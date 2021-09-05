Суд запретил Google и "Яндекс" показывать "Умное голосование" в выдаче

час назад

Автор фото, Google

Арбитражный суд Москвы запретил Google и "Яндексу" показывать в поисковой выдаче словосочетание "Умное голосование" в качестве обеспечительной меры по иску ставропольской компании, торгующей овечьей шерстью.

Проект "Умное голосование" был создан оппозиционным политиком Алексеем Навальным и его сторонниками, чтобы максимально сократить число голосов, поданных за "Единую Россию" на выборах.

Они начали привлекать внимание к решению суда в воскресенье, хотя вынесено оно было еще 3 сентября и на следующий день опубликовано на сайте суда.

Глава Центра защиты прав СМИ (организация признана "иностранным агентом") Галина Арапова ранее говорила Русской службе Би-би-си, что из-за выборов в Госдуму "поставлена задача пресекать все, что касается "Умного голосования".

Бывший юрист проекта ФБК, признанного в России иностранным агентом и экстремистской организацией, Иван Жданов написал в "Инстаграме": "Рассчитываем, что Гугл не будет исполнять это решение. Но понятно, что это решение - пробный шар, в дальнейшем они также будут [использовать] видимость защиты интеллектуальных прав для борьбы с нашими проектами".

Организация из Ставрополья ООО "Вулинтертрейд", не имеющая отношения к проекту Навального, зарегистрировала свои права на товарный знак "Умное голосование" в июле этого года. Роспатент зарегистрировал его менее чем за месяц, хотя обычно на такую процедуру уходит почти год.

1 сентября эта же компания подала иск к ООО "Гугл", третьим лицом в деле выступил Роскомнадзор.

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"Решение арбитражного суда незаконное: "Умное голосование" не предмет коммерческого оборота, используется нами уже несколько лет (что говорит о злоупотреблении права истцом). Суд вообще проходит даже без нашего участия", - прокомментировал иск Жданов.

"Это звенья одной цепи - попытка блокировки и ограничения распространения информации об "Умном голосовании" любыми доступными способами, даже если они довольно сомнительны с правовой точки зрения", - говорила Би-би-си Арапова, проводя параллель между иском "Вулинтрейд" и административными делами из-за символики "Умного голосования".

В четверг в Ростове-на-Дону на пять суток арестовали активистку Беллу Насибян из-за фото с плакатом проекта "Умное голосование". Полиция связала проект с ФБК, признанным экстремистской организацией, и составила протокол о пропаганде экстремистской символики. На следующий день Ростовский областной суд освободил Насибян из-под ареста, так как у нее есть маленький ребенок, заменив ей наказание на штраф.