефть в мире прекратит расти лишь в конце 2030-х, после чего останется стабильным как минимум до 2045 года.

Как отмечает главный экономист компании Vygon Consulting Сергей Ежов, сегодня предсказать темпы энергоперехода в мире крайне сложно, так как на это влияет очень много факторов.

"Например, можно вспомнить, что произошло с водородом: было принято много программ, но в итоге водород оказался неэкономичным и в ближайшем будущем вряд ли будет играть ведущую роль в энергетике. Многое зависит от развития технологий, от ввода новых месторождений. К этим оценкам надо относиться как к рискам. При этом, конечно, многие компании пытаются соответствовать экологическим стандартам и готовятся к худшему для них сценарию", - объясняет экономист.

Пока же переход на "зеленую" энергетику в мире происходит неравномерно: если в Европе уже заметно снижение потребления углеводородов, то, например, в Китае этот процесс идет гораздо медленнее, отмечает Ежов.

По мнению Игоря Николаева, темпы сокращения потребления нефти в ближайшие годы должны усилиться, и пандемия коронавируса во многом ускорила этот процесс.