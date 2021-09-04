Наоми Осака после проигрыша на US Open расплакалась и опять объявила о перерыве в карьере
Японская теннисистка Наоми Осака объявила, что сделает еще один перерыв в спортивной карьере, после того как выбыла из турнира US Open в третьем раунде. Спортсменка только недавно вернулась к соревнованиям, после паузы из-за проблем с психическим здоровьем.
Третья ракетка мира проиграла 18-летней Лейле Фернандес со счетом 5-7, 7-6 (7-2), 6-4.
В мае японка сначала отказалась общаться с журналистами на турнире Ролан Гаррос, а затем и вовсе отказалась от участия в соревнованиях, заявив, что "должна какое-то время побыть вдали от кортов".
Осака рассказала, что с тех пор, как она впервые стала чемпионкой Большого шлема в 2018 году, у нее появились психологические проблемы - тревога и депрессия.
В итоге 23-летняя спортсменка также пропустила Уимблдон, прежде чем вернуться к спортивной карьере на Олимпийских играх в Токио, где она зажигала огонь на церемонии открытия.
"Я не думаю, что это нормально"
"Мне кажется, я нахожусь в точке, где нужно понять, чем мне хочется заниматься", - сказала расплакавшаяся Осака на пресс-конференции после матча. - Честно говоря, я не знаю, когда сыграю следующий матч. Думаю, я возьму перерыв на некоторое время".
"В последнее время победы не приносят мне радость. Я скорее чувствую облегчение. А когда я проигрываю, мне становится очень грустно. Я не думаю, что это нормально", - добавила она.
В первом сете казалось, что Осака серьезно настроена на победу, однако потом неожиданно она стала допускать ошибку за ошибкой.
На неудачи она реагировала с необычной для себя нервозностью и даже несколько раз бросала ракетку в корт, а в третьем сете даже забросила мяч на трибуны.
После матча она извинилась и сказала, что не совсем понимает, почему так реагировала.
"Обычно, мне кажется, я люблю трудности. Но в последнее время я очень беспокоюсь, когда что-то идет не так. [...] Я чувствовала себя как маленький ребенок", - объяснила спортсменка.
Осака стала первой женщиной из топ-20, которая проиграла матч на Открытом чемпионате США в этом году.
Фернандес, которой в понедельник исполняется 19, теперь сразится с чемпионкой 2016 года Анжеликой Кербер за место в четвертьфинале.
Большой спорт и психическое здоровье
В этом году психологические проблемы, с которыми сталкиваются элитные спортсмены, стали широко обсуждаться, благодаря не только Осаке, но и гимнастке Симоне Байлз.
На Олимпийских играх в Токио Байлз снялась и с командного, и с личного многоборья.
Изначально сообщалось, что Байлз не смогла продолжить командные соревнования по медицинским причинам, но после спортсменка заявила, что у нее не было травмы.
Четырехкратная чемпионка Олимпиады-2016 и главная звезда сборной США объяснила свое решение психологическими проблемами.
Спортсменка заявила, что после неудачной попытки выполнить опорный прыжок на командных соревнованиях не хотела продолжать, потому что нанесла "небольшую травму своей гордости". Байлз заявила, что намерена сосредоточиться на своем психическом здоровье.
Уход Наоми Осаки: кто прав, и стоит ли психическое здоровье спортивной карьеры?
Вторая ракетка мира японка Наоми Осака ушла с теннисного турнира "Ролан Гаррос". Она отказалась общаться с журналистами из-за депрессии.
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