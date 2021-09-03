"Ловушка" для "иноагентов". Зачем ООО журналистов добавили в реестр?

Анна Пушкарская

Би-би-си, Санкт-Петербург

20 минут назад

Автор фото, Petr Kovalev/Tass

Минюст России впервые внес в реестр "иностранных СМИ-иноагентов" ООО, которые по требованию закона были обязаны учредить российские журналисты-"иноагенты". В список попали четыре юридических лица - "Альтаир 2021", "Ромашки монолит", "Главный редактор 2021" и "Вега 2021". Еще двух ООО - "Как бы инагент" и "Журналист-иностранный агент" - в реестре не оказалось. Медиаюрист Галина Арапова считает обязанность журналистов создавать ООО "ловушкой".

3 сентября министерство включило в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, четыре ООО. Их учредили 10 журналистов, которые пополнили список физлиц-"иноагентов" в июле этого года. Ранее они работали в закрывшихся с тех пор изданиях "Открытые медиа" и "Проект"(признан в России нежелательной организацией и запрещен). При этом двух журналистов минюст пока не учел (оба работали в "Проекте").

Более того, еще два ООО - "Как бы инагент" и "Журналист-иностранный агент" - в реестр также до сих пор не внесены, заметила Би-би-си. Хотя они были зарегистрирован еще в марте журналистами, внесенными в реестр в конце 2020 года.

Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, оказывающий юридическую поддержку ООО "Как бы инагент" и "Журналист-иностранный агент", сказал Би-би-си, что документы и уведомления об их регистрации минюст давно получил.

Би-би-си направила в минюст запрос, почему два ранее зарегистрированных ООО в реестр не включены, но ответ пока не получила.

По закону человек, признанный в России СМИ-"иноагентом", обязан в течение месяца зарегистрировать российское юридическое лицо (ООО) и уведомить об этом минюст. Такое юрлицо должно быть несено в тот же реестр и исполнять требования к ним - маркировать свои материалы, отчитываться о доходах и расходах, а также представлять дважды в год отчет о своей деятельности.

Это означает, что с момента включения юрлица в реестр граждане, получившие статус СМИ-"иноагента", должны не только сами отчитываться перед минюстом и ставить пометки о своем статусе (в том числе в личных соцсетях), но и нести ответственность за выполнение тех же требований созданными ими ООО. Хотя такие компании по сути могут оставаться "пустышками" и даже не иметь средств на своих счетах.

Это было положено по закону, никакой деятельности вести эта компания не будет, никаких денег получать или тратить не планируется, заявила изданию "Бумага" бывший главный редактор "Открытых медиа" Юлия Ярош (ООО "Главный редактор 2021", признана "иностранным агентом" 15 июля).

"В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", - говорилось в заявлении министерства юстиции, опубликованном в пятницу. Там напомнили, что юридические лица подлежат включению в реестр, как и создавшие их физические лица, то есть журналисты.

Журналист Петр Маняхин, работавший в "Проекте" (вошел в ООО "Ромашки монолит") в беседе с "Бумагой" в связи с этим уточнил, что запись в реестре означает получение министерством его документов, и пошутил, что теперь его можно считать добросовестным "иноагентом" (Маняхин был признан "иностранным агентом" 15 июля).

Его коллега Мария Железнова написала в "Фейсбуке", что ООО "Ромашки Монолит" не будет производить ничего, кроме отчетности, причем пустой (Железнова была включена в реестр "иноагентов" также 15 июля). Смысл этих процедур в том, чтобы у государства было еще больше возможностей при желании наказать "иностранных агентов", потому что штрафы для юридических лиц больше, предположила она.

Глава Центра защиты прав СМИ (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента) Галина Арапова также считает это требование закона "ловушкой". По ее словам, за любые нарушения, допущенные ООО, даже если на его счету не будет никаких средств, придется отвечать учредителям.

Даже регистрация таких ООО - непростая и затратная процедура. Генеральный директор ООО "Как бы инагент", главный редактор издания "Псковская губерния" Денис Камалягин (был признан "иностранным агентом" в России еще в прошлом году) рассказал Би-би-си, что потратил на это около 10 тысяч рублей, не считая доли в уставном капитале на ту же сумму, которую можно вносить не деньгами, а имуществом - например, внести ноутбук.

"Признавать человека средством массовой информации само по себе нелогично, но требование к такому СМИ-"иноагенту" регистрировать юридическое лицо совершенно избыточно", - считает Арапова.