Северо-восток США до и после удара урагана "Ида". Погибли 45 человек

час назад

Автор фото, Anadolu Agency

Число жертв урагана "Ида", который накануне обрушился на штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, достигло 45 человек. На снимках из космоса видны сильные разрушения, вызванные ливнями и наводнениями.

Большинство погибших зарегистрировано на северо-востоке США. "Ида" - пятый со силе среди тропических штормов, обрушившихся на страну за всю историю.

14 человек, в том числе двухлетний мальчик, погибли в Нью-Йорке, 23 в штате Нью-Джерси, пять в Пенсильвании, по одному - в Коннектикуте, Мэриленде и Вирджинии.

Еще четыре человека ранее стали жертвами урагана в южных штатах Луизиана и Миссисипи.

Большинство погибших утонули в подвалах своих домов, причиной смерти остальных стали ДТП и рухнувшие деревья.

Ветер срывал крыши с домов и поднимал предметы в воздух на сотни метров.

На спутниковых снимках видны обширные зоны затопления и разрушения в штате Нью-Джерси.

Вода подошла к стадиону бейсбольного клуба Somerset Patriots в городе Бриджуотер.

Сильно пострадал также город Нью-Брунсвик. Мемориальная аллея и основные дороги по берегам реки Раритан полностью затоплены.

Часть районов города Мэнвилль оказалась недоступной даже для машин экстренных служб.

По данным Национальной метеорологической службы США, в обширных районах северо-восточных штатов выпало 15-20 сантиметров осадков. На Манхэттене прошлой ночью всего за один час выпало 8 сантиметров осадков - это абсолютный рекорд.

Предыдущий был установлен ураганом "Генри" меньше двух недель назад.