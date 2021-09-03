Северо-восток США до и после удара урагана "Ида". Погибли 45 человек
Число жертв урагана "Ида", который накануне обрушился на штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, достигло 45 человек. На снимках из космоса видны сильные разрушения, вызванные ливнями и наводнениями.
Большинство погибших зарегистрировано на северо-востоке США. "Ида" - пятый со силе среди тропических штормов, обрушившихся на страну за всю историю.
14 человек, в том числе двухлетний мальчик, погибли в Нью-Йорке, 23 в штате Нью-Джерси, пять в Пенсильвании, по одному - в Коннектикуте, Мэриленде и Вирджинии.
Еще четыре человека ранее стали жертвами урагана в южных штатах Луизиана и Миссисипи.
Большинство погибших утонули в подвалах своих домов, причиной смерти остальных стали ДТП и рухнувшие деревья.
Ветер срывал крыши с домов и поднимал предметы в воздух на сотни метров.
На спутниковых снимках видны обширные зоны затопления и разрушения в штате Нью-Джерси.
Вода подошла к стадиону бейсбольного клуба Somerset Patriots в городе Бриджуотер.
Сильно пострадал также город Нью-Брунсвик. Мемориальная аллея и основные дороги по берегам реки Раритан полностью затоплены.
Часть районов города Мэнвилль оказалась недоступной даже для машин экстренных служб.
По данным Национальной метеорологической службы США, в обширных районах северо-восточных штатов выпало 15-20 сантиметров осадков. На Манхэттене прошлой ночью всего за один час выпало 8 сантиметров осадков - это абсолютный рекорд.
Предыдущий был установлен ураганом "Генри" меньше двух недель назад.
Первый удар "Ида" нанесла 29 августа по Новому Орлеану - спустя 16 лет после урагана "Катрина", практически целиком разрушившего город и унесшего около 1800 жизней.
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