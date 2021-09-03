Китайский паралимпиец покорил мир. Он завоевал четыре "золота" по плаванию, не имея рук

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Автор фото, Getty Images

30-летний Чжэн Тао, известный как "безрукий пловец", стал мировой знаменитостью и национальным героем Китая, завоевав на Паралимпиаде в Токио сразу четыре золотые медали: в заплывах 50 метров баттерфляем, 50 метров вольным стилем и 50 метров на спине, а также в эстафете 4х50 метров вольным стилем.

Три его индивидуальные победы стали также мировыми рекордами для спортсменов с ограниченными физическими возможностями.

Чжэн Тао в раннем детстве лишился обеих рук в результате удара током.

Хитом в соцесетях стало видеообращение к двухлетней дочери, которое он записал в понедельник сразу после победы в заплыве на спине: "Доченька, взгляни на меня - я могу плавать так быстро, хотя у меня нет рук!"

Золотая медаль в заплыве 50 метров вольным стилем, выигранная Чжэн Тао в среду, вызвала особенный восторг в китайских соцсетях, поскольку была 500-й за все время участия КНР в летних Паралимпиадах, начиная с Игр 1984 года в Нью-Йорке. Пользователи восхищаются мускулистым торсом пловца и называют его "источником вдохновения и гордости".

"Я отдал все силы, потому что это было мое последнее выступление на Паралимпиаде-2020. Это один из лучших заплывов в моей жизни!"- сказал он журналистам после соревнований.

Автор фото, Getty Images

Чжэн Тао живет в провинции Юньнань. Он начал тренироваться в 13 лет и ежедневно проплывает по 10 километров. На международных соревнованиях "безрукий пловец" впервые выступил в Нидерландах в 2009 году.