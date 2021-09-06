Дайджест: приговор лидерам белорусской оппозиции, талибов зовут на переговоры

58 минут назад

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Масуд предлагает талибам переговоры

Силы сопротивления в Панджшере готовы к мирным переговорам с талибами. Панджшер - единственная из 34 провинций Афганистана, не покорившаяся талибам, все воскресенье там продолжались ожесточенные бои, талибы продолжали штурм долины, обе стороны сообщали о потерях.

Лидер Фронта национального сопротивления Ахмад Масуд заявил, что поддерживает план по урегулированию конфликта путем переговоров, и призвал "Талибан" (группировка признана террористической и запрещена во многих странах, включая Россию) к прекращению огня.

Ранее из Панджшера поступали противоречивые сообщения о том, что обе стороны одерживают верх. В своем "Фейсбуке" Ахмад Масуд написал, что Фронт национального сопротивления Афганистана, в который входят бывшие сотрудники афганских сил безопасности и местные ополченцы, готов прекратить борьбу, если талибы прекратят наступление. "Талибан" пока не прокомментировал сообщение.

Талибов обвиняют в убийстве беременной женщины-полицейского

Автор фото, Negar family Подпись к фото, По словам родных, Бану Негар была на восьмом месяце беременности

Боевики "Талибана" застрелили беременную женщину-полицейского, сообщили Би-би-си очевидцы. Женщину по имени Бану Негар (так называют ее местные СМИ) застрелили в доме на глазах у ее родных в городе Фирозко, столице афганской провинции Гор.

"Талибан" заявил Би-би-си, что не имеет отношения к этому убийству и занимается расследованием случившегося.

"Нам известно об этом инциденте, и я могу подтвердить, что "Талибан" не убивал ее, расследование продолжается", - заявил пресс-секретарь группировки Забиулла Муджахид, добавив, что одним из возможных мотивов убийства могла стать личная вражда.

Однако три очевидца рассказали Би-би-си, что боевики "Талибана" застрелили Негар в субботу на глазах у супруга и детей. Родственники предоставили фотографии, на которых видны брызги крови на стене в углу комнаты и тело с сильно обезображенным лицом. По словам родных, Негар была на восьмом месяце беременности.

С приходом к власти талибы пообещали уважать женщин "согласно афганским нормам и исламским ценностям", а также заявили об амнистии для афганцев, работавших на предыдущую администрацию.

В Гвинее свергли президента

Автор фото, Guinea TV Подпись к фото, Военные заявили в телеобращении, что взяли власть в свои руки, потому что страна погрязла в коррупции и нищете

Спецназ Гвинеи объявил о свержении 83-летнего президента Альфы Конде и роспуске правительства. Военные объявили, что президент находится в их руках в надежном месте, ввели комендантский час и закрыли границы страны.

В соцсетях появились видео и фотографии, на которых Альфа Конде в расстегнутой рубашке, босиком, окружен военными, но явно не руководит их действиями, а сидит молча с отрешенным видом. Подлинность этих материалов пока не подтверждена.

В первом телеобращении военные объявили о приостановке действия конституции и пообещали разработать проект нового основного закона страны.

Приговор лидерам белорусской оппозиции

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Суд в Минске вынесет приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Ранее оппозиционеров признали виновными по трем статьям уголовного кодекса Беларуси: призывы к действиям, угрожающим национальной безопасности, создание экстремистской группировки, заговор с целью захвата власти. Максимальное наказание по этим статьям - 12 лет лишения свободы.

И Колесникова, и Знак были членами президиума Координационного совета белорусской оппозиции - обвинение считает его "экстремистским формированием", созданным с целью координации протестов и захвата власти в Беларуси.

Но адвокаты говорят, что в обвинительном заключении нет конкретных примеров высказываний, которые можно было бы расценить как призывы к подобным действиям.

Суд по делу MH17

В Нидерландах возобновляется суд по делу о крушении "Боинга" Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году.

Судебный процесс идет с марта 2020 года. В причастности к гибели самолета и смерти 298 человек обвиняются три гражданина России и один гражданин Украины.

В ноябре 2020 года суд постановил, что единственная версия гибели "Боинга", которая будет рассматриваться на заседаниях, - это крушение в результате поражения ракетой зенитно-ракетной установки "Бук", прибывшей с территории России.

На предыдущих заведаниях впервые были оглашены показания очевидцев того, что следствие считает пуском ракеты в сторону лайнера "Малайзийских авиалиний", находившегося в небе в тот момент.

В МИД России называют следствие по делу о "Боинге" МН17 политизированным и предвзятым.

Джонсон и афганский кризис

Британский премьер-министр Борис Джонсон попытается объясниться перед парламентариями по поводу действий его кабинета по разрешению афганского кризиса. Известно, что в своей речи Джонсон пообещает "использовать все экономические, политические и дипломатические рычаги для защиты страны от опасности и помощи афганскому народу".

Британского премьера, а также главу МИД Доминика Рааба неоднократно критиковали за подход Великобритании к ситуации в Афганистане. Особые опасения вызывает участь тех афганцев, которых не удалось вовремя эвакуировать, несмотря на наличие необходимых документов. Многие из них сотрудничали с британскими спецслужбами, что делает их нынешнее положение особенно рискованным.

Паралимпиада завершилась

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В воскресенье закончилась Паралимпиада в Токио - церемония закрытия на Национальном стадионе, как и в случае с Олимпийскими играми, прошла при пустых трибунах.

Сборная Олимпийского комитета России заняла четвертое место в неофициальном общекомандном медальном зачете.

На первом месте в медальном зачете команда Китая, на втором - Великобритания, на третьем - США.

Несмотря на пандемию, на Играх выступило рекордное число спортсменов - около 4,4 тыс. от 162 стран и территорий, и даже небольшая команда беженцев.

Исследование: "изощренная кампания" прокремлевских троллей

Центр изучения преступности и безопасности Кардиффского университета обнаружил, что вебсайты 32 известных изданий в 16 странах мира стали мишенью прокремлевских троллей, в том числе сайты британских Mail Online, Express и Times.

По словам исследователей, размещенные на этих сайтах троллями комментарии затем использовались русскоязычными изданиями в качестве основы для статей. Целью публикации этих материалов была демонстрация якобы широкой поддержки западными гражданами России или президента Владимира Путина или определенной политики.

"У тебя есть выбор: перерезанное горло или пуля в голову"

Автор фото, Joginger Singh Подпись к фото, Палуба Gulf Sky на закате

В июле 2020 года нефтеналивной танкер Gulf Sky бесследно пропал у побережья Объединенных Арабских Эмиратов вместе со своей командой. Спустя несколько дней он объявился в Иране и предположительно стал частью "теневого флота", который исламская республика использует для экспорта нефти в обход международных санкций.

Восемь членов экипажа дали интервью Би-би-си. Это было их первое общение с прессой.

Что можно и чего нельзя делать в Кабуле?

Подпись к фото, Рынки города пока открыты

Дороги Кабула по-прежнему забиты машинами. Среди них телеги, груженые афганским зеленым виноградом и фиолетовыми сливами. Между ними бегают дети в рваных туниках.

На первый взгляд кажется, что город не изменился. Но это не так, рассказывает Лиз Дюссет:

Арест за жестокое обращение с женщинами

"Талибан" заявил об аресте четырех человек, которые избивали протестующих и держали журналистов под прицелом в попытке разогнать женскую демонстрацию, прошедшую в Кабуле в субботу, сообщает Guardian.

Автор фото, Bilal Guler/Anadolu Agency Подпись к фото, Талибы заявили, что сейчас не до протестов

По словам протестующих, боевики применили слезоточивый газ, перцовые баллончики и электрошокеры, одна из участниц акции также рассказала агентству Рейтер, что талибы били женщин по голове.

"Они жестко обращались с женщинами и корреспондентом "Аль-Арабии", - заявил в интервью Guardian представитель талибов Забихулла Муджахид. - Прибыла полиция из разведывательного управления, взяла ситуацию под контроль и арестовала их".

На вопрос, смогут ли женщины свободно протестовать в будущем, Муджахид сказал, что сейчас "не время для протестов".

"Мы наблюдали взрывы в аэропорту, это будет небезопасно. Им следует запастить терпением и дождаться объявления нового правительства, тогда они смогут выдвигать свои требования", - добавил Забихулла Муджахид.

Washington Post: 32 афганца - символ пограничного спора Европы

32 афганца, застрявших на польско-белорусской границе, стали символом пограничного спора Европы, пишет издание Washington Post.

27 мужчин, четыре женщины, 15-летняя девочка и серый кот находятся на границе у польской деревни Уснарж-Горны уже три недели. Польские пограничники не пускают их в Европу, Беларусь не принимает их обратно.

Автор фото, Photo by Maciej Moskwa/NurPhoto Подпись к фото, Правозащитники говорят об ужасающих условиях, в которых находятся афганские беженцы, застрявшие на белорусско-польской границе

В четверг Польша ввела режим чрезвычайного положения из-за наплыва мигрантов из Беларуси: ограничения коснутся 183 приграничных городов и населенных пунктов.

Правозащитники бьют тревогу: введение чрезвычайного положения повысит риски для беженцев, пытающихся попасть в Европу, а также усугубит и без того плачевное положение более трех десятков афганцев. Amnesty International утверждает, что у них нет полноценного доступа к воде и продовольствию - польская сторона отрицает это.

На прошлой неделе в Польше произошел еще один эпизод, вызвавший серьезные опасения со стороны правозащитных организаций. Пятилетний мальчик, эвакуированный польской стороной по просьбе Британии, скончался после отравления ядовитыми грибами в лагере для беженцев возле Варшавы, его брат находится в критическом состоянии.

В прошлом месяце Агентство ООН по делам беженцев призвало Польшу пустить группу афганцев в страну, а также предоставить им юридическую помощь и поддержку.

Зачем экс-президент Афганистана остался в Кабуле

Автор фото, AFP

С захватом власти в Афганистане талибами из страны бежал ее президент Ашраф Гани, а США и их союзники в спешке вывели войска. Однако в Кабуле остался экс-президент и самый известный политик страны последних двух десятилетий - Хамид Карзай. Остался несмотря на то, что талибы несколько раз пытались его убить, от их пуль и бомб погибли многие его соратники. Григор Атанесян рассказывает его историю:

Запрет абортов в Техасе: что говорят сторонники и противники

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