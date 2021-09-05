Суд запретил Google и "Яндекс" показывать "Умное голосование" в выдаче
Арбитражный суд Москвы запретил Google и "Яндексу" показывать в поисковой выдаче словосочетание "Умное голосование" в качестве обеспечительной меры по иску ставропольской компании, торгующей овечьей шерстью.
Проект "Умное голосование" был создан оппозиционным политиком Алексеем Навальным и его сторонниками, чтобы максимально сократить число голосов, поданных за "Единую Россию" на выборах.
Они начали привлекать внимание к решению суда в воскресенье, хотя вынесено оно было еще 3 сентября и на следующий день опубликовано на сайте суда.
Глава Центра защиты прав СМИ (организация признана "иностранным агентом") Галина Арапова ранее говорила Русской службе Би-би-си, что из-за выборов в Госдуму "поставлена задача пресекать все, что касается "Умного голосования".
Бывший юрист проекта ФБК, признанного в России иностранным агентом и экстремистской организацией, Иван Жданов написал в "Инстаграме": "Рассчитываем, что Гугл не будет исполнять это решение. Но понятно, что это решение - пробный шар, в дальнейшем они также будут [использовать] видимость защиты интеллектуальных прав для борьбы с нашими проектами".
Организация из Ставрополья ООО "Вулинтертрейд", не имеющая отношения к проекту Навального, зарегистрировала свои права на товарный знак "Умное голосование" в июле этого года. Роспатент зарегистрировал его менее чем за месяц, хотя обычно на такую процедуру уходит почти год.
1 сентября эта же компания подала иск к ООО "Гугл", третьим лицом в деле выступил Роскомнадзор.
"Решение арбитражного суда незаконное: "Умное голосование" не предмет коммерческого оборота, используется нами уже несколько лет (что говорит о злоупотреблении права истцом). Суд вообще проходит даже без нашего участия", - прокомментировал иск Жданов.
"Это звенья одной цепи - попытка блокировки и ограничения распространения информации об "Умном голосовании" любыми доступными способами, даже если они довольно сомнительны с правовой точки зрения", - говорила Би-би-си Арапова, проводя параллель между иском "Вулинтрейд" и административными делами из-за символики "Умного голосования".
В четверг в Ростове-на-Дону на пять суток арестовали активистку Беллу Насибян из-за фото с плакатом проекта "Умное голосование". Полиция связала проект с ФБК, признанным экстремистской организацией, и составила протокол о пропаганде экстремистской символики. На следующий день Ростовский областной суд освободил Насибян из-под ареста, так как у нее есть маленький ребенок, заменив ей наказание на штраф.
В конце августа 2021 года Армавирский суд Краснодарского края оштрафовал по той же статье Сергея Соломахина, который приобрел листовки с символикой "Умного голосования". Его привлекли к ответственности по ч.2 ст.20.3 КоАП РФ - она предусматривает штраф до 2,5 тысячи рублей штрафа (для граждан) за "изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или пропаганды атрибутики или символики экстремистских организаций".
"Новая тема-табу". Мать трехлетнего ребенка арестовали за упоминание "Умного голосования" в "Инстаграме"
В Ростове-на-Дону на пять суток арестовали активистку Беллу Насибян из-за фото с плакатом проекта "Умное голосование". Полиция связала проект с ФБК, признанным в России экстремистской организацией. Насибян задержали у детсада, куда она вела своего трехлетнего ребенка.
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